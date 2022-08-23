Районные ТЦ физически не имели возможности сдавать свои площади крупным арендаторам — это было экономически нецелесообразно. Соответственно, и среди арендаторов у них не было крупных сетевых ритейлеров — их негде было бы разместить, да и экономика проектов тут другая.

В редких случаях районные ТЦ потеряли сейчас кофейни Starbucks или магазины L'Оccitane, но уровень вакансии (вакантных площадей) остался прежним. Поэтому их и называют везучими.