Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей — РБК Статьи редакции
Это может увеличить себестоимость тары на 20-30%.
- Путин согласовал предложения, которые перекладывают ответственность за утилизацию упаковки на её производителей и импортеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на президентскую резолюцию на письмо с предложениями вице-премьера Виктория Абрамченко. Подлинность подтвердил источник в правительстве.
- Представитель Абрамченко не стала комментировать письмо, но отметила, что правительство продолжает работать над исполнением поручения президента о расширенной ответственности производителей.
- В письме Абрамченко также просит исключить выполнение нормативов по утилизации специально созданными ассоциациями. Подобные предложения о производителях были у Минприроды в 2020 году.
- С 1 января 2025 года также предлагается установить ответственность за утилизацию всего объёма упаковки, сейчас нормативы — 10–45%.
- Пока утилизировать упаковку должны производители конечных товаров, или оплачивать экологический сбор. По оценке Ассоциации производителей стекольной тары, новые правила увеличат себестоимость упаковки на 20–30%.
- Реформа поможет уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тысячи производителей, считает гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. «Государству станет проще и удобнее собирать деньги за счёт относительно малого количества производителей, но в решении нет положительного экологического эффекта», — считают в ассоциации «РусПЭК».
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Может уже пора вводить оборотную тару и брать залоговую стоимость? Сдал бутылочку - получил кешбек. Это сильно уменьшит количество мусора.
А Владимир Владимирович, разумеется, думает о том, как уменьшить количество мусора и эффективно утилизировать тару, а не о том, чтобы следующим шагом создать Единого оператора по утилизации (если его еще нет), отдав его в кормление каким-нибудь Роттенбергам.
Ага, конечно, будут все с тарой бегать, утилизировать
Так они не с мусором борятся, а бабки собирают за воздух. А за борьбу с мусором платите вы из своего кармана.
а на чем будут зарабатывать производители пвх?
вы сейчас вражеской пропагандой занимаетесь.
п.с. если серьезно создание логистики по обороту тары задача не из простых. денег стоить это будет много да и есть сомнения, что справятся
для этого нужно поставить автоматы приёма тары везде,то есть потратить бюджетные деньги...
ну круто же когда можно сдать тару, а если кеш получить можно то еще круче
Да не хотят они с мусором бороться, если бы хотели уже бы всё решили. Они хотят ПИЛИТЬ бабки на мусорных реформах, пока это нетзменится Пу там хоть чё может одобрять и согласовывать. Причем, на мусорную реформу ахулиард денег выделили, и чо? А ничего, давайте на производителей скинем в итоге!
А производители перенесут себестоимость на потребителей. Заебись.
Главное что потребители не против
На автомобили уже давно ввели утилизационный сбор. Кто-то видел как их утилизируют? Сомневаюсь, что кто-то это видел. Зато цену для потребителя это не кисло накрутило.
Ага. Все что можно продаётся что нельзя в металлолом несут. Только пластик иногда ломаный бесхозным может стать. За что плату взвивают непонятно. Это тоже самое что брать деньги с людей за вынос мусора до бака который они сами несут
Я видел как их утелезируют, интересное зрелище.
Знаю только, что это повысит цены опять.
Вот мы платим уже за всякое, в том числе за вывоз мусора. Подозреваю, что налогов уже достаточно, чтобы государство оплачивало все. Там в правительстве же куча просиживальщиков штанов сидит, всякие специалисты и советники. Вот пусть бы и придумали, как профинансировать. А чтобы налоги поднимать да новые сборы вводить мозг не нужен, и курица бы справилась одну кнопку жать.
Как можно переложить ответственность за утилизацию на производителей, если эти расходы лягут на потребителей. Да производителям пофик на это, просто повысят цены на сумму утилизации+кассовые расходы, а потребитель оплатит.
то есть товары еще подорожают на 20 -30 % ...остановите поезд я сойду
Сойдёте конечно, но на ближайшей станции )
Сходить некуда. Какой народ - такая и страна.
Новый способ получить деньги с населения для военных операций...
С чего? с обязанностей производителей утилизировать упаковку?
Как же эти тролли-комментаторы уже достали
Если не ошибаюсь стоимость утилизации несколько тысяч рублей за тонну мусора, а так как почти вся упаковка это миллиграммы, то это не сильно влияет на стоимость легких товаров.
Я как то считал, что утилизировать айфон в пересчёте на тонну весса, не учитывая его интеллектуальный вес, и вес пристижа :) стоит не больше 5 руб
Чувак, тут нельзя такое писать. Где критика?
Но цены на товары все-равно взвинтят на 20-30%. Надо же чем то питаться чиновникам.
Я не понимаю, они хотят чтобы из пол миллиона производителей осталось только 2.5к, чтобы удобнее было собирать с них сбор?
Конечно. А ты думал, это всё ради экологии? Лол.
Наконец то
Чё наконец-то? Стоимость тары увеличится, а теперь ещё и утилизировать все будут как попало.
Я так понимаю здесь также применяется принцип «дороже, значит лучше»
Не думаю, золотая середина должна быть наверное как в Швеции.
Очевидно, что это невыполнимое требование и абсолютно все обязаны платить сбор.
Вопрос: Как проверить, что экологический сбор в полном объеме расходуется на экологию, а не на строительство танков?
А что тут проверять? Такое ощущение, что все время правительство только и занимается, что откладывает на строительство танков. Все остальное в стране -просто зашибись )
Просто что-то подорожает
Может как в развитых странах - весь мусор просто в Индию отвозить?
И в отчётах также написать - "экологичная переработка"
В общем опять всё подорожает и ничего не измениться
«Одна страна! Один президент! И одна победа!»