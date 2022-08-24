Торговля
Маша Цепелева

Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей — РБК Статьи редакции

Это может увеличить себестоимость тары на 20-30%.

  • Путин согласовал предложения, которые перекладывают ответственность за утилизацию упаковки на её производителей и импортеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на президентскую резолюцию на письмо с предложениями вице-премьера Виктория Абрамченко. Подлинность подтвердил источник в правительстве.
  • Представитель Абрамченко не стала комментировать письмо, но отметила, что правительство продолжает работать над исполнением поручения президента о расширенной ответственности производителей.
  • В письме Абрамченко также просит исключить выполнение нормативов по утилизации специально созданными ассоциациями. Подобные предложения о производителях были у Минприроды в 2020 году.
  • С 1 января 2025 года также предлагается установить ответственность за утилизацию всего объёма упаковки, сейчас нормативы — 10–45%.
  • Пока утилизировать упаковку должны производители конечных товаров, или оплачивать экологический сбор. По оценке Ассоциации производителей стекольной тары, новые правила увеличат себестоимость упаковки на 20–30%.
  • Реформа поможет уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тысячи производителей, считает гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. «Государству станет проще и удобнее собирать деньги за счёт относительно малого количества производителей, но в решении нет положительного экологического эффекта», — считают в ассоциации «РусПЭК».

#новость #утилизация

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80 комментариев
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 Fedor Ko

Может уже пора вводить оборотную тару и брать залоговую стоимость? Сдал бутылочку - получил кешбек. Это сильно уменьшит количество мусора.

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Император Нолимоций

А Владимир Владимирович, разумеется, думает о том, как уменьшить количество мусора и эффективно утилизировать тару, а не о том, чтобы следующим шагом создать Единого оператора по утилизации (если его еще нет), отдав его в кормление каким-нибудь Роттенбергам.

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1 комментарий
Alexey QuQu

Ага, конечно, будут все с тарой бегать, утилизировать

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18 комментариев
Zloy Marketolog

Так они не с мусором борятся, а бабки собирают за воздух. А за борьбу с мусором платите вы из своего кармана.

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4 комментария
under construction

а на чем будут зарабатывать производители пвх?
вы сейчас вражеской пропагандой занимаетесь.

п.с. если серьезно создание логистики по обороту тары задача не из простых. денег стоить это будет много да и есть сомнения, что справятся

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8 комментариев
Владимир Бейманов

для этого нужно поставить автоматы приёма тары везде,то есть потратить бюджетные деньги...

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1 комментарий
Anton Zimin

ну круто же когда можно сдать тару, а если кеш получить можно то еще круче

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ЯжПрограммист

Да не хотят они с мусором бороться, если бы хотели уже бы всё решили. Они хотят ПИЛИТЬ бабки на мусорных реформах, пока это нетзменится Пу там хоть чё может одобрять и согласовывать. Причем, на мусорную реформу ахулиард денег выделили, и чо? А ничего, давайте на производителей скинем в итоге!

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Слегка Придурковатый
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Арт Пе

А производители перенесут себестоимость на потребителей. Заебись.

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Eddie II

Главное что потребители не против

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2 комментария
Mayorov Sergey

На автомобили уже давно ввели утилизационный сбор. Кто-то видел как их утилизируют? Сомневаюсь, что кто-то это видел. Зато цену для потребителя это не кисло накрутило.

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Foo Bar

Ага. Все что можно продаётся что нельзя в металлолом несут. Только пластик иногда ломаный бесхозным может стать. За что плату взвивают непонятно. Это тоже самое что брать деньги с людей за вынос мусора до бака который они сами несут

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1 комментарий
Shamon Landov

Я видел как их утелезируют, интересное зрелище.

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2 комментария
Zamir Saidov

Знаю только, что это повысит цены опять.
Вот мы платим уже за всякое, в том числе за вывоз мусора. Подозреваю, что налогов уже достаточно, чтобы государство оплачивало все. Там в правительстве же куча просиживальщиков штанов сидит, всякие специалисты и советники. Вот пусть бы и придумали, как профинансировать. А чтобы налоги поднимать да новые сборы вводить мозг не нужен, и курица бы справилась одну кнопку жать.

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ART

Как можно переложить ответственность за утилизацию на производителей, если эти расходы лягут на потребителей. Да производителям пофик на это, просто повысят цены на сумму утилизации+кассовые расходы, а потребитель оплатит.

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Ян Мухин

то есть товары еще подорожают на 20 -30 % ...остановите поезд я сойду

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zinkovvi

Сойдёте конечно, но на ближайшей станции )

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Кристина

Сходить некуда. Какой народ - такая и страна.

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Алина Савинова

Новый способ получить деньги с населения для военных операций...

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Мистер Андерсон

С чего? с обязанностей производителей утилизировать упаковку?
Как же эти тролли-комментаторы уже достали

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Dmitry Kapustin

Если не ошибаюсь стоимость утилизации несколько тысяч рублей за тонну мусора, а так как почти вся упаковка это миллиграммы, то это не сильно влияет на стоимость легких товаров.

Я как то считал, что утилизировать айфон в пересчёте на тонну весса, не учитывая его интеллектуальный вес, и вес пристижа :) стоит не больше 5 руб

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Мистер Андерсон

Чувак, тут нельзя такое писать. Где критика?

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1 комментарий
Кристина

Но цены на товары все-равно взвинтят на 20-30%. Надо же чем то питаться чиновникам.

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1 комментарий
Медовар

Я не понимаю, они хотят чтобы из пол миллиона производителей осталось только 2.5к, чтобы удобнее было собирать с них сбор?

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Слегка Придурковатый

Конечно. А ты думал, это всё ради экологии? Лол.

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Андрей Арсенович

Наконец то

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Hambala Fully

Чё наконец-то? Стоимость тары увеличится, а теперь ещё и утилизировать все будут как попало.

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2 комментария
John Yossarian

Я так понимаю здесь также применяется принцип «дороже, значит лучше»

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Shamon Landov

Не думаю, золотая середина должна быть наверное как в Швеции.

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3 комментария
Zloy Marketolog
утилизировать упаковку должны производители конечных товаров, или оплачивать экологический сбор

Очевидно, что это невыполнимое требование и абсолютно все обязаны платить сбор.
Вопрос: Как проверить, что экологический сбор в полном объеме расходуется на экологию, а не на строительство танков?

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Кристина

А что тут проверять? Такое ощущение, что все время правительство только и занимается, что откладывает на строительство танков. Все остальное в стране -просто зашибись )

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Виктор Ефимов

Просто что-то подорожает

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Мистер Андерсон

Может как в развитых странах - весь мусор просто в Индию отвозить?
И в отчётах также написать - "экологичная переработка"

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Yy Kk
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Qwerty54321

В общем опять всё подорожает и ничего не измениться

«Одна страна! Один президент! И одна победа!»

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