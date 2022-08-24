Wildberries отключил кабинеты части продавцов с рейтингом ниже 60% — у них будет неделя на «реабилитацию» Статьи редакции
Ограничения коснутся продавцов, доставляющих товары со своего склада. Так маркетплейс хочет «улучшить качество доставки».
- Об ограничениях для продавцов с низким рейтингом писали пользователь vc.ru Seller Den и профильное издание Ecomhub. Решение подтвердили в маркетплейсе.
- Сначала Wildberries заблокировал личные кабинеты тех, у кого рейтинг ниже 95%. В чатах с поддержкой продавцы жаловались, что их не предупредили о новых правилах, а уровень для разблокировки завышен: продавцы теряют рейтинг не по своей вине — из-за системы маркетплейса иногда приходят заказы на нулевые остатки, часть заказов теряется во время доставки.
- Позже условия изменились. До 30 августа временно заблокированы личные кабинеты продающих со своего склада продавцов с рейтингом ниже 60% — они не доставили более половины заказов, по данным маркетплейса.
- 31 августа кабинеты разблокируют, чтобы продавцы могли поднять рейтинг. На скриншоте Seller Den c портала для продавцов указано, что на это дадут две недели. Но в Wildberries пояснили vc.ru, что с 8 сентября перестанут работать по схеме «Маркетплейс» (отгрузка со своего склада) с продавцами с рейтингом ниже 90%. В будущем у предпринимателей будет возможность повысить рейтинг, но в компании не раскрыли, как.
- Компания настаивает, что в договорной оферте прописано — маркетплейс может приостановить сотрудничество с продавцом с рейтингом ниже 60%. Так Wildberries хочет улучшить показатели качества доставки. Также к продавцам, продающим со своего склада, «больше всего нареканий по поводу наличия продукции без документов».
- По данным компании, ограничения затронут «незначительную часть» продавцов. Всего у площадки более 900 тысяч партнёров.
- В июле в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» из-за «многочисленных жалоб от потребителей и представителей сообществ, например, союза кожевников». К концу августа маркетплейс запланировал запустить дополнительную систему проверки продавцов и начал обмениваться с Ozon и «Яндекс Маркетом» данными о продавцах контрафакта.
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А как за неделю исправить рейтинг? Куда и сколько они должны занести?
Написать в службу поддержи что плохие отзывы это фейк и попросить их удалить 🙃
- мы вас блокируем, вы плохой продавец
- враньё, я хороший продавец!
- спасибо, вы разблокированы
Wildberries себя же душит
Получи один ̶к̶о̶ш̶к̶а̶ ягодкажена социальный рейтинг
А деньги они не хотят вернуть и товар (возвраты от клиентов) ? Я не одна такая, как выяснила. Техподдержка не работает. Отписки пишет.