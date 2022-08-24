IKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух» — источник ТАСС Статьи редакции
Сама компания говорила в июне о продаже российских заводов и «паузе» для магазинов.
- Ритейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно «в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», рассказал близкий к компании источник ТАСС.
- До этого момента магазины будут закрыты или, возможно, сданы в аренду, добавил собеседник. По его словам, компания сохранит около 700 офисных сотрудников, которые продолжат выполнять работу для шведских коллег.
- IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года, а в июне сообщила о сокращении бизнеса в стране: продаже четырёх своих заводов и увольнениях. Розничный бизнес «остаётся на паузе», заявляла компания. По словам источника ТАСС, ритейлер продаёт предприятия с условием, что в будущем они смогут производить мебель и другие товары IKEA «по приемлемой стоимости».
- 24 августа Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» также сообщил, что офис IKEA продолжит работать в течение двух лет, но штат не будет превышать 10 человек.
- Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу IKEA и пока не получила ответа. В июне материнская компания ритейлера сообщала, что надеется вернуться в Россию в будущем, но пока не видит для этого условий.
- В начале августа пресс-служба ритейлера также сообщала, что никакие планы, связанные с открытием магазинов, сейчас «не прорабатываются». «Коммерсантъ» писал, что IKEA начала ликвидацию российской «дочки», которая управляла розничной сетью.
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А ТАСС надёжный источник?
А с чего бы нет? С 1925 года работает, я верю только ТАСС и Риа новости.
Нужно только потерпеть!
Сначала ТАСС и прочие 100% достоверные источники рассказывалиЧасть магазинов Zara может возобновить работу в июне
Sony PlayStation вернется в Россию летом
и тд. теперьIKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух»
через два года напишут, что к 2030 точно вернутся и так по кругу
Ваши примеры про Зару и Сони, сюда не подходят. Вы поймете это если воспользуетесь поиском на сайте ТАСС
А зачем тогда было уходить? Показать всему миру что?
А у них вариантов нет особо, икея не могла завозить необходимый ассортимент товаров. А Икея это не Леруа, без своих товаров -это не икея
потому что деньги никак вывести нельзя, swift не работает
Икея оставила работать все ТЦ Мега, которые ей принадлежат. Бизнес Икея в России связан не сколько с мебелью, сколько со сдачей в аренду помещений в Мегах.
По заявлению Икея, они хотят посмотреть 1-2 года на ситуацию, а потом решат, возвращаться или нет.
Правильно говорят. А то на ходу куски от задницы откусывают. Всякие импортщомещатели с 1 рублем на выкуп.
Да не вернутся они сюда, тупо не получится, это дважды потери, сначала уйти и потом вернуться, ещё больше придётся вложить. Не, это мертвый материал уже. За 2 года хофф всё займёт
А Хофф, который тупо перепродаëт чужой товар, есть чем занимать? Собственного товара у них нет. Дизайн - в лучшем случае копия Икеи и других удачных решений, а качество хуже.
Вроде и так всем очевидно, что все компании вернутся когда это произойдет. Правда с величайшим геостратегом «ослабления санкционного давления» можно не ждать. Там на подходе уже 8-й пакет санкций.
И Киев за три дня.
Забавно, что фразы про «Киев за три дня» и «вторую армию мира» слышу только из украинских новостных каналов. Сами придумали, сами победили, сами кайфанули, молодцы.
Вдоль всей северной границы располагались 3 общевойсковые армии бригадного типа численностью до 12 тыс. чел. каждая, какой Киев?
За два года может уже швеция и в состав Росси войдёт
За два года Россия может распасться как совок когда-то
Похоже к ним начало приходить осознание того, как они накосяпорили и теперь пытаются дать заднюю, сохранив лицо
А есть примеры, кто вернулся?
Пока вся достоверная информация о фирмах, что ушли.
Ну хоть 700 из 15.000 останутся с работой, лучше чем 0.
Возможно шведы что-то знают наверняка. Так-то прогрессивные скандинавы. Даём Путину года два?
Шкафчик и точка получается
Видимо источники из той же серии, что про восхитившихся болгаров писали)
Новость, конечно, от капитана очевидности. Никто не хочет терять рынок.
Но… там же Зе… говорил, что деньги пахнут…
да никуда они не вернутся, эта дележка лет на 50 точно.
Точно?
Шведы оптимистичный народ
С головой они дружат, это точно
Оптимистично, да ещё и источник ТАСС...Я бы хотел, чтобы ИКЕА вернулась, так что поверю
что-то совсем не верится, но было бы хорошо :)
С каких пор стало нормальным постить бред госпомойки? С таким же успехом можно цитировать ИА "Панорама".
В нашей деревне икеи никогда и не было. Так что пусть чо хотят, то и делают.
Ехал в поезде ,села тетка с детьми, так они уже кафешку "Вкусно и точка" называют вовсю
скриньте мой комментарий: откроются в течение 6 месяцев «снова с окончательной» онлайн распродажей
И мой коммент тоже заскриньте: нихрена они не откроются за полгода.
Хорошая новость
Мы ушли, но как бы нет. Вот такие новости говорят, что рынок отдавать кому-то не хочется, тем более такой прикормленный
Нет идеи у Икеи
Есть идея у Икея