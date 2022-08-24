Торговля
Студенческий кавалер

IKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух» — источник Статьи редакции

Сама компания говорила в июне о продаже российских заводов и «паузе» для магазинов.

  • Ритейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно «в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», рассказал близкий к компании источник ТАСС. Наличие у компании таких планов подтвердил и источник РБК, близкий к столичным властям.
  • До этого момента магазины будут закрыты или, возможно, сданы в аренду, добавил собеседник. По его словам, компания сохранит около 700 офисных сотрудников, которые продолжат выполнять работу для шведских коллег.
  • IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года, а в июне сообщила о сокращении бизнеса в стране: продаже четырёх своих заводов и увольнениях. Розничный бизнес «остаётся на паузе», заявляла компания. По словам источника ТАСС, ритейлер продаёт предприятия с условием, что в будущем они смогут производить мебель и другие товары IKEA «по приемлемой стоимости».
  • 24 августа Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» также сообщил, что офис IKEA продолжит работать в течение двух лет, но штат не будет превышать 10 человек.
  • Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу IKEA и пока не получила ответа. В июне материнская компания ритейлера сообщала, что надеется вернуться в Россию в будущем, но пока не видит для этого условий.
  • В начале августа пресс-служба ритейлера также сообщала, что никакие планы, связанные с открытием магазинов, сейчас «не прорабатываются». «Коммерсантъ» писал, что IKEA начала ликвидацию российской «дочки», которая управляла розничной сетью.

#новость #ikea

5953 просмотров
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116 комментариев
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 Мурад Муртазалиев

А ТАСС надёжный источник?

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Валерий Альбертович Жмышенко

А с чего бы нет? С 1925 года работает, я верю только ТАСС и Риа новости.

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9 комментариев
Невкусно и грустно

Нужно только потерпеть!

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Александр Голубев

Дух И́нгвара вызывали. Он сказал. Твёрдо и чётко.

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Михаил Романов

Сначала ТАСС и прочие 100% достоверные источники рассказывали

Часть магазинов Zara может возобновить работу в июне
Sony PlayStation вернется в Россию летом

и тд. теперь

IKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух»

через два года напишут, что к 2030 точно вернутся и так по кругу

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Евгений Круглов

Ваши примеры про Зару и Сони, сюда не подходят. Вы поймете это если воспользуетесь поиском на сайте ТАСС

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1 комментарий
Алексей

А что не так с Zara, все то же самое только под турецким названием, даже лучше стало, теперь управляет не польский посредник, а главный из Турции

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2 комментария
Valeryi

Очень многий онлайн, скорее всего, вернётся сразу после платежных систем. А вот вернутся ли они…

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Пришелец 6

Нужно только немного потерпеть

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Mr Yellow
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3216q114

И Киев за три дня.

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Alexey Petrov

Забавно, что фразы про «Киев за три дня» и «вторую армию мира» слышу только из украинских новостных каналов. Сами придумали, сами победили, сами кайфанули, молодцы.
Вдоль всей северной границы располагались 3 общевойсковые армии бригадного типа численностью до 12 тыс. чел. каждая, какой Киев?

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15 комментариев
Alexey Dymov

Икея оставила работать все ТЦ Мега, которые ей принадлежат. Бизнес Икея в России связан не сколько с мебелью, сколько со сдачей в аренду помещений в Мегах.
По заявлению Икея, они хотят посмотреть 1-2 года на ситуацию, а потом решат, возвращаться или нет.

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Perfect Blue

А зачем тогда было уходить? Показать всему миру что?

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Михаил Зеленин

А у них вариантов нет особо, икея не могла завозить необходимый ассортимент товаров. А Икея это не Леруа, без своих товаров -это не икея

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Ирина Полшкова

потому что деньги никак вывести нельзя, swift не работает

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6 комментариев
Павел

За два года может уже швеция и в состав Росси войдёт

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Alex R

За два года Россия может распасться как совок когда-то

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4 комментария
Иван

В состав Рф может войти Афганистан и тогда нам мало на улицах не покажется. весело будет.

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Руслан

Войдёт членом в зад таким шутникам

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Все Банки

Да не вернутся они сюда, тупо не получится, это дважды потери, сначала уйти и потом вернуться, ещё больше придётся вложить. Не, это мертвый материал уже. За 2 года хофф всё займёт

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Людмила

Хофф?
Ахаха
Хахаха))

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Ilya Konovalenko

А Хофф, который тупо перепродаëт чужой товар, есть чем занимать? Собственного товара у них нет. Дизайн - в лучшем случае копия Икеи и других удачных решений, а качество хуже.

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nambavan
после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления

Вроде и так всем очевидно, что все компании вернутся когда это произойдет. Правда с величайшим геостратегом «ослабления санкционного давления» можно не ждать. Там на подходе уже 8-й пакет санкций.

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Demyan Belyakov

Правильно говорят. А то на ходу куски от задницы откусывают. Всякие импортщомещатели с 1 рублем на выкуп.

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Pavel Pavel

Похоже к ним начало приходить осознание того, как они накосяпорили и теперь пытаются дать заднюю, сохранив лицо

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Любой ихтиандр

А есть примеры, кто вернулся?
Пока вся достоверная информация о фирмах, что ушли.

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4 комментария
Пришелец 6

Статья вроде не про правительство РФ.

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Наталья Парфёнова

Шкафчик и точка получается

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Глупый Орзэмэс

Сундук. В сундук на Руси все складывали, на нем и спали.

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Al La

скриньте мой комментарий: откроются в течение 6 месяцев «снова с окончательной» онлайн распродажей

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чертов бадминтон

И мой коммент тоже заскриньте: нихрена они не откроются за полгода.

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3 комментария
Serge

С каких пор стало нормальным постить бред госпомойки? С таким же успехом можно цитировать ИА "Панорама".

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LB

то ли дело Медуза и Дождь :D

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Бамбр

Я всегда думал,что ТАСС и ИА Панорама это одно и тоже.

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Alex Flints

Новость, конечно, от капитана очевидности. Никто не хочет терять рынок.

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Глупый Орзэмэс

Да какой там рынок, Икеа сейчас думает, как рынок Китая не потерять. Россия в их пироге продаж составляет копейки, а Китай был 5-ым в 2021.

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2 комментария
MadRat96

Видимо источники из той же серии, что про восхитившихся болгаров писали)

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Алексей

А с Болгарией все плохо, новое правительство ищет выходы на Россию, а им из России кукиш, а Петков просто подставил народ, а сам съебался

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sles

В нашей деревне икеи никогда и не было. Так что пусть чо хотят, то и делают.

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iaviatniab

Ну хоть 700 из 15.000 останутся с работой, лучше чем 0.

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Soulis

Оптимистично, да ещё и источник ТАСС...Я бы хотел, чтобы ИКЕА вернулась, так что поверю

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Железный шмель

Возможно шведы что-то знают наверняка. Так-то прогрессивные скандинавы. Даём Путину года два?

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Andre Macareno

Но… там же Зе… говорил, что деньги пахнут…

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KaR

Мы ушли, но как бы нет. Вот такие новости говорят, что рынок отдавать кому-то не хочется, тем более такой прикормленный

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чертов бадминтон

Они этот рынок создали. Стоили все эти Меги, подключали поставщиков, боролись с коррупцией среди русских менеджеров и т.д.

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Светлана

да никуда они не вернутся, эта дележка лет на 50 точно.

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чертов бадминтон

Точно?

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5 комментариев
Allestor Klei

Шведы оптимистичный народ

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Любой ихтиандр

С головой они дружат, это точно

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Dio Romanov

что-то совсем не верится, но было бы хорошо :)

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роман долгополов

Ехал в поезде ,села тетка с детьми, так они уже кафешку "Вкусно и точка" называют вовсю

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Заходил вчера

а вы думали они будут всю дорогу вместе с вами будут рыдать по смене названия?

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Бамбр

А вдруг они просто мак никогда не видели?И их история знакомства с фастфудом началась с вкусно и точки

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Руслан

Хорошая новость

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Камикото Флекс

А разговоров то было

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Ияза Гара

Ура! Одна из главных утрат была )

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Глупый Орзэмэс

В соответствии с Кодексом питерских подаоротен, фраера назад не сдают.

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Лена Михайлова

Буду держать кулачки, чтобы это не вброс) скучаю очень

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Александр Ничипоренко

Бразильский сериал с уходом развела IKEA.

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John Doe

пока только ТАСС, т.к. никакой официальной информации от ИКЕА нет.

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Тимур Чумаков

Не продам я свою акулу на авито за 50К получается...

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Подозрительный инструмент

Источник опять какой-то важный член...

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Сергей

Нет идеи у Икеи

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Сергей

Есть идея у Икея

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