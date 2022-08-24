IKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух» — источник Статьи редакции
Сама компания говорила в июне о продаже российских заводов и «паузе» для магазинов.
- Ритейлер планирует вернуться в Россию самостоятельно «в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», рассказал близкий к компании источник ТАСС. Наличие у компании таких планов подтвердил и источник РБК, близкий к столичным властям.
- До этого момента магазины будут закрыты или, возможно, сданы в аренду, добавил собеседник. По его словам, компания сохранит около 700 офисных сотрудников, которые продолжат выполнять работу для шведских коллег.
- IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года, а в июне сообщила о сокращении бизнеса в стране: продаже четырёх своих заводов и увольнениях. Розничный бизнес «остаётся на паузе», заявляла компания. По словам источника ТАСС, ритейлер продаёт предприятия с условием, что в будущем они смогут производить мебель и другие товары IKEA «по приемлемой стоимости».
- 24 августа Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» также сообщил, что офис IKEA продолжит работать в течение двух лет, но штат не будет превышать 10 человек.
- Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу IKEA и пока не получила ответа. В июне материнская компания ритейлера сообщала, что надеется вернуться в Россию в будущем, но пока не видит для этого условий.
- В начале августа пресс-служба ритейлера также сообщала, что никакие планы, связанные с открытием магазинов, сейчас «не прорабатываются». «Коммерсантъ» писал, что IKEA начала ликвидацию российской «дочки», которая управляла розничной сетью.
5953 просмотров
А ТАСС надёжный источник?
А с чего бы нет? С 1925 года работает, я верю только ТАСС и Риа новости.
Нужно только потерпеть!
Дух И́нгвара вызывали. Он сказал. Твёрдо и чётко.
Сначала ТАСС и прочие 100% достоверные источники рассказывалиЧасть магазинов Zara может возобновить работу в июне
Sony PlayStation вернется в Россию летом
и тд. теперьIKEA не планирует продавать весь бизнес в России и хочет вернуться «в течение года-двух»
через два года напишут, что к 2030 точно вернутся и так по кругу
Ваши примеры про Зару и Сони, сюда не подходят. Вы поймете это если воспользуетесь поиском на сайте ТАСС
А что не так с Zara, все то же самое только под турецким названием, даже лучше стало, теперь управляет не польский посредник, а главный из Турции
Очень многий онлайн, скорее всего, вернётся сразу после платежных систем. А вот вернутся ли они…
Нужно только немного потерпеть
И Киев за три дня.
Забавно, что фразы про «Киев за три дня» и «вторую армию мира» слышу только из украинских новостных каналов. Сами придумали, сами победили, сами кайфанули, молодцы.
Вдоль всей северной границы располагались 3 общевойсковые армии бригадного типа численностью до 12 тыс. чел. каждая, какой Киев?
Икея оставила работать все ТЦ Мега, которые ей принадлежат. Бизнес Икея в России связан не сколько с мебелью, сколько со сдачей в аренду помещений в Мегах.
По заявлению Икея, они хотят посмотреть 1-2 года на ситуацию, а потом решат, возвращаться или нет.
А зачем тогда было уходить? Показать всему миру что?
А у них вариантов нет особо, икея не могла завозить необходимый ассортимент товаров. А Икея это не Леруа, без своих товаров -это не икея
потому что деньги никак вывести нельзя, swift не работает
За два года может уже швеция и в состав Росси войдёт
За два года Россия может распасться как совок когда-то
В состав Рф может войти Афганистан и тогда нам мало на улицах не покажется. весело будет.
Войдёт членом в зад таким шутникам
Да не вернутся они сюда, тупо не получится, это дважды потери, сначала уйти и потом вернуться, ещё больше придётся вложить. Не, это мертвый материал уже. За 2 года хофф всё займёт
Хофф?
Ахаха
Хахаха))
А Хофф, который тупо перепродаëт чужой товар, есть чем занимать? Собственного товара у них нет. Дизайн - в лучшем случае копия Икеи и других удачных решений, а качество хуже.
Вроде и так всем очевидно, что все компании вернутся когда это произойдет. Правда с величайшим геостратегом «ослабления санкционного давления» можно не ждать. Там на подходе уже 8-й пакет санкций.
Правильно говорят. А то на ходу куски от задницы откусывают. Всякие импортщомещатели с 1 рублем на выкуп.
Похоже к ним начало приходить осознание того, как они накосяпорили и теперь пытаются дать заднюю, сохранив лицо
А есть примеры, кто вернулся?
Пока вся достоверная информация о фирмах, что ушли.
Статья вроде не про правительство РФ.
Шкафчик и точка получается
Сундук. В сундук на Руси все складывали, на нем и спали.
скриньте мой комментарий: откроются в течение 6 месяцев «снова с окончательной» онлайн распродажей
И мой коммент тоже заскриньте: нихрена они не откроются за полгода.
С каких пор стало нормальным постить бред госпомойки? С таким же успехом можно цитировать ИА "Панорама".
то ли дело Медуза и Дождь :D
Я всегда думал,что ТАСС и ИА Панорама это одно и тоже.
Новость, конечно, от капитана очевидности. Никто не хочет терять рынок.
Да какой там рынок, Икеа сейчас думает, как рынок Китая не потерять. Россия в их пироге продаж составляет копейки, а Китай был 5-ым в 2021.
Видимо источники из той же серии, что про восхитившихся болгаров писали)
А с Болгарией все плохо, новое правительство ищет выходы на Россию, а им из России кукиш, а Петков просто подставил народ, а сам съебался
В нашей деревне икеи никогда и не было. Так что пусть чо хотят, то и делают.
Ну хоть 700 из 15.000 останутся с работой, лучше чем 0.
Оптимистично, да ещё и источник ТАСС...Я бы хотел, чтобы ИКЕА вернулась, так что поверю
Возможно шведы что-то знают наверняка. Так-то прогрессивные скандинавы. Даём Путину года два?
Но… там же Зе… говорил, что деньги пахнут…
Мы ушли, но как бы нет. Вот такие новости говорят, что рынок отдавать кому-то не хочется, тем более такой прикормленный
Они этот рынок создали. Стоили все эти Меги, подключали поставщиков, боролись с коррупцией среди русских менеджеров и т.д.
да никуда они не вернутся, эта дележка лет на 50 точно.
Точно?
Шведы оптимистичный народ
С головой они дружат, это точно
что-то совсем не верится, но было бы хорошо :)
Ехал в поезде ,села тетка с детьми, так они уже кафешку "Вкусно и точка" называют вовсю
а вы думали они будут всю дорогу вместе с вами будут рыдать по смене названия?
А вдруг они просто мак никогда не видели?И их история знакомства с фастфудом началась с вкусно и точки
Хорошая новость
А разговоров то было
Ура! Одна из главных утрат была )
В соответствии с Кодексом питерских подаоротен, фраера назад не сдают.
Буду держать кулачки, чтобы это не вброс) скучаю очень
Бразильский сериал с уходом развела IKEA.
пока только ТАСС, т.к. никакой официальной информации от ИКЕА нет.
Не продам я свою акулу на авито за 50К получается...
Источник опять какой-то важный член...
Нет идеи у Икеи
Есть идея у Икея