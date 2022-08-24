Торговля
Колючий Валера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Краснополянской косметике» — бренд должен освободить землю в течение 30 дней Статьи редакции

Компания намерена обжаловать это решение.

  • Адлерский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к сооснователю российского бренда натуральной косметики «Краснополянская косметика» Дмитрию Серову, пишет Forbes. В течение 30 дней «Краснополянская косметика» обязана освободить земли, где выращивает растения и кустарники для своей продукции. Компания намерена обжаловать решение суда.
  • Заявление суд принял ещё 5 августа. 18 августа основатели бренда «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов и Кристина Судеревская рассказали о требованиях Генпрокуратуры расторгнуть договор аренды на землю — из-за этого ферма, на которой компания выращивает растения, оказалась под угрозой закрытия.
  • Ведомство предъявило претензии к «Адлерскому чаю», который в 2009 году заключил с «Росимуществом» договор аренды для сельхозиспользования на 49 лет. Но многие земли простаивали, поэтому компания передала физлицам и юрлицам права и обязанности по договору аренды.
  • Серов получил участок площадью 6,6 га по договору переуступки в 2018 году. На ферме высадили деревья и кустарники, открыли пасеку, улиточную ферму, птичник и построили солнечную электростанцию. Кроме «Адлерского чая» и «Краснополянской косметики» ответчиками по иску стали больше 100 компаний, физлиц и садовых товариществ.
  • По словам Серова, иск связан с «недобросовестными арендаторами», которые застраивали участки коттеджами и занимались другой деятельностью, не связанной с сельхозназначением.
  • При этом на суде Генпрокуратура заявила, что поможет добросовестным арендаторам перезаключить договора. А представитель Росимущества — что участки будут передавать по торгам, из-за чего Серов переживает, что земля достанется кому-то ещё.

#новость

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34 комментария
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 Никита Авчинников

Почему в нашей стране всё через одно место??? Вопрос риторический. Знаю ребят лет 9 точно. Это настоящие предприниматели. Вырастили свой бренд с ноля. Делают отличную косметику. Даже не представляю, что они сейчас переживают. От чувства несправедливости просто распирает.
У Ирены Панарошку в телеграмм есть запись речи Дмитрия Серова на суде. Кому интересно послушайте, что ребята делают на своей ферме.

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lexa777

почему ребята постоянно рассказывают про улиток, пасеку и прочее подобное, а не о юридической стороне дела? про основания аренды земли, условия этого договора...

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dikomm

Это и есть самое интересное, да. А своими постами в инете абсолютно без фактуры они рассчитывают выехать на резонансе подобных сосотрадальцев, очевидно же.

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Soulis

Если бы в букмекерской конторе можно бы было поставить на то, что буквально на соседнем участке земли абсолютно такая же ситуация с юридической стороны и о ней никто никто не вспомнит до определенного часа Х, не связанного с верховенством закона, то я бы сделал первую в своей жизни ставку)

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Bublikov Anton
Почему в нашей стране всё через одно место???

А вложусь-ка я в улиток и кустики с окупаемостью 10лет, подумал Дмитрий Серов, видя незаконное строительство по соседству у своего же арендодателя. Что может пойти не так?
Предъявить убытки "Адлерскому чаю" за введение в заблуждение? Нет, надо к Ирене Панарошку.

Вопрос риторический.

Нет

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Lina

Учитывая сколько там пострадавших субарендаторов, то возмещение убытков от Адлерского чая все будут ждать до китайской Пасхи

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Bublikov Anton

Ну наехать на прокуратуру верняк вариант, озолотятся

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Юрий Арасланов

По сельхозназначению использовали, что ещё нужно, аграриев нельзя кошмарить, это в коттедже можно ремонт раз в год делать, а сельхоз программы некоторые на десятилетия рассчитаны, всё же хочется верить в здравый смысл

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Lina

Ужасно конечно...строишь бизнес, платишь налоги и теперь гудбай

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Dmitry Dorofeev

Это был риск изначально, можно только посочувствовать.

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Данила Романов

делать что-то не то на земле с обременением всегда очень рискованно

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Bublikov Anton

Статью не читали?

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Александр Мазалецкий

Ну претензии то по факту к Адлерскому чаю, а то договору субаренды строить это ж вообще рискованно.

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lexa777

инстаграм-бизнесмены считали, что наличие улиточный фермы превращает договор субаренды в договор аренды, а то и право собственности

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Никита Авчинников

Так написано же не субаренда, а переуступка прав. Это разные вещи на сколько я понимаю.

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lexa777

Адлерский чай арендует огромный участок и переуступает его 125 разным организациям и частникам? Это как? По-моему это называется субаренда

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Никита Авчинников

Адлерский чай арендует не один огромный участок, а много участков. Соответственно на конкретно этот участок была оформлена переуступка прав. А это совсем не субаренда.

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lexa777

специально почитал телеграм Краснополянской косметики, там четко написано, что у Адлерского чая был один договор. Это я уж молчу про то, что заключение 125 договоров аренды с одним арендатором бред само по себе. В общем аудитория бренда понятна

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Antny Slmv

ЛехаТриСемерки, расскажи нам про свой бизнес, как там все у тебя логично и что у тебя за аудитория?
Скорее всего, а точнее 197%, за спиной у тебя нихуя нет

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Никита Авчинников

И что же вам интересно понятно про аудиторию бренда?

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dikomm

Переуступка прав аренды заключается как минимум с уведомлением собственника земли, а чаще всего - с согласованием или даже участием в качестве стороны по договору в соглашении о ППА. То есть Росимущество в этом случае должно было знать о переуступке и согласовать его. Возможно, Прокуратура оспаривает заключенное с улиточниками соглашение о ППА как раз ввиду того, что о нём даже не уведомили собственника.

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Никита Авчинников

И они далеко не инстаграм-бизнесмены, как вы выразились.

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Bublikov Anton

Ха-ха. Юга, кумовство, "я тебе отвечаю, братан, дай 50млн"

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lexa777

Хотелось бы больше конкретики. Столько новостей, но до сих пор нигде четко не прописано на условиях аренды или субаренды Краснополянская косметика арендовала землю. Если субаренда, то не понятно имел ли право арендатор сдавать землю в субаренду. И я с ходу не могу сказать должен ли истец судиться с субарендаторами, если неправ арендатор.

Для такого дела слишком мало юридически значимых фактов.

Это как если снимать квартиру на долгий срок и сдавать ее посуточно.

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Саша Прохоренко

Главное потом напишите, кому отошла земля

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Александр Голубев

Атлично, ящетаю! А главное ведь всё по зкону!

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Александр Жариков

Это все что мы должны знать о бизнесе в РФ и "халявных" гектарах.

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Вадим Д.

Эта земля — кого надо земля. Прошу очистить участок.
Нда, торжество закона, однако.
Сарказм.

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Dmitry Dorofeev

Вот и сказочке конец.

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Железный шмель

Краснодарский край совсем не удивляет. Все же как-то съели что там Адлера и дальше в горы в отдельный федеральный округ под Путина и Ко выделили. С какими-то огородами сейчас быстро разберутся

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G B

Очень интересно кто сядет на эту землю потом и как быстро ее выведут с сельхозназначения на строительство домов.
Очень жалко ребят и всех остальных кто попал под этот замес - это ещё один показатель что как только ты раскрутишь свой бизнес то сразу найдутся люди которые тебя с него скинут :(

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Alex

покачто у нас не выводят в дома а наоборот ужесточают природные парки и сельхоз. скорее там медведев решил виноградничек ебнуть

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Eugene Golovachev

Всячески присоединяюсь к адекватному меньшинству. Надо не улитками и пасекой на жалость давить, а юридической стороной вопроса.

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lexa777

Послушал речь Дмитрия в суде. Похоже на стрим в инстаграме с продающим контентом и развитием бренда. Нести такой бред в суде - очень наивно в плане защиты своих прав

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