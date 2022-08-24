Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Краснополянской косметике» — бренд должен освободить землю в течение 30 дней Статьи редакции
Компания намерена обжаловать это решение.
- Адлерский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры к сооснователю российского бренда натуральной косметики «Краснополянская косметика» Дмитрию Серову, пишет Forbes. В течение 30 дней «Краснополянская косметика» обязана освободить земли, где выращивает растения и кустарники для своей продукции. Компания намерена обжаловать решение суда.
- Заявление суд принял ещё 5 августа. 18 августа основатели бренда «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов и Кристина Судеревская рассказали о требованиях Генпрокуратуры расторгнуть договор аренды на землю — из-за этого ферма, на которой компания выращивает растения, оказалась под угрозой закрытия.
- Ведомство предъявило претензии к «Адлерскому чаю», который в 2009 году заключил с «Росимуществом» договор аренды для сельхозиспользования на 49 лет. Но многие земли простаивали, поэтому компания передала физлицам и юрлицам права и обязанности по договору аренды.
- Серов получил участок площадью 6,6 га по договору переуступки в 2018 году. На ферме высадили деревья и кустарники, открыли пасеку, улиточную ферму, птичник и построили солнечную электростанцию. Кроме «Адлерского чая» и «Краснополянской косметики» ответчиками по иску стали больше 100 компаний, физлиц и садовых товариществ.
- По словам Серова, иск связан с «недобросовестными арендаторами», которые застраивали участки коттеджами и занимались другой деятельностью, не связанной с сельхозназначением.
- При этом на суде Генпрокуратура заявила, что поможет добросовестным арендаторам перезаключить договора. А представитель Росимущества — что участки будут передавать по торгам, из-за чего Серов переживает, что земля достанется кому-то ещё.
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Почему в нашей стране всё через одно место??? Вопрос риторический. Знаю ребят лет 9 точно. Это настоящие предприниматели. Вырастили свой бренд с ноля. Делают отличную косметику. Даже не представляю, что они сейчас переживают. От чувства несправедливости просто распирает.
У Ирены Панарошку в телеграмм есть запись речи Дмитрия Серова на суде. Кому интересно послушайте, что ребята делают на своей ферме.
почему ребята постоянно рассказывают про улиток, пасеку и прочее подобное, а не о юридической стороне дела? про основания аренды земли, условия этого договора...
Это и есть самое интересное, да. А своими постами в инете абсолютно без фактуры они рассчитывают выехать на резонансе подобных сосотрадальцев, очевидно же.
Если бы в букмекерской конторе можно бы было поставить на то, что буквально на соседнем участке земли абсолютно такая же ситуация с юридической стороны и о ней никто никто не вспомнит до определенного часа Х, не связанного с верховенством закона, то я бы сделал первую в своей жизни ставку)
А вложусь-ка я в улиток и кустики с окупаемостью 10лет, подумал Дмитрий Серов, видя незаконное строительство по соседству у своего же арендодателя. Что может пойти не так?Вопрос риторический.
Предъявить убытки "Адлерскому чаю" за введение в заблуждение? Нет, надо к Ирене Панарошку.
Нет
Учитывая сколько там пострадавших субарендаторов, то возмещение убытков от Адлерского чая все будут ждать до китайской Пасхи
Ну наехать на прокуратуру верняк вариант, озолотятся
По сельхозназначению использовали, что ещё нужно, аграриев нельзя кошмарить, это в коттедже можно ремонт раз в год делать, а сельхоз программы некоторые на десятилетия рассчитаны, всё же хочется верить в здравый смысл
Ужасно конечно...строишь бизнес, платишь налоги и теперь гудбай
Это был риск изначально, можно только посочувствовать.
делать что-то не то на земле с обременением всегда очень рискованно
Статью не читали?
Ну претензии то по факту к Адлерскому чаю, а то договору субаренды строить это ж вообще рискованно.
инстаграм-бизнесмены считали, что наличие улиточный фермы превращает договор субаренды в договор аренды, а то и право собственности
Так написано же не субаренда, а переуступка прав. Это разные вещи на сколько я понимаю.
Адлерский чай арендует огромный участок и переуступает его 125 разным организациям и частникам? Это как? По-моему это называется субаренда
Адлерский чай арендует не один огромный участок, а много участков. Соответственно на конкретно этот участок была оформлена переуступка прав. А это совсем не субаренда.
специально почитал телеграм Краснополянской косметики, там четко написано, что у Адлерского чая был один договор. Это я уж молчу про то, что заключение 125 договоров аренды с одним арендатором бред само по себе. В общем аудитория бренда понятна
ЛехаТриСемерки, расскажи нам про свой бизнес, как там все у тебя логично и что у тебя за аудитория?
Скорее всего, а точнее 197%, за спиной у тебя нихуя нет
И что же вам интересно понятно про аудиторию бренда?
Переуступка прав аренды заключается как минимум с уведомлением собственника земли, а чаще всего - с согласованием или даже участием в качестве стороны по договору в соглашении о ППА. То есть Росимущество в этом случае должно было знать о переуступке и согласовать его. Возможно, Прокуратура оспаривает заключенное с улиточниками соглашение о ППА как раз ввиду того, что о нём даже не уведомили собственника.
И они далеко не инстаграм-бизнесмены, как вы выразились.
Ха-ха. Юга, кумовство, "я тебе отвечаю, братан, дай 50млн"
Хотелось бы больше конкретики. Столько новостей, но до сих пор нигде четко не прописано на условиях аренды или субаренды Краснополянская косметика арендовала землю. Если субаренда, то не понятно имел ли право арендатор сдавать землю в субаренду. И я с ходу не могу сказать должен ли истец судиться с субарендаторами, если неправ арендатор.
Для такого дела слишком мало юридически значимых фактов.
Это как если снимать квартиру на долгий срок и сдавать ее посуточно.
Главное потом напишите, кому отошла земля
Атлично, ящетаю! А главное ведь всё по зкону!
Это все что мы должны знать о бизнесе в РФ и "халявных" гектарах.
Эта земля — кого надо земля. Прошу очистить участок.
Нда, торжество закона, однако.
Сарказм.
Вот и сказочке конец.
Краснодарский край совсем не удивляет. Все же как-то съели что там Адлера и дальше в горы в отдельный федеральный округ под Путина и Ко выделили. С какими-то огородами сейчас быстро разберутся
Очень интересно кто сядет на эту землю потом и как быстро ее выведут с сельхозназначения на строительство домов.
Очень жалко ребят и всех остальных кто попал под этот замес - это ещё один показатель что как только ты раскрутишь свой бизнес то сразу найдутся люди которые тебя с него скинут :(
покачто у нас не выводят в дома а наоборот ужесточают природные парки и сельхоз. скорее там медведев решил виноградничек ебнуть
Всячески присоединяюсь к адекватному меньшинству. Надо не улитками и пасекой на жалость давить, а юридической стороной вопроса.
Послушал речь Дмитрия в суде. Похоже на стрим в инстаграме с продающим контентом и развитием бренда. Нести такой бред в суде - очень наивно в плане защиты своих прав