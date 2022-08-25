Торговля
Встречный будильник

Продавцы с поставками техники по параллельному импорту смогут ограничить публикации в СМИ об этом через полицию и ФСБ Статьи редакции

Роскомнадзор не будет блокировать такие публикации.

  • Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикациям в СМИ информации о поставках техники по параллельному импорту, пишут «Ведомости» со ссылкой на их письма Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят «М.Видео — Эльдорадо», «Яндекс Маркет» и другие).
  • Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ, указывает издание.
  • В Роскомнадзоре подтвердили содержание своего письма. Регулятор отметил, что за раскрытие информации с ограниченным доступом есть ответственность по ст.13.14 КоАП. Полномочиями по составлению протоколов есть у полиции и ФСБ.
  • В Минцифры подтвердили отправку письма, но отказались комментировать его содержание. В РАТЭК сказали, что в обоих ответах говорилось об ответственности за распространение «контрсанкционной информации» по ст.13.14 КоАП.
  • Госдума приняла законопроект о запрете на распространение «контрсанкционной информации» в июле 2022 года. Тогда же «Ведомости» сообщили о письме РАТЭК, в котором утверждалось, что «участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст.13.14 КоАП».

#новость #параллельныйимпорт #ратэк

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34 комментария
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 Вася Пражкин

Я так понимаю, что ФСБ будет лично заниматься чтобы никто не написал, что компания "Ромашка" ввезла электрические чайники из Турции?

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Невкусно и грустно

- Борк - это китайская хуерга!
- Тук-тук. Откройте, к вам ФСБ!

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Вася Пражкин

Самый прикол, что они даже не могут сказать, что Борк - хуерга немецкая, сразу вопросы про поставки возникнут )

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Denis Ramzaev

Борк - от и до китайщина, русского у неё только покрышка.

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Виктор Исаков

Условный Apple точно такая же китайская хуерга, как и Bork)) Но это другое, понимаю))

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Tom Arise

Но эпл не скрывает это

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Denis Ramzaev

Не совсем, Борк - полностью китайская разработка и китайский бренд, китайский кэш. У эпле - только сборка и производство корпусов - Китай.

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Sergeant Ding

Ну Китай или нет, а запчасть к моему чайнику год назад прислали без предварительной оплаты курьером DPD, когда я просто написал им в Ватсап

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Ilya Lesov

Какая вообще разница — Китай или нет? Мы же не в 90-х, когда китайцы не умели ничего нормально делать. У Борка классный дизайн и только за это многие покупают их технику.

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Ware Wow

Ну так стукачей хватает, прикроют канал.
Это такой вопрос стратегический достаточно, даже страны через которые идет транзит под ударом.

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Вася Пражкин

Ну да, они ж там на Западе не догадаются, почему Турция внезапно закупила 2 млн чайников ).

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Ware Wow

Чай пьют с рахат лукумом

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Вася Пражкин

ага, в 3 горла ). А потом еще и унитазов 2 млн закажут..

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Алексей

Я про это с самого начала говорю...

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Последовательный бокал

Конечно не догадаются! Потому что они все дураки и геи так нам тут ватники всё время пишут...

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Владимир Бейманов

походу не занятые ребята вообще,то трусы стирают ,то следят чтоб про импорт не писали

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Kv4Nt

Наверно сделано что бы условный Петя понимал, что будет блокировка не в интернете, а ещё и в жизни

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Поджог Сараев

Да стучат уехавшие в основном.

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Noblesse. tv

Ээээмммм, а как они будут рекламу в СМИ запускать? Сами на себя стучать будут? или они думают, что если рекламируют например iPhone, который официально не завозится в РФ, то никто не поймёт что это параллельный импорт??

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Слегка Придурковатый

Там перед рекламой будет предупреждение: "Тссссссс!" и плакат.

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Поджог Сараев

Со старыми моделями ещё можно отмазаться, а с новыми да, проблема.
Но может новые и возить не будут.

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Roman Missetskiy

Главное не называть вещи своими именами.

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Cere8ellum

Телефоны с надкусаной свеклой, модели номер 11 + 3, в сетях Клондайк и ФАудио, были завезены из страны, пользующейся спросом российских туристов, где президент носит усы.

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Алексей

😁😁😁 Это топ!

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Maltese

А ещё ребусы рисовать можно. Чтобы прокачалась смекалОчка.

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Мурад Муртазалиев

Разбудите меня кто-нибудь

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Половый каякер

вставай, за тобой пришли

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Vladimir

Параллельный импорт давно разрешён и в США,и в Китае. Мы,как с чем то новеньким носимся,и грозимся отменить,когда наши компании начнут выпускать аналогичную продукцию( ниже качеством,выше по цене).

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Дмитрий Матюшин

так а у нас то совсем недавно появился, что-то новенькое, поэтому столько новостей и внимания

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Sergeant Ding

Да что тут предлагать? Пишут… пишут… взять всё, да и запретить!

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Александр RazzOne

Комментарий не по теме... а прикиньте если введут вознаграждение за сдачу тех, кто не поддерживает действия наших властей. К примеру 5-10 тысяч за каждого, кто публично высказывается против. Комментарии сразу превратятся в поддержку всего происходящего, или скорее их просто не станет))

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Последовательный бокал

А как же "нам этого не надо" и "у нас всё своё будет"...

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Terri Brown

РКН не будут что то блокировать епать спасибо

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unknown

При этом информацию об импортере все еще обязательно указывать при продаже?

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