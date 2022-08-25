Продавцы с поставками техники по параллельному импорту смогут ограничить публикации в СМИ об этом через полицию и ФСБ Статьи редакции
Роскомнадзор не будет блокировать такие публикации.
- Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикациям в СМИ информации о поставках техники по параллельному импорту, пишут «Ведомости» со ссылкой на их письма Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят «М.Видео — Эльдорадо», «Яндекс Маркет» и другие).
- Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ, указывает издание.
- В Роскомнадзоре подтвердили содержание своего письма. Регулятор отметил, что за раскрытие информации с ограниченным доступом есть ответственность по ст.13.14 КоАП. Полномочиями по составлению протоколов есть у полиции и ФСБ.
- В Минцифры подтвердили отправку письма, но отказались комментировать его содержание. В РАТЭК сказали, что в обоих ответах говорилось об ответственности за распространение «контрсанкционной информации» по ст.13.14 КоАП.
- Госдума приняла законопроект о запрете на распространение «контрсанкционной информации» в июле 2022 года. Тогда же «Ведомости» сообщили о письме РАТЭК, в котором утверждалось, что «участники внешнеторговой деятельности, пострадавшие от распространения информации о поставках санкционных товаров, могут привлекать к административной ответственности СМИ, распространившие такую информацию, по ст.13.14 КоАП».
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Я так понимаю, что ФСБ будет лично заниматься чтобы никто не написал, что компания "Ромашка" ввезла электрические чайники из Турции?
- Борк - это китайская хуерга!
- Тук-тук. Откройте, к вам ФСБ!
Самый прикол, что они даже не могут сказать, что Борк - хуерга немецкая, сразу вопросы про поставки возникнут )
Борк - от и до китайщина, русского у неё только покрышка.
Условный Apple точно такая же китайская хуерга, как и Bork)) Но это другое, понимаю))
Но эпл не скрывает это
Не совсем, Борк - полностью китайская разработка и китайский бренд, китайский кэш. У эпле - только сборка и производство корпусов - Китай.
Ну Китай или нет, а запчасть к моему чайнику год назад прислали без предварительной оплаты курьером DPD, когда я просто написал им в Ватсап
Какая вообще разница — Китай или нет? Мы же не в 90-х, когда китайцы не умели ничего нормально делать. У Борка классный дизайн и только за это многие покупают их технику.
Ну так стукачей хватает, прикроют канал.
Это такой вопрос стратегический достаточно, даже страны через которые идет транзит под ударом.
Ну да, они ж там на Западе не догадаются, почему Турция внезапно закупила 2 млн чайников ).
Чай пьют с рахат лукумом
ага, в 3 горла ). А потом еще и унитазов 2 млн закажут..
Я про это с самого начала говорю...
Конечно не догадаются! Потому что они все дураки и геи так нам тут ватники всё время пишут...
походу не занятые ребята вообще,то трусы стирают ,то следят чтоб про импорт не писали
Наверно сделано что бы условный Петя понимал, что будет блокировка не в интернете, а ещё и в жизни
Да стучат уехавшие в основном.
Ээээмммм, а как они будут рекламу в СМИ запускать? Сами на себя стучать будут? или они думают, что если рекламируют например iPhone, который официально не завозится в РФ, то никто не поймёт что это параллельный импорт??
Там перед рекламой будет предупреждение: "Тссссссс!" и плакат.
Со старыми моделями ещё можно отмазаться, а с новыми да, проблема.
Но может новые и возить не будут.
Главное не называть вещи своими именами.
Телефоны с надкусаной свеклой, модели номер 11 + 3, в сетях Клондайк и ФАудио, были завезены из страны, пользующейся спросом российских туристов, где президент носит усы.
😁😁😁 Это топ!
А ещё ребусы рисовать можно. Чтобы прокачалась смекалОчка.
Разбудите меня кто-нибудь
вставай, за тобой пришли
Параллельный импорт давно разрешён и в США,и в Китае. Мы,как с чем то новеньким носимся,и грозимся отменить,когда наши компании начнут выпускать аналогичную продукцию( ниже качеством,выше по цене).
так а у нас то совсем недавно появился, что-то новенькое, поэтому столько новостей и внимания
Да что тут предлагать? Пишут… пишут… взять всё, да и запретить!
Комментарий не по теме... а прикиньте если введут вознаграждение за сдачу тех, кто не поддерживает действия наших властей. К примеру 5-10 тысяч за каждого, кто публично высказывается против. Комментарии сразу превратятся в поддержку всего происходящего, или скорее их просто не станет))
А как же "нам этого не надо" и "у нас всё своё будет"...
РКН не будут что то блокировать епать спасибо
При этом информацию об импортере все еще обязательно указывать при продаже?