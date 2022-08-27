ТЦ стали отзывать иски к закрывшим магазины зарубежным брендам о расторжении договоров и взыскании долгов Статьи редакции
Обычно иски отзывают, если удалось договориться, говорят опрошенные Shopper’s эксперты.
- ТЦ «Цветной» отозвал иск на 72 млн рублей к ООО «Адидас», ТЦ «Олимп» в Барнауле — на 1,1 млн рублей, петербургский ТРК «Гранд каньон» — на 1,6 млн, пишет Shopper’s со ссылкой на картотеку дел. В силе остались иски от двух торговых центров в Ухте и Самаре — в сумме на 19,2 млн рублей.
- От исков к «Ре Трэйдинг» (российское подразделение польской LPP; бренды Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay) отказались «Гранд каньон», «Балтийский молл» в Калининграде, «Ритм-2000» в Твери. Это произошло после сообщений о продаже бизнеса в России.
- Но некоторые всё же пошли в суд: например, оператор самарского ТРК «Космопорт» добился в суде ареста на счетах компании 215 млн рублей по иску о взыскании арендной платы, убытков и неустойки.
- Опрошенные Shopper’s эксперты отмечают, что в большинстве случаев иски отзывают, если удаётся договориться без суда. Обычно судебные процессы затягиваются, поэтому ТЦ «заранее» подают иски, одновременно продолжая вести переговоры.
- Кроме того, при новых собственниках арендодатели могут отказываться от претензий, чтобы не портить отношения с теми, кто сможет платить. Если иностранная компания продаст бизнес в России, долги по аренде перейдут новым собственникам, но только если бизнес будет связан с предыдущим юрлицом, говорят эксперты. Как в случае с LPP.
1990 просмотров
Штош
Так, поясните, Россия обосралась или наоборот, не пойму какой комментарий должен вывести в топ!
Выводите любой, потому-что пох
Вон выше камент, можно выводить
Братишка, проснись
Ты обосрался