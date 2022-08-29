Интернет-ритейлеры предложили продлить параллельный импорт на 2023 год Статьи редакции
Он помог сохранить ассортимент товаров, а если его отменить, потребители начнут получать контрафакт по высоким ценам, говорят ритейлеры.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год и уже готовит соответствующее письмо ведомству. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артём Соколов.
- По словам Соколова, из-за отмены параллельного импорта исчезнут «понятные и прозрачные» условия ввоза оригинальной продукции. А потребители в большинстве случаев получат контрафакт — причём по высокой цене.
- В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда получат его. Продление действия параллельного импорта также поддерживает Ассоциация компаний розничной торговли, рассказал «Известиям» президент ассоциации Игорь Караваев.
- Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге. Пока он разрешён только до конца 2022-го.
- В начале мая ведомство утвердило список товаров для параллельного импорта — в нём есть автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле Минпромторг внёс в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell, в августе — убрал Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome.
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Лучше продлить 1000 евро беспошлинных
АКИТу всё мало
Только вот АКИТ, в отличие от раджи, никогда не крикнет "Довольно!".
"потребители начнут получать контрафакт по высоким ценам"
А так они получают контрафакт по установленным ценам интернет-ритейлеров (и не факт, что они не высокие).
«Он помог сохранить ассортимент товаров, а если его отменить, потребители начнут получать контрафакт по высоким ценам, говорят ритейлеры» — шантажируют, что ли? Типа, не разрешите возить «параллельно» — будем возить контрафакт?
только на 2023 это еще оптимистично
Предлагаю не менять беспошлинный лимит :-)
Еще бы подделки убрали бы с маркетплейсов и в целом
Уважаемые интернет-ритейлеры, почему вы умудряетесь один и тот же серый товар (к примеру, новый макбук на м2) продавать сильно дороже, чем барыги с Горбушки/Савеловского/т.д? Если раньше работал аргумент с гарантией и т.д, то сейчас же абсолютно одно и тоже. Более того, барыги с той же Горбушки уже много лет тренировались ремонтировать неофициально те же айфоны и макбуки, а всякие М.Видео, насколько я знаю, не имеют штатный персонал, который занимается ремонтом той же техники эпл.
Но при этом СМИ не могут писать о том, что эти же ритейлеры параллельно импортируют? Ну да, всё логично (нет).
С другой стороны – кто собирается прерывать этот вариант импорта? Кто в здравом уме пойдёт на это?
Чего?
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/08/25/937510-mintsifri-roskomnadzor-publikatsii
Но: «если продавцы такой электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ».