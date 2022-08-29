Торговля
Невинный Абдужаббор

Интернет-ритейлеры предложили продлить параллельный импорт на 2023 год Статьи редакции

Он помог сохранить ассортимент товаров, а если его отменить, потребители начнут получать контрафакт по высоким ценам, говорят ритейлеры.

  • Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год и уже готовит соответствующее письмо ведомству. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артём Соколов.

Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции. При этом такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры

Артём Соколов, глава АКИТ
  • По словам Соколова, из-за отмены параллельного импорта исчезнут «понятные и прозрачные» условия ввоза оригинальной продукции. А потребители в большинстве случаев получат контрафакт — причём по высокой цене.
  • В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда получат его. Продление действия параллельного импорта также поддерживает Ассоциация компаний розничной торговли, рассказал «Известиям» президент ассоциации Игорь Караваев.
  • Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге. Пока он разрешён только до конца 2022-го.
  • В начале мая ведомство утвердило список товаров для параллельного импорта — в нём есть автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле Минпромторг внёс в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell, в августе — убрал Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome.

#новость #параллельныйимпорт

701 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Rabbit Rabbin

Лучше продлить 1000 евро беспошлинных

Ответить
Развернуть ветку
Аноним Аркадьевич

АКИТу всё мало

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Только вот АКИТ, в отличие от раджи, никогда не крикнет "Довольно!".

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"потребители начнут получать контрафакт по высоким ценам"

А так они получают контрафакт по установленным ценам интернет-ритейлеров (и не факт, что они не высокие).

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

«Он помог сохранить ассортимент товаров, а если его отменить, потребители начнут получать контрафакт по высоким ценам, говорят ритейлеры» — шантажируют, что ли? Типа, не разрешите возить «параллельно» — будем возить контрафакт?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Uvarov

только на 2023 это еще оптимистично

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Предлагаю не менять беспошлинный лимит :-)

Ответить
Развернуть ветку
Иероним Лекс

Еще бы подделки убрали бы с маркетплейсов и в целом

Ответить
Развернуть ветку
r u mine

Уважаемые интернет-ритейлеры, почему вы умудряетесь один и тот же серый товар (к примеру, новый макбук на м2) продавать сильно дороже, чем барыги с Горбушки/Савеловского/т.д? Если раньше работал аргумент с гарантией и т.д, то сейчас же абсолютно одно и тоже. Более того, барыги с той же Горбушки уже много лет тренировались ремонтировать неофициально те же айфоны и макбуки, а всякие М.Видео, насколько я знаю, не имеют штатный персонал, который занимается ремонтом той же техники эпл.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Но при этом СМИ не могут писать о том, что эти же ритейлеры параллельно импортируют? Ну да, всё логично (нет).
С другой стороны – кто собирается прерывать этот вариант импорта? Кто в здравом уме пойдёт на это?

Ответить
Развернуть ветку
ru.lucky

Чего?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/08/25/937510-mintsifri-roskomnadzor-publikatsii
Но: «если продавцы такой электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ».

Минцифры и Роскомнадзор не будут ограничивать…
Разбираться с распространением информации ограниченного доступа будут правоохранительные органы
www.vedomosti.ru
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null