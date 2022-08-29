Торговля
Маша Цепелева

Оператор контейнерных перевозок Maersk договорился о продаже российского бизнеса по «рыночной цене» Статьи редакции

Цена актива может превысить $22 млн.

  • Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Maersk договорился о продаже российского актива — 30,75% в портовом операторе Global Ports. Новым владельцем станет группа «Дело» — 49% в ней принадлежат «Росатому», 51% — основателю Сергею Шишкарёву. После сделки доля «Дела» в Global Ports увеличится в два раза — до 61,5%.
  • Соглашение заключили на «рыночных условиях», но сумму не раскрывают. По данным на 29 августа, капитализация Global Ports на Лондонской бирже составляет около $73,18 млн. Исходя из этого, доля может стоить $22,5 млн. Одно из условий сделки — получение всех регуляторных согласований со стороны российских госорганов.
  • Maersk управлял контейнерными перевозками в Петербург, Калининград, Новороссийск и во Владивосток. После сделки компания не будет владеть какими-либо активами в России, но «может в будущем вернуться к совместному бизнесу с группой». Global Ports управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.
  • MSC и Maersk с 1 марта приостановили все контейнерные перевозки в Россию и из страны. Компании делят первое место в мире по доле рынка контейнерных перевозок, по данным Alphaliner.

#новость #maersk

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32 комментария
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 Defacto

Вернутся. Как пить дать. Деньги не пахнут

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Alex R

На западе другой менталитет. Еслиб для них не пахли, то никто бы не уходил.

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Defacto

Серьезно? Так почему тогда углеводороды стали ещё больше покупать? Уходят потому что расчеты в доллариях запретили и соц сети ажматери бомбят а-ля Россия фу фу фу

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Alex R

От российских углеводов постепенно отказываются. Через год Россия будет лапу сосать.

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Defacto

Ну как начнёт сосать, так и приходите :)

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Chr Chr

Ну, хотя бы год нам лапу пососут другие.

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Владимир Кондратьев

Они может и сплюнут, а вот нам долго потом лапу оттирать придется.

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Сексорцист Милфхантерович

Ну хоть не ***

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Anton Kuznetsov

Ну да, знаем, как латышские банки, явно с позволения и при поддержке регуляторов, путинские денежки десятилетиями отмывали, а теперь в популизме с визами латвийские же чинуши превосходят друг друга. Блевотина

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Жорик

Это-то и самое важное , как жить не продавая нефть и газ.

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Nikita Rogatov

Это то еще ладно, как жить не покупая нефть и газ вот в чем вопрос

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Князь Тьмы

Сосать будут другие и не лапу

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Владимир Кондратьев

Так это же их агенты-либерахи в Кремле просто сбывают в страны НАТО. А бумажки они еще напечатают.

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Antny Slmv

Уходят скорее из-за правовых проблем и санкций + сложности с транзакциями, вряд ли прям идейно.. 🌝

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Dmitry Kuzmitsky

Уходят по какой угодно причине (скорее, звонок откуда надо) но точно не из-за идейности.

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Andre Macareno

О, запах тж с утра

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Dmitry Kuzmitsky

Хаха, наивность на все 146%. Бизнес розовых пони, которые какают бабочками, гиперответственный и эмпатичный.

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Alex R

А ты бы стал держать на работе маньяка педофила только потому, что тебе выгодно, что он работает?

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Dmitry Kuzmitsky

Если это аналогия, то к чему она?

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Alex R

Ну у тебя работает какой-нибудь педофил, который вечерами насилует детей в попу. Ты об этом знаешь, но все равно будешь держать на работе потому, что он приносит прибыль?

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Князь Тьмы

Ну так тебя и не увольняют же

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Сексорцист Милфхантерович

Ну вообще-то это очередной заговор теневого правительства. Это просто очередной спектакль.

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Иван Грозный

А какие цели этот заговор преследует?

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Please be patient ihave autism

У теневого правильсьва цели нет, есть только путь

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Сексорцист Милфхантерович

Бесконечный контроль гоев. 😊

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Peem Bot

сокращение потребления.

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Сексорцист Милфхантерович

Терпим?

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Князь Тьмы

Перевозки и точка!!!

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Заслуженный будильник

Рыночная цена нынче это $1 или 1€?

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Екатерина Продавцова

А вы тоже ждете торгов? Вдруг за 500Р удастся купить

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Заслуженный будильник

Агась, хочу стать миллионером, почему бы и нет)

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Владимир Кондратьев

Ну для этого нужно быть в реестре того кого нужно реестре.

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