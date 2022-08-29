Оператор контейнерных перевозок Maersk договорился о продаже российского бизнеса по «рыночной цене» Статьи редакции
Цена актива может превысить $22 млн.
- Мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Maersk договорился о продаже российского актива — 30,75% в портовом операторе Global Ports. Новым владельцем станет группа «Дело» — 49% в ней принадлежат «Росатому», 51% — основателю Сергею Шишкарёву. После сделки доля «Дела» в Global Ports увеличится в два раза — до 61,5%.
- Соглашение заключили на «рыночных условиях», но сумму не раскрывают. По данным на 29 августа, капитализация Global Ports на Лондонской бирже составляет около $73,18 млн. Исходя из этого, доля может стоить $22,5 млн. Одно из условий сделки — получение всех регуляторных согласований со стороны российских госорганов.
- Maersk управлял контейнерными перевозками в Петербург, Калининград, Новороссийск и во Владивосток. После сделки компания не будет владеть какими-либо активами в России, но «может в будущем вернуться к совместному бизнесу с группой». Global Ports управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии.
- MSC и Maersk с 1 марта приостановили все контейнерные перевозки в Россию и из страны. Компании делят первое место в мире по доле рынка контейнерных перевозок, по данным Alphaliner.
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Вернутся. Как пить дать. Деньги не пахнут
На западе другой менталитет. Еслиб для них не пахли, то никто бы не уходил.
Серьезно? Так почему тогда углеводороды стали ещё больше покупать? Уходят потому что расчеты в доллариях запретили и соц сети ажматери бомбят а-ля Россия фу фу фу
От российских углеводов постепенно отказываются. Через год Россия будет лапу сосать.
Ну как начнёт сосать, так и приходите :)
Ну, хотя бы год нам лапу пососут другие.
Они может и сплюнут, а вот нам долго потом лапу оттирать придется.
Ну хоть не ***
Ну да, знаем, как латышские банки, явно с позволения и при поддержке регуляторов, путинские денежки десятилетиями отмывали, а теперь в популизме с визами латвийские же чинуши превосходят друг друга. Блевотина
Это-то и самое важное , как жить не продавая нефть и газ.
Это то еще ладно, как жить не покупая нефть и газ вот в чем вопрос
Сосать будут другие и не лапу
Так это же их агенты-либерахи в Кремле просто сбывают в страны НАТО. А бумажки они еще напечатают.
Уходят скорее из-за правовых проблем и санкций + сложности с транзакциями, вряд ли прям идейно.. 🌝
Уходят по какой угодно причине (скорее, звонок откуда надо) но точно не из-за идейности.
О, запах тж с утра
Хаха, наивность на все 146%. Бизнес розовых пони, которые какают бабочками, гиперответственный и эмпатичный.
А ты бы стал держать на работе маньяка педофила только потому, что тебе выгодно, что он работает?
Если это аналогия, то к чему она?
Ну у тебя работает какой-нибудь педофил, который вечерами насилует детей в попу. Ты об этом знаешь, но все равно будешь держать на работе потому, что он приносит прибыль?
Ну так тебя и не увольняют же
Ну вообще-то это очередной заговор теневого правительства. Это просто очередной спектакль.
А какие цели этот заговор преследует?
У теневого правильсьва цели нет, есть только путь
Бесконечный контроль гоев. 😊
сокращение потребления.
Терпим?
Перевозки и точка!!!
Рыночная цена нынче это $1 или 1€?
А вы тоже ждете торгов? Вдруг за 500Р удастся купить
Агась, хочу стать миллионером, почему бы и нет)
Ну для этого нужно быть в реестре того кого нужно реестре.