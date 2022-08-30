Ушедшие с российского рынка компании из США ищут способы торговать с Россией через Турцию — Yeni Şafak Статьи редакции
В обмен турецким компаниям предлагают процент за посредничество. Так американские фирмы хотят покрыть убытки от ухода из России.
- Американские компании, ушедшие из России после начала «спецоперации», ищут способы «тайно» сотрудничать со страной через Турцию, пишет местная газета Yeni Şafak со ссылкой на турецкие компании.
- Некоторые в обмен на посредничество в торговле предлагают турецким компаниям «определённый процент». Предприниматели, с которыми пообщалось издание, отметили, что в последние месяцы количество таких предложений выросло.
- Компании, которые закупают товары в России, закупают товары по маршруту Россия — Турция — Дубай — США. Многие фирмы, штаб-квартира которых находится в США, привлекли к этому процессу свои дочки, созданные в свободных зонах Дубая. Так компании хотят покрыть убытки от ухода с российского рынка.
- Среди главных товаров, которые интересуют американские компании — нефтепродукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо, сталь, удобрения, а также алкоголь.
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Кто бы мог подумать, что компании ушли не добровольно!)))
Да нет, ну что за крамола! Все покидают рынок исключительно из идейных соображений и врождённого генетического чувства справедливости. Но, я верю что люди на vc не могли ошибаться и Турецкие, Китайские, Корейские, Индийские... и т.д. компании не допустят такого и решительно остановят низменные порывы этих капиталистов, которые почему-то решили предать собственные идеалы! Да и вообще всё это вранье и обман, кому сдались эти жалкие 2% мирового ВВП.
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Абсолютно согласен. Не понимаю, как можно предать свои идеалы!
да зачем они нужны?
Как же я люблю VC 🥰
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мне кажется никто этого и не скрывал. некоторые компании в открытую говорили, что из-за осуждений и давлений прекращают бизнес.
А о каких компаниях речь?
Как вообще верифицировать информацию из статьи? - НИКАК?
вы все врети!!1
другое дело, когда FT или Bloomberg печатают про неминуемую мобилизацию/дефолт/ядерную войну, тут никаких пруфов не надо, но стоит только турецкой публикации напечатать про закономерные вещи, которые все предвидели и понимали, что так и будет, так сразу же ВРАНЬЁ
Так они и не уходили добровольно. Это было с самого начала очевидно. Их принуждали уйти санкции. Конечно бизнес хочет продолжить поставлять свои услуги и товары в Россию. И они ушли чтобы найти обходные способы и вернуться, все логично. 🤷🏻♂️
Какие это американские компании, мы вам, конечно же, не скажем. Что за турецкие компании - мы тоже вам не скажем. Мы вам ничего не скажем, кроме кухонной аналитики уровня "завтра вашей америке кирдык", "во как китай прёт".
Журналистика, которую мы заслужили.
Рибок, например.
https://vc.ru/trade/486952-tureckiy-holding-flo-poluchil-pravo-prodavat-tovary-reebok-v-rossii
Там ещё вроде и Whirlpool тоже в новостях мелькал в связи с продажей туркам.
Комментаторы VC, "Западу репутация важнее"
Так это беженцы с дружественного жовто-бiлого ресурса
Именно. Это нам насрать на репутацию. У нас институт репутации очень сильно деградирован. Что очень плохо, репутация, то что должно стоять во главе каждого человека.
+5 социального рейтинга сознательному товарищу
+2 кошка жена
Так и до введения социального рейтинга недалеко.
Бизнесу политические игры не интересны. Он гонится исключительно за прибылью.
Забавно что вброс небольшой турецкой газеты, не давшей ни одного факта, вызывает у части жителей РФ духоподьемные чуйстива и ощущение победы. Но речь идет только о том что кому то временно удалось договорится с турками о транзите своего параллельного импорта. Канал уже заметили, предупреждение Турции уже вынесли. В нужный момент дверка с грохотом захлопнется. И пр прежнему я утверждаю что никто возвращаться не будет. Еще не все ушли. Я в начале лета сказал, что к Новому году свалят все, кто ползать может. Вот так и будет. У 4-х банков в стране работаю платежи с заграницей в обе стороны. Ну какая работа с РФ.
Никогда не устареет))
Какие чуйства? Сам придумал, сам разоблачил. Перечитай комменты - сарказм на сарказме.
Что вас так задело? У кого сарказм, у кого «оле-оле».
всё что нужно знать о международных отношениях России,сотрудничать с нами компании пытаются тайно ...
А остальные предлагают сотрудничать без процента, просто так?
По-братски
Ну-ну, поглядел бы я на чувака, который ради прибыли на РФ готов залететь в SDN
А почему нет-то, если можно и репутацию спасти, и деньги особо не потерять?
Но в комментариях сейчас будет наплыв злорадства "хехе, куда они от нас денутся", будто это действительно доказательство незаменимости.
Ени Сафак или как там ее типа Америку открыла. И чо,турки типа сильно против? Вон и турецкие авиалинии по российским визам и мастеркардам онлайн билеты продают
Уйдут нефтегазодоллары, уйдут и турецкие компании...
Туркам все карты в руки.
может поправят экономику свою
"В обмен турецким компаниям предлагают процент за посредничество."
А это точно они а не наши компании предлагают?
Переобулись! Без нас и нашего газа не смогут! Сами вернутся! Приползут на коленях! А мы подумаем пускать или нет! Боты можете под этой статьей не напрягаться, я сделал за вас вашу работу
никто не вернется, а Турцию в игнор.
Ну а чего, логично. Понятно, что компании с обеих сторон хотят торговать. Через Казахстан, Узбекистан, Киргизию потоки идут, но ещё больше их наращивать - слишком палевно. А Турция - вот она, вроде бы как и страна НАТО, а значит союзник США, но в то же время и для России в числе "дружественных", да и переводы в турецкие банки из России проходят с наименьшими проблемами. Да и порты свои для России турки не закрывали.
Всего лишь повысили в 3 раза плату за проход кораблей
Внезапно 😎
Ну хоть так.
В принципе, это изначально, думаю, было всем понятно)) Это ж какие убытки у них будут, если они и правда прекратят сотрудничать с Россией
Правильно, турецкая прокладка Великобритании, пошла вон.
Все прощаются, но никак не уходят.