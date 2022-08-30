Торговля
Командный Женя

Ушедшие с российского рынка компании из США ищут способы торговать с Россией через Турцию — Yeni Şafak Статьи редакции

В обмен турецким компаниям предлагают процент за посредничество. Так американские фирмы хотят покрыть убытки от ухода из России.

  • Американские компании, ушедшие из России после начала «спецоперации», ищут способы «тайно» сотрудничать со страной через Турцию, пишет местная газета Yeni Şafak со ссылкой на турецкие компании.
  • Некоторые в обмен на посредничество в торговле предлагают турецким компаниям «определённый процент». Предприниматели, с которыми пообщалось издание, отметили, что в последние месяцы количество таких предложений выросло.
  • Компании, которые закупают товары в России, закупают товары по маршруту Россия — Турция — Дубай — США. Многие фирмы, штаб-квартира которых находится в США, привлекли к этому процессу свои дочки, созданные в свободных зонах Дубая. Так компании хотят покрыть убытки от ухода с российского рынка.
  • Среди главных товаров, которые интересуют американские компании — нефтепродукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо, сталь, удобрения, а также алкоголь.

#новость

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43 комментария
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 Штуки из труб

Кто бы мог подумать, что компании ушли не добровольно!)))

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ЯжПрограммист

Да нет, ну что за крамола! Все покидают рынок исключительно из идейных соображений и врождённого генетического чувства справедливости. Но, я верю что люди на vc не могли ошибаться и Турецкие, Китайские, Корейские, Индийские... и т.д. компании не допустят такого и решительно остановят низменные порывы этих капиталистов, которые почему-то решили предать собственные идеалы! Да и вообще всё это вранье и обман, кому сдались эти жалкие 2% мирового ВВП.

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Штуки из труб

Абсолютно согласен. Не понимаю, как можно предать свои идеалы!

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Виолетта

да зачем они нужны?

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Denis G

Как же я люблю VC 🥰

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Alister Brown

мне кажется никто этого и не скрывал. некоторые компании в открытую говорили, что из-за осуждений и давлений прекращают бизнес.

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Марат Яз

А о каких компаниях речь?

Как вообще верифицировать информацию из статьи? - НИКАК?

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Fart Smella

вы все врети!!1

другое дело, когда FT или Bloomberg печатают про неминуемую мобилизацию/дефолт/ядерную войну, тут никаких пруфов не надо, но стоит только турецкой публикации напечатать про закономерные вещи, которые все предвидели и понимали, что так и будет, так сразу же ВРАНЬЁ

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Dmitriy Raven

Так они и не уходили добровольно. Это было с самого начала очевидно. Их принуждали уйти санкции. Конечно бизнес хочет продолжить поставлять свои услуги и товары в Россию. И они ушли чтобы найти обходные способы и вернуться, все логично. 🤷🏻‍♂️

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simpotyaga

Какие это американские компании, мы вам, конечно же, не скажем. Что за турецкие компании - мы тоже вам не скажем. Мы вам ничего не скажем, кроме кухонной аналитики уровня "завтра вашей америке кирдык", "во как китай прёт".

Журналистика, которую мы заслужили.

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Backspace

Рибок, например.
https://vc.ru/trade/486952-tureckiy-holding-flo-poluchil-pravo-prodavat-tovary-reebok-v-rossii

Турецкий холдинг FLO получил право продавать…
Сроков начала продаж и других деталей пока нет.
vc.ru
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Андрей Мельник

Там ещё вроде и Whirlpool тоже в новостях мелькал в связи с продажей туркам.

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Blackrock

Комментаторы VC, "Западу репутация важнее"

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Andre Macareno

Так это беженцы с дружественного жовто-бiлого ресурса

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Dmitriy Raven

Именно. Это нам насрать на репутацию. У нас институт репутации очень сильно деградирован. Что очень плохо, репутация, то что должно стоять во главе каждого человека.

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Story App

+5 социального рейтинга сознательному товарищу

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Герман Хибберт

+2 кошка жена

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Василий Степанофф

Так и до введения социального рейтинга недалеко.

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Руслан Астафьев

Бизнесу политические игры не интересны. Он гонится исключительно за прибылью.

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Demyan Belyakov

Забавно что вброс небольшой турецкой газеты, не давшей ни одного факта, вызывает у части жителей РФ духоподьемные чуйстива и ощущение победы. Но речь идет только о том что кому то временно удалось договорится с турками о транзите своего параллельного импорта. Канал уже заметили, предупреждение Турции уже вынесли. В нужный момент дверка с грохотом захлопнется. И пр прежнему я утверждаю что никто возвращаться не будет. Еще не все ушли. Я в начале лета сказал, что к Новому году свалят все, кто ползать может. Вот так и будет. У 4-х банков в стране работаю платежи с заграницей в обе стороны. Ну какая работа с РФ.

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Duck

Никогда не устареет))

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Герман Хибберт

Какие чуйства? Сам придумал, сам разоблачил. Перечитай комменты - сарказм на сарказме.

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Demyan Belyakov

Что вас так задело? У кого сарказм, у кого «оле-оле».

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чертов бадминтон
Я в начале лета сказал, что к Новому году свалят все, кто ползать может. Вот так и будет.
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Борис Супонев

всё что нужно знать о международных отношениях России,сотрудничать с нами компании пытаются тайно ...

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Мурад Муртазалиев
Некоторые в обмен на посредничество в торговле предлагают турецким компаниям «определённый процент»

А остальные предлагают сотрудничать без процента, просто так?

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Андрей Рядькин

По-братски

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Невкусно и грустно

Ну-ну, поглядел бы я на чувака, который ради прибыли на РФ готов залететь в SDN

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Директор Интернетов

А почему нет-то, если можно и репутацию спасти, и деньги особо не потерять?

Но в комментариях сейчас будет наплыв злорадства "хехе, куда они от нас денутся", будто это действительно доказательство незаменимости.

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Salena_ya

Ени Сафак или как там ее типа Америку открыла. И чо,турки типа сильно против? Вон и турецкие авиалинии по российским визам и мастеркардам онлайн билеты продают

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Виктор Худяков

Уйдут нефтегазодоллары, уйдут и турецкие компании...

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Слегка Придурковатый

Туркам все карты в руки.

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Jeff Trump

может поправят экономику свою

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Показательный историк

"В обмен турецким компаниям предлагают процент за посредничество."
А это точно они а не наши компании предлагают?

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Prost Prost

Переобулись! Без нас и нашего газа не смогут! Сами вернутся! Приползут на коленях! А мы подумаем пускать или нет! Боты можете под этой статьей не напрягаться, я сделал за вас вашу работу

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Виолетта

никто не вернется, а Турцию в игнор.

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Андрей Мельник

Ну а чего, логично. Понятно, что компании с обеих сторон хотят торговать. Через Казахстан, Узбекистан, Киргизию потоки идут, но ещё больше их наращивать - слишком палевно. А Турция - вот она, вроде бы как и страна НАТО, а значит союзник США, но в то же время и для России в числе "дружественных", да и переводы в турецкие банки из России проходят с наименьшими проблемами. Да и порты свои для России турки не закрывали.

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Василий Степанофф
Да и порты свои для России турки не закрывали.

Всего лишь повысили в 3 раза плату за проход кораблей

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Chapaka

Внезапно 😎

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Сексорцист Милфхантерович

Ну хоть так.

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Алексей Прохоров

В принципе, это изначально, думаю, было всем понятно)) Это ж какие убытки у них будут, если они и правда прекратят сотрудничать с Россией

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Виолетта

Правильно, турецкая прокладка Великобритании, пошла вон.

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Виолетта

Все прощаются, но никак не уходят.

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