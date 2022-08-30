X5 Group перезапустила «Пакет» — подписку на свои сервисы Статьи редакции
Теперь она работает во всех торговых сетях одновременно, а стоит 120 рублей.
- Теперь клиентам доступна единая версия подписки — она работает одновременно и в «Пятёрочке», и в «Перекрёстке», сообщила компания. С её помощью можно в том числе оплачивать покупки баллами. Стоимость — 120 рублей в месяц.
- Новый «Пакет» станет дополнением к обновлённой программе лояльности «Х5 Клуб», которая запустилась в июле — она объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Теперь копить и использовать баллы можно в любой из сетей.
- Теперь подписка включает 5% кэшбека на покупку баллами на карту лояльности, 5% кэшбека при заказе от 600 рублей в «Много лосося», шесть бесплатных экспресс-доставок в месяц (три — из «Пятёрочки», три — из «Перекрёстка»), кэшбек на кофе, выпечку, готовую еду на развес и другие опции. Управлять подпиской можно в личном кабинете.
- Также в «Пакет» входят 30% скидка на обучение в онлайн-школе «Фоксфорд», скидка 20% на лабораторные исследования в «ИНВИТРО», скидка 25% на «Литрес» и книга в подарок.
- X5 Group начала тестировать подписку на свои сервисы под рабочим названием «Пакет» в июне 2021 года, а в октябре открыла её всем клиентам. Можно было выбрать разные наборы услуг: например, «Пакет» с «Пятёрочкой», «Пакет» с Перекрёстком или «Полный Пакет». Стоимость — от 199 до 499 рублей в месяц.
- Пилот завершили в марте 2022-го: благодаря ему выросла выручка торговых сетей и количество покупателей. Пользователями «Пакета» стали «несколько сотен тысяч человек».
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Теперь тырить баллы будет и @Перекрёсток ?
😁
Так теперь у Пятерочки и Перекрёстка общая программа лояльности
На хер это всё когда тут уже скоро
О нет.
Работают над всем, что приносит только доход. На остальное неработающее плевать им. 😑
Бизнес работает над тем что приносит доход. Невероятное событие
Ещё и прямо в уставе это пишут, ужас
Я смотрю, у многих прям фетиш на подписку, все кто можно уже ввели. Скоро чихнуть без подписки нельзя будет
Это опять теневое правительство отучает гоев от владения собственностью. Сперва каршеринг, потом это, потом подписка на жильё. 😊
Потом? Подписка на жилье называется аренда или ипотека.
Ненене, это всё еще не то, ибо в итоге ты можешь навсегда её получить в собственность. А тут немного другой принцип. Как бы аренда, но вот альтернативы в виде покупки собственного жилья уже не будет.
а налоги/коммуналка - подписка на жизнь
Будет как в книге Филипа Дика "Убик": платное открывание и закрывание дверей в квартиру и в холодильник.
Потому что:
У меня свой! Наступает полный пакет.
Я уже пробил.
Ваш пакет в пакет с пакетами (с)
подписка на подписке и подпиской погоняет
Тут как бы это, немножко повтор
https://vc.ru/food/489435-perezapusk-podpiski-paket-ot-h5
Ну так это ж не редакция, ты шо))
У меня уже есть
Я уже пробил.
Мда
Грузинский невидимый режим.
Вам пакет нужен?
Нет, спасибо, я со своим, он мне достался еще от бабушки
Я уже пробил, с вас пять рублей.
ахаха красавцы! Повеселили от души)
И при ответе «да» на кассе моментально оформляется подписка за 120 рублей в месяц
Лучше бы уже сам Инвитро запустил свою подписку
Т.е. без подписки баллы с карточки не спишешь?
Хитро
"шесть бесплатных экспресс-доставок в месяц "- недурно,недурно
Промокод подписки на первый месяц за 1 рубль - FREE
может еще работает.
Спасибо, работает!
Я понимаю что это сбер жмет и скоро видимо так уже не будет, но у Деливери в подписке за 100р все доставки своими курьерами бесплатные от 400р. 6 доставок и еще надо думать из каких магазинов не оч
Ничего не понял, надо платить подписку, чтобы участвовать в программе лояльности?
для обычной программы лояльности магазина нужна только его карта. А подписка даёт дополнительные бонусы типа не 0,5% кэшбэка бонусами, а 5%
Теперь на кассе на каждое «Можно пакет?» будут сажать на подписку. )
Эх, а раньше был 100% кэшбэк за кофе...