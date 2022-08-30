Торговля
Командный Женя

X5 Group перезапустила «Пакет» — подписку на свои сервисы Статьи редакции

Теперь она работает во всех торговых сетях одновременно, а стоит 120 рублей.

  • Теперь клиентам доступна единая версия подписки — она работает одновременно и в «Пятёрочке», и в «Перекрёстке», сообщила компания. С её помощью можно в том числе оплачивать покупки баллами. Стоимость — 120 рублей в месяц.
  • Новый «Пакет» станет дополнением к обновлённой программе лояльности «Х5 Клуб», которая запустилась в июле — она объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Теперь копить и использовать баллы можно в любой из сетей.
  • Теперь подписка включает 5% кэшбека на покупку баллами на карту лояльности, 5% кэшбека при заказе от 600 рублей в «Много лосося», шесть бесплатных экспресс-доставок в месяц (три — из «Пятёрочки», три — из «Перекрёстка»), кэшбек на кофе, выпечку, готовую еду на развес и другие опции. Управлять подпиской можно в личном кабинете.
  • Также в «Пакет» входят 30% скидка на обучение в онлайн-школе «Фоксфорд», скидка 20% на лабораторные исследования в «ИНВИТРО», скидка 25% на «Литрес» и книга в подарок.
  • X5 Group начала тестировать подписку на свои сервисы под рабочим названием «Пакет» в июне 2021 года, а в октябре открыла её всем клиентам. Можно было выбрать разные наборы услуг: например, «Пакет» с «Пятёрочкой», «Пакет» с Перекрёстком или «Полный Пакет». Стоимость — от 199 до 499 рублей в месяц.
  • Пилот завершили в марте 2022-го: благодаря ему выросла выручка торговых сетей и количество покупателей. Пользователями «Пакета» стали «несколько сотен тысяч человек».

#новость #x5group

2913 просмотров
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40 комментариев
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 Балкон.Ру

Теперь тырить баллы будет и @Перекрёсток ?

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Alex

😁

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Костя Галушкин

Так теперь у Пятерочки и Перекрёстка общая программа лояльности

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Ilya ZLodei

На хер это всё когда тут уже скоро

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Сексорцист Милфхантерович

О нет.

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Yan Varskii

Работают над всем, что приносит только доход. На остальное неработающее плевать им. 😑

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зайчатки разума

Бизнес работает над тем что приносит доход. Невероятное событие

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Балкон.Ру

Ещё и прямо в уставе это пишут, ужас

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Dimaloss

Я смотрю, у многих прям фетиш на подписку, все кто можно уже ввели. Скоро чихнуть без подписки нельзя будет

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Сексорцист Милфхантерович

Это опять теневое правительство отучает гоев от владения собственностью. Сперва каршеринг, потом это, потом подписка на жильё. 😊

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зайчатки разума

Потом? Подписка на жилье называется аренда или ипотека.

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Сексорцист Милфхантерович

Ненене, это всё еще не то, ибо в итоге ты можешь навсегда её получить в собственность. А тут немного другой принцип. Как бы аренда, но вот альтернативы в виде покупки собственного жилья уже не будет.

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Кусок Идиотизма

а налоги/коммуналка - подписка на жизнь

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Analtoy Wasserschlang

Будет как в книге Филипа Дика "Убик": платное открывание и закрывание дверей в квартиру и в холодильник.

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Ziyech

Потому что:

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Analtoy Wasserschlang

У меня свой! Наступает полный пакет.

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Сексорцист Милфхантерович

Я уже пробил.

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Soviet Pooh

Ваш пакет в пакет с пакетами (с)

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Кусок Идиотизма

подписка на подписке и подпиской погоняет

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Дмитрий Кузнецов

Тут как бы это, немножко повтор
https://vc.ru/food/489435-perezapusk-podpiski-paket-ot-h5

Перезапуск подписки Пакет от Х5 — Еда на vc.ru
Группа компаний Х5 восстановила свою программу лояльности Пакет. С обновленными условиями подписки…
vc.ru
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Duck

Ну так это ж не редакция, ты шо))

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Александр Борзов

У меня уже есть

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Сексорцист Милфхантерович

Я уже пробил.

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Биткоин Газманова

Мда

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Максим Мещеряков

Грузинский невидимый режим.

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Сексорцист Милфхантерович

Вам пакет нужен?

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Etna

Нет, спасибо, я со своим, он мне достался еще от бабушки

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Сексорцист Милфхантерович

Я уже пробил, с вас пять рублей.

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Localix dots

ахаха красавцы! Повеселили от души)

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radioair

И при ответе «да» на кассе моментально оформляется подписка за 120 рублей в месяц

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Nikolay

Лучше бы уже сам Инвитро запустил свою подписку

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Игорь Протасов

Т.е. без подписки баллы с карточки не спишешь?
Хитро

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Troy

"шесть бесплатных экспресс-доставок в месяц "- недурно,недурно

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lakoros

Промокод подписки на первый месяц за 1 рубль - FREE
может еще работает.

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Arsenii Kirsanov

Спасибо, работает!

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Qnoc

Я понимаю что это сбер жмет и скоро видимо так уже не будет, но у Деливери в подписке за 100р все доставки своими курьерами бесплатные от 400р. 6 доставок и еще надо думать из каких магазинов не оч

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Denis

Ничего не понял, надо платить подписку, чтобы участвовать в программе лояльности?

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lakoros

для обычной программы лояльности магазина нужна только его карта. А подписка даёт дополнительные бонусы типа не 0,5% кэшбэка бонусами, а 5%

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Максим Мещеряков

Теперь на кассе на каждое «Можно пакет?» будут сажать на подписку. )

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Geoff Peterson

Эх, а раньше был 100% кэшбэк за кофе...

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