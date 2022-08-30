Торговля
Прохожий пёс_анон

С вещей приходится срезать ярлыки, а логистика стала дороже: как в Россию ввозят старые коллекции H&M, Zara и других Статьи редакции

Импортёры стоков — о сложностях ввоза товаров и контроле со стороны правообладателей.

  • Как пишет Shopper's, крупные европейские бренды нераспроданную одежду из прошлогодних коллекций утилизируют, продают в своих аутлетах или перекупщикам в страны Африки, Азии, а также в Россию.
  • Собранные вещи сортируют и упаковывают специальные фабрики, которые есть по всей Европе. Некоторые принимают и ношеную одежду. Люксовые бренды обычно утилизируют стоки, а H&M, например, разрешает фабрикам перепродавать одежду при условии, что с неё срежут этикетки и бирки, рассказали в All Stock of the world, которая занимается оптовыми поставками стоков и секонд-хенда.
  • В России услугами перекупщиков пользуются небольшие магазины, аутлеты обычно покупают и привозят старые коллекции сами, говорят в компании. По её данным, спрос на оптовые стоки Calvin Klein, Zara, H&M и других не очень вырос. В другой компании-перекупщике, напротив, утверждают, что небольшие магазины разобрали оптом Zara, H&M, Nike и Adidas, а теперь жалуются на маленький спрос: видимо, покупатели «стали экономить».

Продажи стоков в Россию растут, поскольку сейчас многие бренды ушли. Это даёт возможность привезти в страну одежду брендов, которые все знают и хорошо покупают.

представитель ещё одной немецкой компании-импортёра
  • После начала «операции» для отправки вещей в Россию и СНГ приходится срезать ярлыки не только с H&M, но и других марок, говорят в компании-перекупщике. Например, в апреле её машины с одеждой брендов, приостановивших работу в России, несколько раз разворачивали на европейской границе. Теперь фабрика-партнёр срезает ярлыки со всей одежды.
  • Есть и другие сложности, говорят источники: например, фабрики в Литве и Эстонии сначала осудили «спецоперацию» в своих письмах, а потом «стали отдавать вещи худшего качества и медленней отгружать их». Партнёры в Германии и Нидерландах отнеслись к российским закупщикам лояльно и не меняли условий.
  • Выросли и цены на транспортировку — с €3 до €9 на 1 км: «В общей сложности доставка сейчас обходится в €2000 за 1 тонну вместе с растаможкой. Раньше можно было найти за €1200». В GW-Cargo (возит одежду для секонд-хендов) отмечают, что стоимость логистики на перевозку вещей из Европы выросла на 10-20% к январю из-за скачка курсов и роста цен на топливо.
Источник: Depositphotos

#новость #одежда

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17 комментариев
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 Влад

"Есть и другие сложности, говорят источники: например, фабрики в Литве и Эстонии сначала осудили «спецоперацию» в своих письмах, а потом «стали отдавать вещи худшего качества и медленней отгружать их»."

Ну Европа чистой воды, Европейские ценности и качества...

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Maksim Razbo

У заторможенных деньги не пахнут, просто долго думали, как подгадить, но и денежку срубить при этом

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Екатерина Продавцова

Так по итогу то что получается? Мы дали себя поиметь, позволяем себе отгружать абы как , да еще и мусор.
Максим я бы задумалась кто тут «заторможенный»

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Василий Цымбал

"...утилизируют, продают в своих аутлетах или перекупщикам в страны Африки, Азии, а также в Россию...." - достойнейшая компания, это успех, это Прорыв!!! (сарказм)

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Maksim Razbo

По секрету вам скажу, во Франции так же есть такие магазины, наз. Misty Griff, там тоже бренды сливают дёшего. Прорыв, еб*ты

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Igor Gorbenko

во Франции просто есть еще и магазины где не срезают бирки, в этом вся разница

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Сергей Плахин

Это другое (грамотное перераспределение ресурсов), понимать надо!

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Василий Цымбал

Во Франции и другие есть, оригинальные! И во Франции вообще выбор есть... Но "вы же не хотите, как в Париже?!" (с)

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Сергей Плахин

А вы уже в Париже?

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Maksim Razbo

Пока нет, но домой и не собираюсь. Зимой там холодно будет)

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Lukas Dexter

У нас на центральном рынке столько одежды различных брендов, что устанешь покупать.

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Сергей Архангельский

Нет! Так не пойдет! Решили уходить - так уходите! Давай до свидания!!

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Sergey S

Кто-то что-то где-то продаёт по словам кого-то, пишут где-то. Полезная и интересная статья, много нового узнал, ахуеть просто.

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z0mb1e
Падает курс евро

Хрю хрю

Растут расходы на логистику

Ну мы это тут цены подняли издержки панимаешь

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Alex Moren

Так, а какого числа закрывают этот сайт?

Из бизнес сайта сделали помойку для псевдонытиков.

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роман долгополов

Уверен,большая часть написанного-тупо придумана)

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Seneka

Честно говоря я в шоке!

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