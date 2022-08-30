С вещей приходится срезать ярлыки, а логистика стала дороже: как в Россию ввозят старые коллекции H&M, Zara и других Статьи редакции
Импортёры стоков — о сложностях ввоза товаров и контроле со стороны правообладателей.
- Как пишет Shopper's, крупные европейские бренды нераспроданную одежду из прошлогодних коллекций утилизируют, продают в своих аутлетах или перекупщикам в страны Африки, Азии, а также в Россию.
- Собранные вещи сортируют и упаковывают специальные фабрики, которые есть по всей Европе. Некоторые принимают и ношеную одежду. Люксовые бренды обычно утилизируют стоки, а H&M, например, разрешает фабрикам перепродавать одежду при условии, что с неё срежут этикетки и бирки, рассказали в All Stock of the world, которая занимается оптовыми поставками стоков и секонд-хенда.
- В России услугами перекупщиков пользуются небольшие магазины, аутлеты обычно покупают и привозят старые коллекции сами, говорят в компании. По её данным, спрос на оптовые стоки Calvin Klein, Zara, H&M и других не очень вырос. В другой компании-перекупщике, напротив, утверждают, что небольшие магазины разобрали оптом Zara, H&M, Nike и Adidas, а теперь жалуются на маленький спрос: видимо, покупатели «стали экономить».
- После начала «операции» для отправки вещей в Россию и СНГ приходится срезать ярлыки не только с H&M, но и других марок, говорят в компании-перекупщике. Например, в апреле её машины с одеждой брендов, приостановивших работу в России, несколько раз разворачивали на европейской границе. Теперь фабрика-партнёр срезает ярлыки со всей одежды.
- Есть и другие сложности, говорят источники: например, фабрики в Литве и Эстонии сначала осудили «спецоперацию» в своих письмах, а потом «стали отдавать вещи худшего качества и медленней отгружать их». Партнёры в Германии и Нидерландах отнеслись к российским закупщикам лояльно и не меняли условий.
- Выросли и цены на транспортировку — с €3 до €9 на 1 км: «В общей сложности доставка сейчас обходится в €2000 за 1 тонну вместе с растаможкой. Раньше можно было найти за €1200». В GW-Cargo (возит одежду для секонд-хендов) отмечают, что стоимость логистики на перевозку вещей из Европы выросла на 10-20% к январю из-за скачка курсов и роста цен на топливо.
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"Есть и другие сложности, говорят источники: например, фабрики в Литве и Эстонии сначала осудили «спецоперацию» в своих письмах, а потом «стали отдавать вещи худшего качества и медленней отгружать их»."
Ну Европа чистой воды, Европейские ценности и качества...
У заторможенных деньги не пахнут, просто долго думали, как подгадить, но и денежку срубить при этом
Так по итогу то что получается? Мы дали себя поиметь, позволяем себе отгружать абы как , да еще и мусор.
Максим я бы задумалась кто тут «заторможенный»
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"...утилизируют, продают в своих аутлетах или перекупщикам в страны Африки, Азии, а также в Россию...." - достойнейшая компания, это успех, это Прорыв!!! (сарказм)
По секрету вам скажу, во Франции так же есть такие магазины, наз. Misty Griff, там тоже бренды сливают дёшего. Прорыв, еб*ты
во Франции просто есть еще и магазины где не срезают бирки, в этом вся разница
Это другое (грамотное перераспределение ресурсов), понимать надо!
Во Франции и другие есть, оригинальные! И во Франции вообще выбор есть... Но "вы же не хотите, как в Париже?!" (с)
А вы уже в Париже?
Пока нет, но домой и не собираюсь. Зимой там холодно будет)
У нас на центральном рынке столько одежды различных брендов, что устанешь покупать.
Нет! Так не пойдет! Решили уходить - так уходите! Давай до свидания!!
Кто-то что-то где-то продаёт по словам кого-то, пишут где-то. Полезная и интересная статья, много нового узнал, ахуеть просто.
Хрю хрюРастут расходы на логистику
Ну мы это тут цены подняли издержки панимаешь
Так, а какого числа закрывают этот сайт?
Из бизнес сайта сделали помойку для псевдонытиков.
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Уверен,большая часть написанного-тупо придумана)
Честно говоря я в шоке!