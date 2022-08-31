«Даркстор у дома» привлёк свои первые инвестиции — стартап предлагает брендам аренду мест от одной полки и доставку Статьи редакции
Инвестиции потратят на масштабирование инфраструктуры и развитие патнёрской сети.
- Инвесторами стали девелопер «Самолёт», а также выходцы из «Почты России» — топ-менеджеры логистической компании Master Delivery Игорь Шиянов и Тимур Мяльдзин, сообщила компания. Также в раунде поучаствовал Алексей Дмитриев, менеджер The Boston Consulting Group в Дубае и Москве.
- Сумма инвестиций не раскрывается, оценка компании превысила $1,2 млн. Это первый раунд инвестиций для «Даркстора у дома». Привлечённые средства компания направит на масштабирование складской инфраструктуры и развитие партнёрской сети в России.
- «Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах (3 тысячи рублей за полку) или открыть собственный — за 100 тысяч рублей в месяц. Можно управлять заказами, смотреть остатки товаров на полке и выбирать способы доставки.
- Основные клиенты — ритейлеры, интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах. Технологический партнёр «Даркстора у дома» — Ozon, благодаря этому можно, например, подключить интеграцию с маркетплейсом. Логистические — Delivery Club и Dostavista.
- Стартап основали в 2021 году серийные предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев. Сейчас он предлагает клиентам разместиться на четырёх складах в Москве в пределах МКАД и общей вместимостью в 1400 полок. В ближайшие полгода количество складов увеличат до восьми.
- По данным «Контур.Фокуса», по 45,6% в юрлице компании ООО «Еком Глобал» принадлежит Чеканову и Тарееву, по 3% — Дмитриеву и Шиянову, ещё 2,8% — Сергею Шершеню. В компании пояснили, что это третий сооснователь стартапа. Юрлицо создано в декабре 2021 года, данных о выручке и прибыли в системе нет.
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Инвестируйте. Потом отчитаются, что у них, как у Кухни на Районе 10 миллиардов выручка и чистый убыток 5.
«Серийные предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев» предприняли серию серийных предприятий.
Предприимчивые ребята, однако.
Это как?
Серийно предпринимают. А может, новый вид маньяков.
В Германии эти Даркстор повсеместно закрываются.
да пусть очередные лохи разоряться, жалко что ли.