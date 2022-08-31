Ozon рассказал продавцам о сгоревших товарах на складе в Подмосковье и компенсациях Статьи редакции
Первые компенсации маркетплейс готов выплатить в сентябре — для этого нужно изучить отчёт и согласиться с суммой.
- Отчёт со всеми позициями, которые были на складе на Новой Риге, компания разместила в личных кабинетах продавцов. В него можно зайти с главной страницы или через раздел «Аналитика» и «Отчёты».
- Там есть информация о том, какие товары сгорели во втором и третьем блоках, а какие ещё находятся на инвентаризации. Позиций, которые при пожаре оказались на приёмке или в кросс-докинге, в отчёте пока нет: отдельный отчёт по ним и товарам на инвентаризации ритейлер планирует собрать для каждого продавца в конце сентября.
- Чтобы получить компенсацию до 30 сентября, пострадавшим продавцам нужно до 27 сентября изучить отчёт и пройти опрос — и так подтвердить сумму выплаты. Сделать это можно и позже, но тогда Ozon сможет перечислить деньги после 30 сентября.
- Ритейлер уточнил, что рассчитал сумму так, как если бы сгоревшие товары были просто проданы 3 августа. Компания не раскрывает общую сумму компенсаций, уточнили vc.ru в пресс-службе.
- Пожар на складе Ozon на Новой Риге произошёл в начале августа 2022 года: из 75 тысяч м² он охватил 55 тысяч м². Маркетплейс обещал перечислить продавцам компенсации за сгоревший или испорченный товар до конца сентября.
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Ждал кучи негатива в комментах, а тут вечерний котик с лампой. Неожиданно!
Да даже в остальном особо нет кучи негатива)
Этот котик не просто котик
Озон умнички. Ягодки бы насрали просто и обвинили бы во всем селлеров
И комиссию взяли бы с селлеров. И обязательную акцию объявили. Иначе штраф)))
Вот и молодцы, правда!
Остаётся надеяться, что суммы компенсаций будут адекватными. В целом же Ozon в этой ситуации – 👍🏻
"Ozon рассказал продавцам о сгоревших товарах на складе в Подмосковье и ..."
Теперь вы знаете, чем могли бы владеть...😂 (Сарказм)
Здорово. Конечно, снова будут единичные случаи с невыплатами, но здорово, что идут на встречу с продавцам.
Ну, так-то норм
Озон заплатит? Бокальчук бы забила хуй, шо ей продавцы сделают?
Озон прям уже вот вот скатится к помойке WB и Avito
Как пример Лот за 41тР за 65" OLED. https://www.ozon.ru/product/televizor-lg-oled65a1rla-2021-65-4k-uhd-chernyy-692472021/?asb2=-Mmmf_7hpbmN_deRtbswxcjBnCzDsg6QJHThUb8dOpcr3YdW_CioE7uT_lG6bM5c&sh=NIdnMtoklQ
Никакой ответственности площадки перед покупателем.
По слухам с завода LG в Рузе - себестоимость 65" OLED около 30тР :)
Все признаки мошенника прям вот они:
-поставка из за рубежа
-гарантия магазина
-выдача в ПВЗ партнеров
Ну может это себестоимость в рузе, а в стране продавца все иначе. Но в целом да,такие лоты для очень отважных покупателей
Главное чтобы по итогам инвентаризации не сказала что товары с корочкой и дымком не подлежат компенсации
Интересный момент, бывают случаи (и здесь в приемной) что товар с приемки потом пропадал и не всегда получалось найти его и получить деньги обратно.
Так что видится мне, тем кто только отдал товар предстоит очень долгая дорога через суды
Вот это нормальный поступок адекватной компании, хороший показатель для сотрудничества я считаю