Ozon разрешил продавцам добавлять видеообложки в карточки товаров Статьи редакции
Это увеличивает показатель кликабельности на карточки на 24%, утверждает компания.
- Бесплатный инструмент доступен всем продавцам маркетплейса, сообщили в Ozon. Они могут добавить в карточки товаров не только изображения, но и видео.
- Если продавец дополнительно использует инструмент автоматической настройки продвижения товаров «Трафареты», видео будет автоматически проигрываться в результатах поиска.
- Также ритейлер добавил новые места показа «Трафаретов»: например, на главном экране в приложении в блоке «Возможно вам понравится», в рекомендательной полке с отзывами, в корзине, на страницах оформленных и оплаченных заказов.
- Как заявили в компании, это помогло увеличить охват продвигаемых товаров в августе в два раза по сравнению с июнем, пропорционально увеличив количество кликов на карточки продавцов.
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"При этом на самом видео должны быть четко видны серия-номер и дата выдачи паспорта продавца" - добавили в пресс-центре Ozon.
Как покупатель я бы запретил в каталоге всё, кроме товара на белом фоне.
В главных новостях фича Озона, а почему без пометки Партнерский материал?)
Как же за.... ли эта кустарщина - видео обложки, рендреры товара с инфографикой! Выглядит как цирфовой черкизон.
Уже можно почти со 100% гарантией говорить, если на карточке товара есть инфографика - товар полное г... или продавец продает паль под видом брендованного товара.
А теперь еще и видео обложки. OMG!