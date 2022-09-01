Торговля
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Ozon разрешил продавцам добавлять видеообложки в карточки товаров Статьи редакции

Это увеличивает показатель кликабельности на карточки на 24%, утверждает компания.

  • Бесплатный инструмент доступен всем продавцам маркетплейса, сообщили в Ozon. Они могут добавить в карточки товаров не только изображения, но и видео.
  • Если продавец дополнительно использует инструмент автоматической настройки продвижения товаров «Трафареты», видео будет автоматически проигрываться в результатах поиска.
  • Также ритейлер добавил новые места показа «Трафаретов»: например, на главном экране в приложении в блоке «Возможно вам понравится», в рекомендательной полке с отзывами, в корзине, на страницах оформленных и оплаченных заказов.
  • Как заявили в компании, это помогло увеличить охват продвигаемых товаров в августе в два раза по сравнению с июнем, пропорционально увеличив количество кликов на карточки продавцов.

#новость #ozon

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4 комментария
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"При этом на самом видео должны быть четко видны серия-номер и дата выдачи паспорта продавца" - добавили в пресс-центре Ozon.

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Алексей Первов

Как покупатель я бы запретил в каталоге всё, кроме товара на белом фоне.

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Алеоп

В главных новостях фича Озона, а почему без пометки Партнерский материал?)

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Сидор

Как же за.... ли эта кустарщина - видео обложки, рендреры товара с инфографикой! Выглядит как цирфовой черкизон.

Уже можно почти со 100% гарантией говорить, если на карточке товара есть инфографика - товар полное г... или продавец продает паль под видом брендованного товара.

А теперь еще и видео обложки. OMG!

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