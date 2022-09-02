Ozon запустил страхование от несчастных случаев Статьи редакции
Раньше на маркетплейсе можно было купить только ОСАГО.
- На появившиеся страховки обратил внимание Shopper's. Они также появились и у редактора vc.ru. В Ozon отказались от комментариев.
- Пока есть предложения только от одной страховой компании — ВСК. За каждый купленный полис маркетплейс получает от партнеров комиссию.
- Максимальная сумма страховой выплаты — 500 тысяч рублей. Стоимость полиса зависит от размера страхового покрытия, срока действия, возраста застрахованных и наличия факторов риска — например, при занятиях спортом.
- Под страховку не попадают умышленные травмы, а также повреждения, полученные в состоянии опьянения, либо если застрахованный совершает противоправные деяния.
- В декабре 2020 года Ozon запустил платформу для продажи ОСАГО. Планировалось добавить и другие страховки, но этого не произошло.
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Соре. Но страхование жизни в России - просто ебань. Это ты еще должен доказать что тебе нужна медицинская помощь. В противном случае помощь оказывается на усмотрение страховщиков.
А после закрытия рынка Великобритании - ебань в квадрате. Не секрет, что российские страховщики тупо перестраховывали/перепродавали страховки ведущих британских страховых. На эти два процента, как говорится, и жили.
Спасибо, я не в теме, где можно почитать про "закрытие рынка Великобритании"? Спасибо еще раз
У меня всегда было мнение, что страхование в РФ - это типа как жулики. Деньги возьмут, а что случись - никакой страховки ты не получишь, т.к. найдется миллион и одна причина тебе не платить.
Правда, собственного опыта в страховании у меня - ноль целых хрен десятых (ОСАГО не считаю за опыт). Подскажите, все эти страхования жизни, имущества, от несчастных случаев, от затопления соседями - оно реально работает? Или там потом будут отмазки страховой в виде "вы сообщили о страховом случае на две секунды позже, чем должны были, поэтому мы вам ничего не оплатим".
Страховки работают, но нужно очень внимательно читать договор. Страховщики (компании) - весьма хитрожопые ребята и включают в договор 100500 исключений, по которым можно отказать в выплате.
Кроме того, многие страховые компании пытаются отказать в выплатах по поводу и без.
Тут приходится только судиться, но, к счастью, судебная практика на стороне страхователей (клиентов) в большинстве случаев.
2 раза были переломы и получил выплаты без проблем, просто приложил все сканы и выплаты согласовали и перевели за 2 недели. Это в альфастраховании
Сумма страхования не большая, особенно с учетом смерти застрахованного. Продактам видать нечем в озоне заняться.
Еще один продукт озона который будет работать через задницу
А что другого у озона работает через задницу?
Доставка и тех. поддержка))
Лезут по скале 2 альпиниста.
- эй, подстрахуй!
- от подстрахуя слышу!
Это нужно было дождаться пожара, чтобы ввести страхование..
Так тут другого рода страхование. Сам склад был застрахован на момент пожара.
никто же не подозревал, что будет пожар, сейчас вот подстраховались
Прочитал как заработать на пожаре…
Склады себе застрахуют?
Они и так были застрахованы
Ждём, когда Озон введёт страховку покупок от мошенников.
Чет поздно запустил. 23 февраля надо было запускать
Жителям Крыма и Белгорода актуально)
Страховка товаров на своём складе? а нет