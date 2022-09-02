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Ozon запустил страхование от несчастных случаев Статьи редакции

Раньше на маркетплейсе можно было купить только ОСАГО.

  • На появившиеся страховки обратил внимание Shopper's. Они также появились и у редактора vc.ru. В Ozon отказались от комментариев.
  • Пока есть предложения только от одной страховой компании — ВСК. За каждый купленный полис маркетплейс получает от партнеров комиссию.
  • Максимальная сумма страховой выплаты — 500 тысяч рублей. Стоимость полиса зависит от размера страхового покрытия, срока действия, возраста застрахованных и наличия факторов риска — например, при занятиях спортом.
  • Под страховку не попадают умышленные травмы, а также повреждения, полученные в состоянии опьянения, либо если застрахованный совершает противоправные деяния.
  • В декабре 2020 года Ozon запустил платформу для продажи ОСАГО. Планировалось добавить и другие страховки, но этого не произошло.

#новость #ozon

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22 комментария
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 Денис Ананьев

Соре. Но страхование жизни в России - просто ебань. Это ты еще должен доказать что тебе нужна медицинская помощь. В противном случае помощь оказывается на усмотрение страховщиков.

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Невкусно и грустно

А после закрытия рынка Великобритании - ебань в квадрате. Не секрет, что российские страховщики тупо перестраховывали/перепродавали страховки ведущих британских страховых. На эти два процента, как говорится, и жили.

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Сергей

Спасибо, я не в теме, где можно почитать про "закрытие рынка Великобритании"? Спасибо еще раз

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Daniil Levi

У меня всегда было мнение, что страхование в РФ - это типа как жулики. Деньги возьмут, а что случись - никакой страховки ты не получишь, т.к. найдется миллион и одна причина тебе не платить.

Правда, собственного опыта в страховании у меня - ноль целых хрен десятых (ОСАГО не считаю за опыт). Подскажите, все эти страхования жизни, имущества, от несчастных случаев, от затопления соседями - оно реально работает? Или там потом будут отмазки страховой в виде "вы сообщили о страховом случае на две секунды позже, чем должны были, поэтому мы вам ничего не оплатим".

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Mike V. Gorbunov

Страховки работают, но нужно очень внимательно читать договор. Страховщики (компании) - весьма хитрожопые ребята и включают в договор 100500 исключений, по которым можно отказать в выплате.
Кроме того, многие страховые компании пытаются отказать в выплатах по поводу и без.
Тут приходится только судиться, но, к счастью, судебная практика на стороне страхователей (клиентов) в большинстве случаев.

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Иван Анонимов

2 раза были переломы и получил выплаты без проблем, просто приложил все сканы и выплаты согласовали и перевели за 2 недели. Это в альфастраховании

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Yan

Сумма страхования не большая, особенно с учетом смерти застрахованного. Продактам видать нечем в озоне заняться.

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Михаил Евтеев

Еще один продукт озона который будет работать через задницу

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Никита Мардюков

А что другого у озона работает через задницу?

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Вячеслав Шишкин

Доставка и тех. поддержка))

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Андрей Иванов
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чертов бадминтон

Лезут по скале 2 альпиниста.
- эй, подстрахуй!
- от подстрахуя слышу!

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Суворцев Николай

Это нужно было дождаться пожара, чтобы ввести страхование..

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Никита Мардюков

Так тут другого рода страхование. Сам склад был застрахован на момент пожара.

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Артём Торез

никто же не подозревал, что будет пожар, сейчас вот подстраховались

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Михаил Евтеев

Прочитал как заработать на пожаре…

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Михаил Желтухин

Склады себе застрахуют?

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Артем Голендберг

Они и так были застрахованы

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vmp

Ждём, когда Озон введёт страховку покупок от мошенников.

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чертов бадминтон

Чет поздно запустил. 23 февраля надо было запускать

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Oleg N

Жителям Крыма и Белгорода актуально)

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lakoros

Страховка товаров на своём складе? а нет

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