Торговля
Маша Цепелева

«Почта России» рассказала о «медленном» обсуждении законопроекта о доставке вина Статьи редакции

По плану, доставка будет занимать минимум сутки.

  • О запуске эксперимента по доставке вина в апреле 2023 года сообщил РБК со ссылкой на заявление гендиректора «Почты России» Максима Акимова.
Дополнено в 10:50 В «Почте России» уточнили vc.ru, что сроков запуска доставки алкоголя пока нет. А в цитате Акимов говорит про эксперимент с бондовыми складами, на которых можно хранить товары из зарубежных онлайн-магазинов без внесения таможенных платежей, пока их не купят в России.

Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки.

Максим Акимов, гендиректор «Почты России»
  • Покупка алкоголя будет доступна только совершеннолетним через онлайн-витрину. Продавать будут только российский алкоголь, доставка — минимум через сутки.
  • В апреле 2021 года Путин поручил провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России». Проект хотели запустить в апреле 2022 года в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. О причинах переноса сроков не сообщали.
  • В октябре 2021 года Ozon сообщил, что планирует получить лицензию на продажу алкоголя.

#почтароссии

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45 комментариев
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Благоприятный фитиль
Продавать будут только российский алкоголь

😂😂😂

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Игорь Котов

Это изначально задумывалось как поддержка российского производителя. Логистикой почты решить проблему доступности на "полках". Представьте, что отделение почты РФ есть в любом населённом пункте. И вы сможете туда бутылку хорошего вина заказать. Например в Татарстане это будет супер сервис. Учитывая двойной акциз Татарстана, я надеюсь, что многие позиции впервые можно будет увидеть благодаря почте.

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морда наглая

Почта России - филиал всех спиртзаводов России.

Или так:
" Почта и Вина России "
"Почтальён ПЕЧЕНЬ"😂

А может СИНЕЕЕ и БЕЛОЕ? Как корпоративные цвета?)

А к банку прикрутить ещё "винные вклады"
Остановите меня))))))

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морда наглая

Что вы смеётесь, "черный лекарь" будут и в полторашке покупать! 😂🤣🤣🤣🤣

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Konstantin Novikov

1.499 мл

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Слегка Придурковатый

Если бы не только вина, а, к примеру, что покрепче (пусть даже отечественное), то было бы намного лучше.

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морда наглая

Изходя из ЦА, можно завуалировать крепкий алкоголь под Наливки и настойки и ещё и на местах приторговывать не плохо! А если и до дистиллята дойдет, тут вообще конкуренцию К&Б можно составить!😂😅🙆

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морда наглая

Причем без лицензии!!!

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Protein Wars

Алкоголь? Доставка через сутки? Серьёзно?? )
Сделайте за доставку даже 800р но привезут через 20 минут - от клиентов отбоя не будет. Поставьте себя на место покупашки. Это как голодным заказать пиццу, которую привезут через сутки. Как вы себе такое представляете?

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Skyray

Там же написано "Почта России"

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Ruslan Zorya

Вместо тысячи слов

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Alexander Ivanov
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Никита Лаздинш

Это они поставили минимум) то есть если захотите винишко в пятницу вечером, могут наверн привезти и в понедельник утром)

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AntropFedorov

наверно для запасливых или тем, кто покупает чтобы подарить

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Вадим Д.

Решают как упаковывать, чтобы хоть что-то хрупкое доезжало в целости?
Нужно ещё проработать защиту от сотрудников, любящих потрошить посылки.

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Aleksandr Bovin

Уже жду видео, где посылкой с винишком играют в баскетбол

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Вадим Д.

Правда вот играть они умеют только ногами (-:

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Alexander Ivanov
Решают как упаковывать, чтобы хоть что-то хрупкое доезжало в целости?

Ждем водку в пластиковых полторашках и коньяк в тетрапаках.

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Илья

Почта России вряд ли должна заниматься доставкой алкоголя.

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2X.

Ну это же Россия, если эксперимент по доставке алкашки пройдёт нормально, то и белый порошок доставлять будут 🤷‍♂

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Кто-то такой

Это уже застолбили в МИДе.

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Я никто и звать меня никак

Пока с белым порошком и вправду сложно...

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Слегка Придурковатый

Инициативу одобряю. Но не одобряю то, что продавать будут только российские вина.

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Ilya ZLodei

Если не в теме, то в России уже несколько лет бум виноделия.
Есть огромное количество очень крутых виноделен с очень качественным продуктом.
Просто оставлю названия некоторых из них:
Кубан стайл: Сикоры, Шато Пино, Шато де Талю, Шато ле гран Восток
Крым: Павел Швец (супер топ), Alma Valley, Захарин, Репин, Усадьба Перовских, Богович, Акчурин, Белебек
Ростов: КФХ Лоза Гусева
Самара: Denisov winery - самая северная винодельня в России

Тупо гнать на российское вино не стоит.
Не пробовал - попробуй из списка выше
Да дорого, но оно того стоит

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Игорь Котов

Согласен и поддерживаю. Давно уже российское вино стало топ. Не всегда стоит дёшево, но однозначно стоит пробовать.

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Вася Пражкин

Сильное заявление. Проверять его мы конечно не будем.

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Викос

Ого, спасибо за годный рекомендасьон❤️

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Юрий Голиков

Плюс Вина Ведерникова

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Иван Грозный

Как же они уже заебали... Не надо продавать в отделениях Почты России просроченные консервы и конфискат! Не надо, блять, выдавать пенсии! Не надо, сука, лезть в банковский сектор со своим гнилым Почта Банком! Не надо всей этой хуйни! Нужно просто сделать так, чтобы письма и посылки по России шли максимум неделю из одного конца в другой, а в одном городе адресат получил их в этот же день или, максимум, на следующий день. И чтобы посылка не терялась по пути из сортировочного центра в отделение В ОДНОМ ГОРОДЕ!Нужно просто НОРМАЛЬНО делать свою основную работу!

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Denis Timofeev

Ну так и ходят, мне в прошлом году, некоторые посылки из Германии приходили за пару недель, причем большую часть они были там. Да и просто по стране довольно все быстро стало ходить. Из Москвы в Липецк около 4-5 дней.

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Иван Грозный

Ну хорошо, давайте оценим транспортное расстояние. От Москвы до Липецка 500 км и ваша посылка идет 4-5 дней. А теперь представьте что происходит по стране. Учитывая то, что они до сих пор не побороли систему централизованной маршрутизации почты и все потоки посылок и писем идут через Москву. То есть условная посылка из Владивостока в Санкт-Петербург обычно идет около 3 недель. Это, по-вашему, нормально? Да и ваша посылка из Москвы в Липецк должна бы приходить за 1-2 дня по-хорошему.

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морда наглая

Даёшь винные вклады! Выкуси Чичваркин! Гедонизм каждому пенсионеру!

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морда наглая

А что, это попахивает прорывом! Возможно там появился менеджер, который почувствовал точку опоры. Главное что бы он теперь с палкой в руках навёл порядок на ПВЗ 😄💪🫵

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Zoringer

Сутки ждать винишко - так себе идея)

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Слегка Придурковатый

Если как подарок кому-нибудь в другой город - идея более-менее. Но тоже есть вопросы.

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Crocodile

так с возрастом станет лучше и дороже, считай инвестируешь

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Максим Золотов

Кайфово, может так и до пива дойдем, это будет прорыв

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Мурад Муртазалиев

Доставка алкоголя лакомый кусочек

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Александр Рюмин

Йобтваю...
Шо ни день, то пи3же новость...

- Михалыч, тут заявка на 2 ящика портвишка в Кржопль!
- Запрягай!...

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Олег

Канал сбита продукции для усадьбы "Дивноморское"что ли?

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Влад Светлый

Почему вообще Путин дает подобные поручения?

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Мурад Муртазалиев

Потому что президент мира)

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Гульнара Абдюшева

А где зарубежный алкоголь? Что всё от нас уехали? 😭😭😭😱😱😱 . И додуматься до такого, чтоб вино перевозили почтой России? 😁😁😁

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Гульнара Абдюшева

А где зарубежное вино? Что всё от нас уехали? 😭😭😭😱😱😱. И надо же додумались до такого, чтоб вино доставляли через почту России😁😁😁

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Jeff Trump

значит почта России пожаловалась, что кто-то что-то медленно делает...

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