Дополнено в 10:50 В «Почте России» уточнили vc.ru, что сроков запуска доставки алкоголя пока нет. А в цитате Акимов говорит про эксперимент с бондовыми складами, на которых можно хранить товары из зарубежных онлайн-магазинов без внесения таможенных платежей, пока их не купят в России.