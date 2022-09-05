«Почта России» рассказала о «медленном» обсуждении законопроекта о доставке вина Статьи редакции
По плану, доставка будет занимать минимум сутки.
- О запуске эксперимента по доставке вина в апреле 2023 года сообщил РБК со ссылкой на заявление гендиректора «Почты России» Максима Акимова.
- Покупка алкоголя будет доступна только совершеннолетним через онлайн-витрину. Продавать будут только российский алкоголь, доставка — минимум через сутки.
- В апреле 2021 года Путин поручил провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России». Проект хотели запустить в апреле 2022 года в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. О причинах переноса сроков не сообщали.
- В октябре 2021 года Ozon сообщил, что планирует получить лицензию на продажу алкоголя.
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😂😂😂
Это изначально задумывалось как поддержка российского производителя. Логистикой почты решить проблему доступности на "полках". Представьте, что отделение почты РФ есть в любом населённом пункте. И вы сможете туда бутылку хорошего вина заказать. Например в Татарстане это будет супер сервис. Учитывая двойной акциз Татарстана, я надеюсь, что многие позиции впервые можно будет увидеть благодаря почте.
Почта России - филиал всех спиртзаводов России.
Или так:
" Почта и Вина России "
"Почтальён ПЕЧЕНЬ"😂
А может СИНЕЕЕ и БЕЛОЕ? Как корпоративные цвета?)
А к банку прикрутить ещё "винные вклады"
Остановите меня))))))
Что вы смеётесь, "черный лекарь" будут и в полторашке покупать! 😂🤣🤣🤣🤣
1.499 мл
Если бы не только вина, а, к примеру, что покрепче (пусть даже отечественное), то было бы намного лучше.
Изходя из ЦА, можно завуалировать крепкий алкоголь под Наливки и настойки и ещё и на местах приторговывать не плохо! А если и до дистиллята дойдет, тут вообще конкуренцию К&Б можно составить!😂😅🙆
Причем без лицензии!!!
Алкоголь? Доставка через сутки? Серьёзно?? )
Сделайте за доставку даже 800р но привезут через 20 минут - от клиентов отбоя не будет. Поставьте себя на место покупашки. Это как голодным заказать пиццу, которую привезут через сутки. Как вы себе такое представляете?
Там же написано "Почта России"
Вместо тысячи слов
Это они поставили минимум) то есть если захотите винишко в пятницу вечером, могут наверн привезти и в понедельник утром)
наверно для запасливых или тем, кто покупает чтобы подарить
Решают как упаковывать, чтобы хоть что-то хрупкое доезжало в целости?
Нужно ещё проработать защиту от сотрудников, любящих потрошить посылки.
Уже жду видео, где посылкой с винишком играют в баскетбол
Правда вот играть они умеют только ногами (-:
Ждем водку в пластиковых полторашках и коньяк в тетрапаках.
Почта России вряд ли должна заниматься доставкой алкоголя.
Ну это же Россия, если эксперимент по доставке алкашки пройдёт нормально, то и белый порошок доставлять будут 🤷♂
Это уже застолбили в МИДе.
Пока с белым порошком и вправду сложно...
Инициативу одобряю. Но не одобряю то, что продавать будут только российские вина.
Если не в теме, то в России уже несколько лет бум виноделия.
Есть огромное количество очень крутых виноделен с очень качественным продуктом.
Просто оставлю названия некоторых из них:
Кубан стайл: Сикоры, Шато Пино, Шато де Талю, Шато ле гран Восток
Крым: Павел Швец (супер топ), Alma Valley, Захарин, Репин, Усадьба Перовских, Богович, Акчурин, Белебек
Ростов: КФХ Лоза Гусева
Самара: Denisov winery - самая северная винодельня в России
Тупо гнать на российское вино не стоит.
Не пробовал - попробуй из списка выше
Да дорого, но оно того стоит
Согласен и поддерживаю. Давно уже российское вино стало топ. Не всегда стоит дёшево, но однозначно стоит пробовать.
Сильное заявление. Проверять его мы конечно не будем.
Ого, спасибо за годный рекомендасьон❤️
Плюс Вина Ведерникова
Как же они уже заебали... Не надо продавать в отделениях Почты России просроченные консервы и конфискат! Не надо, блять, выдавать пенсии! Не надо, сука, лезть в банковский сектор со своим гнилым Почта Банком! Не надо всей этой хуйни! Нужно просто сделать так, чтобы письма и посылки по России шли максимум неделю из одного конца в другой, а в одном городе адресат получил их в этот же день или, максимум, на следующий день. И чтобы посылка не терялась по пути из сортировочного центра в отделение В ОДНОМ ГОРОДЕ!Нужно просто НОРМАЛЬНО делать свою основную работу!
Ну так и ходят, мне в прошлом году, некоторые посылки из Германии приходили за пару недель, причем большую часть они были там. Да и просто по стране довольно все быстро стало ходить. Из Москвы в Липецк около 4-5 дней.
Ну хорошо, давайте оценим транспортное расстояние. От Москвы до Липецка 500 км и ваша посылка идет 4-5 дней. А теперь представьте что происходит по стране. Учитывая то, что они до сих пор не побороли систему централизованной маршрутизации почты и все потоки посылок и писем идут через Москву. То есть условная посылка из Владивостока в Санкт-Петербург обычно идет около 3 недель. Это, по-вашему, нормально? Да и ваша посылка из Москвы в Липецк должна бы приходить за 1-2 дня по-хорошему.
Даёшь винные вклады! Выкуси Чичваркин! Гедонизм каждому пенсионеру!
А что, это попахивает прорывом! Возможно там появился менеджер, который почувствовал точку опоры. Главное что бы он теперь с палкой в руках навёл порядок на ПВЗ 😄💪🫵
Сутки ждать винишко - так себе идея)
Если как подарок кому-нибудь в другой город - идея более-менее. Но тоже есть вопросы.
так с возрастом станет лучше и дороже, считай инвестируешь
Кайфово, может так и до пива дойдем, это будет прорыв
Доставка алкоголя лакомый кусочек
Йобтваю...
Шо ни день, то пи3же новость...
- Михалыч, тут заявка на 2 ящика портвишка в Кржопль!
- Запрягай!...
Канал сбита продукции для усадьбы "Дивноморское"что ли?
Почему вообще Путин дает подобные поручения?
Потому что президент мира)
А где зарубежный алкоголь? Что всё от нас уехали? 😭😭😭😱😱😱 . И додуматься до такого, чтоб вино перевозили почтой России? 😁😁😁
А где зарубежное вино? Что всё от нас уехали? 😭😭😭😱😱😱. И надо же додумались до такого, чтоб вино доставляли через почту России😁😁😁
значит почта России пожаловалась, что кто-то что-то медленно делает...