Лидером рейтинга продуктовых сетей по выручке за полугодие осталась X5 Group, «Светофор» обогнал «Ашан» — Infoline Статьи редакции
Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей России за первые шесть месяцев 2022 года выросла на 26,5% и составила 3,75 трлн рублей.
- Это данные без НДС, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчёты аналитиков Infoline.
- Лидером в сегменте сетей товаров повседневного спроса (FMCG) остаётся X5 Group (1,35 трлн рублей, +18,8%), затем идут «Магнит» (1,11 трлн, +39%) и входящие в Mercury Retail Group «Бристоль» (106,8 млрд, +33,8%) и «Красное&Белое» (327,2 млрд, +31,5%).
- Сеть «Светофор» потеснила «Ашан» и заняла пятое место в рейтинге, «Вкусвилл» занял восьмое место, обогнав «Окей». Остальных участников рейтинга и их показатели газета не приводит.
- Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что ритейлерам удалось сохранить высокие темпы роста, но во многом из-за инфляции, которая достигла пика в марте и апреле.
- Среди трендов всего 2022 года Бурмистров назвал стремление россиян экономить и снижение лояльности к иностранным брендам. Всё это приводит к увеличению роста продаж собственных торговых марок: их доля по итогам года может вырасти на 1,8 п.п. — до 9,5%.
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Так, Светофор по выручке обгоняет Ашан – крайне тревожно и прямо говорит о падении доходов. А если коротко: денег у людей всё меньше.
Зарплата у нас хорошая, но маленькая.
Цены у нас хорошие, но большие...
# Кратко о ситуации
Рост «Чижика» на 150% вас не пугает?
В статье про него нет. Но если так, то в одну связку со Светофором.
Правда, ни одного Чижика пока не видел, а вот в светофоре пару раз бывал. И если он хоть кого-то по выручке, пусть не по прибыли, обгоняет – дело дрянь.
такая фигня кмк идет повсеместно в мире с учетом инфляции рекордной, скатывание по уровням потребления из Азубки вкуса в Перекресток, оттуда в Магнит, оттуда в Светофор или Фикспрайс (цепочка условна).
Даже не знаю, хорошая ли новость или плохая, то что «Светофор» обогнал «Ашан»
Если для Светофора, то хорошая
Поддержу
Она не хорошая не плохая, она показательна. Если представлять конечно чем Светофор от Ашана отличается.
Так они в каждом колхозе открылись. Нужно смотреть с 1 кв. м. площади
если открываются, то значит есть спрос на такую продукцию, а как все мы знаем - она там не очень
А чего за Светофор? У нас автошкола такая есть...
Это дискаунтер с самой простой и самой дешевой системой выкладки товаров. Например сарай, на полу стоят паллеты с коробками товаров. Покупатели проходят мимо и выуживают то, что им нужно.
Товары общепита низкого качества.
Стоит отметить что цены Ашана в последнее время выше средних, норм что люди ищут варианты в нестабильное время купить тот же товар но дешевле.
В ашане цены всегда были выше, мало акций, но туда люди ходили за тем, что не продается во всяких светофорах. Теперь очевидно не ходят
Знаете почему светофоры так быстро растут, потому что народ нищает всё больше и больше
Естественно локальные бренды поднимуться, потому что иностранные поуходили и неизвестно, чем нам в дальнейшем предложат это заменять, поэтому сразу пробуем тестируем 🥲
вот эти 26,5% можно ли оценивать целиком как заслугу инфляции и считать что это реальная оценка этой самой инфляции на ТНП в первом полугодии?