Торговля
Стабильный цветок

Лидером рейтинга продуктовых сетей по выручке за полугодие осталась X5 Group, «Светофор» обогнал «Ашан» — Infoline Статьи редакции

Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей России за первые шесть месяцев 2022 года выросла на 26,5% и составила 3,75 трлн рублей.

  • Это данные без НДС, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчёты аналитиков Infoline.
  • Лидером в сегменте сетей товаров повседневного спроса (FMCG) остаётся X5 Group (1,35 трлн рублей, +18,8%), затем идут «Магнит» (1,11 трлн, +39%) и входящие в Mercury Retail Group «Бристоль» (106,8 млрд, +33,8%) и «Красное&Белое» (327,2 млрд, +31,5%).
  • Сеть «Светофор» потеснила «Ашан» и заняла пятое место в рейтинге, «Вкусвилл» занял восьмое место, обогнав «Окей». Остальных участников рейтинга и их показатели газета не приводит.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что ритейлерам удалось сохранить высокие темпы роста, но во многом из-за инфляции, которая достигла пика в марте и апреле.
  • Среди трендов всего 2022 года Бурмистров назвал стремление россиян экономить и снижение лояльности к иностранным брендам. Всё это приводит к увеличению роста продаж собственных торговых марок: их доля по итогам года может вырасти на 1,8 п.п. — до 9,5%.

#новость #ритейл

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Так, Светофор по выручке обгоняет Ашан – крайне тревожно и прямо говорит о падении доходов. А если коротко: денег у людей всё меньше.

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Важный инструмент

Зарплата у нас хорошая, но маленькая.
Цены у нас хорошие, но большие...
# Кратко о ситуации

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Ruslan Fatikhov

Рост «Чижика» на 150% вас не пугает?

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Вадим Д.

В статье про него нет. Но если так, то в одну связку со Светофором.
Правда, ни одного Чижика пока не видел, а вот в светофоре пару раз бывал. И если он хоть кого-то по выручке, пусть не по прибыли, обгоняет – дело дрянь.

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Мимопрохожий

такая фигня кмк идет повсеместно в мире с учетом инфляции рекордной, скатывание по уровням потребления из Азубки вкуса в Перекресток, оттуда в Магнит, оттуда в Светофор или Фикспрайс (цепочка условна).

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Sergey

Даже не знаю, хорошая ли новость или плохая, то что «Светофор» обогнал «Ашан»

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Всё как у людей

Если для Светофора, то хорошая

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Igor Mylnikov

Поддержу

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Василий Мартьянов

Она не хорошая не плохая, она показательна. Если представлять конечно чем Светофор от Ашана отличается.

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Наталья Назарова

Так они в каждом колхозе открылись. Нужно смотреть с 1 кв. м. площади

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Sergey

если открываются, то значит есть спрос на такую продукцию, а как все мы знаем - она там не очень

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Ушлый тип

А чего за Светофор? У нас автошкола такая есть...

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Igor Mylnikov

Это дискаунтер с самой простой и самой дешевой системой выкладки товаров. Например сарай, на полу стоят паллеты с коробками товаров. Покупатели проходят мимо и выуживают то, что им нужно.

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Алексей Ааа

Товары общепита низкого качества.

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Igor Mylnikov

Стоит отметить что цены Ашана в последнее время выше средних, норм что люди ищут варианты в нестабильное время купить тот же товар но дешевле.

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segamega

В ашане цены всегда были выше, мало акций, но туда люди ходили за тем, что не продается во всяких светофорах. Теперь очевидно не ходят

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2X.

Знаете почему светофоры так быстро растут, потому что народ нищает всё больше и больше

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Илья Зюбин

Естественно локальные бренды поднимуться, потому что иностранные поуходили и неизвестно, чем нам в дальнейшем предложат это заменять, поэтому сразу пробуем тестируем 🥲

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Мимопрохожий
Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей России за первые шесть месяцев 2022 года выросла на 26,5%

вот эти 26,5% можно ли оценивать целиком как заслугу инфляции и считать что это реальная оценка этой самой инфляции на ТНП в первом полугодии?

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