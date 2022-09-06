Магазины Reebok в России откроются под новым названием Sneaker Box — РБК Статьи редакции
Сначала в Москве и Тюмени, до октября — в других городах, говорят источники.
- Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным источников РБК, продукция останется прежней — «включая логотипы на одежде». Какими будут цены, неизвестно.
- В Москве магазины могут заработать на неделе после 12 сентября 2022 года, об этом стало известно также Mash. Торговые точки в Ханты-Мансийском автономном округе — в частности в Тюмени — тоже готовят к открытию, но потенциальная дата не озвучивалась. По всей России продажи в бывших магазинах Reebok планируют запустить до октября.
- В мае 2022 года бизнес Reebok в России выкупил турецкий холдинг FLO, который получил 100 магазинов по всей стране. Тогда же он сообщил, что планирует сохранить бренд, и в августе получил право продавать товары под брендом Reebok, пока сам производитель временно не работает в России.
- Международную компанию FLO основали в начале 1960-х годов. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. 12 мая 2022 года издание Yeni Safak сообщило, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран.
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Клоунада продолжается …
Цирк уехал, а sneaker'сы остались
Правильно будет вот так:
В России откроются магазины под названием Sneaker Box
И все, при чем тут Reebok? То что хозяева магазина будут в том числе и рибок привозить на продажу не значит что в россии откроется рибок
Рибок привезли на продажу
Это анаграмма. Sneaker Box = Reebok sanx, где sanx очевидно "санкционные"
Тот же магазин с теми же владельцами и тем же товаром - но с другой вывеской. Чем не рибок-то?
может тут какая-то связь?
бизнес Reebok в России выкупил турецкий холдинг FLO
Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран
И в чем разница?
Не Sneaker Box, а Коробка с Башмаками
Спасёт ли sneaker box множество ТРК, которые сейчас выставлены на продажу …
Можете источник дать? Где ТРК выставлены на продажу?
Ой, а что случилось ?
Иностранные юрлица не могут работать в России после введения санкций
Поэтому вынуждены искать лазейки вроде этой
Defacto комментарий написал
Амнезия видимо.
-Цены не сильно повысятся, правда?
-Правда?
Народ схавает . Чё нет то ?)
Хочешь рибок - пойдешь за любую цену купишь
Цены упадут изза курса.
Как-то сильно изменился президент Reebok за полгода
Фото и имена Гендиров Гугл и Майкрософт вас приведут в ужас
Ощущение, по-названию, будто китайский ширпотреб собрались завести
Ты не поверишь, но Рибок впринципе в Китае делается.
Коробка сникерсов? Любопытно, конечно.
Турецкие сникерсы в форме кроссовок (-:
и что? это все равно не рибок, они ушли вместе со своими технологиями и инвестициями, их заменит местное и китайское производство с нулевыми инвестициями и устаревшими технологиями.
так что не особо понимаю на каких... это расчитано?
на рабов, готовых хавать контрабанду, которую они называют «паралелльным импортом» даже не зная, что это
Ну и молодцы немцы, в данном случае. Торговать лучше, чем воевать...
может всё таки турки?
Не тормози, сникерсни?
Теперь, скорее всего, дороговато будет)
"Спортивные тапочки" надо было назвать.
Как понимаю, дисконт-центры отвалятся, что печально.
Ну хоть кто-то сделал нормальное название и логотип.
у кого-то были сомнения, что будет по другому?)
Такое чувство что реклама))
"Какими будут цены, неизвестно." Зачем тут запятая?
Война войной а деньги по расписанию
Тут как никогда подошло бы sneaker и точка! Но нет же, надо было выпендрится!