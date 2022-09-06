Торговля
Полина Лааксо

Магазины Reebok в России откроются под новым названием Sneaker Box — РБК Статьи редакции

Сначала в Москве и Тюмени, до октября — в других городах, говорят источники.

Новое оформление бывшего магазина Reebok в московском ТЦ «Авиапарк». Источник: «Москва сейчас»
  • Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным источников РБК, продукция останется прежней — «включая логотипы на одежде». Какими будут цены, неизвестно.
  • В Москве магазины могут заработать на неделе после 12 сентября 2022 года, об этом стало известно также Mash. Торговые точки в Ханты-Мансийском автономном округе — в частности в Тюмени — тоже готовят к открытию, но потенциальная дата не озвучивалась. По всей России продажи в бывших магазинах Reebok планируют запустить до октября.
  • В мае 2022 года бизнес Reebok в России выкупил турецкий холдинг FLO, который получил 100 магазинов по всей стране. Тогда же он сообщил, что планирует сохранить бренд, и в августе получил право продавать товары под брендом Reebok, пока сам производитель временно не работает в России.
  • Международную компанию FLO основали в начале 1960-х годов. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. 12 мая 2022 года издание Yeni Safak сообщило, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран.
Источник: Mash

#новость #reebok

3633 просмотров
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58 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Клоунада продолжается …

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Ваня Шестаков

Цирк уехал, а sneaker'сы остались

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Igor Gorbenko

Правильно будет вот так:

В России откроются магазины под названием Sneaker Box

И все, при чем тут Reebok? То что хозяева магазина будут в том числе и рибок привозить на продажу не значит что в россии откроется рибок

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Стремительный домкрат

Рибок привезли на продажу

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Griby Lenina

Это анаграмма. Sneaker Box = Reebok sanx, где sanx очевидно "санкционные"

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Valentin Budaev

Тот же магазин с теми же владельцами и тем же товаром - но с другой вывеской. Чем не рибок-то?

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2 комментария
Данила Романов

может тут какая-то связь?

бизнес Reebok в России выкупил турецкий холдинг FLO

Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран

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Anton
То что хозяева магазина будут в том числе и рибок привозить на продажу не значит что в россии откроется рибок

И в чем разница?

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1 комментарий
Антон Т

Не Sneaker Box, а Коробка с Башмаками

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Kir Vasilev

Спасёт ли sneaker box множество ТРК, которые сейчас выставлены на продажу …

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Дарья Смолякова

Можете источник дать? Где ТРК выставлены на продажу?

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1 комментарий
Defacto

Ой, а что случилось ?

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Семен Смирнов

Иностранные юрлица не могут работать в России после введения санкций

Поэтому вынуждены искать лазейки вроде этой

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3 комментария
Andrey Olenin

Defacto комментарий написал

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1 комментарий
Forgotten Games

Амнезия видимо.

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Виктор Сивашев

-Цены не сильно повысятся, правда?
-Правда?

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YCbluKOBPbl

Народ схавает . Чё нет то ?)

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3 комментария
K.Li

Хочешь рибок - пойдешь за любую цену купишь

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Valentin Budaev

Цены упадут изза курса.

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Сергей С.

Как-то сильно изменился президент Reebok за полгода

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роман долгополов

Фото и имена Гендиров Гугл и Майкрософт вас приведут в ужас

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2 комментария
Некто съел 2 яблока

Ощущение, по-названию, будто китайский ширпотреб собрались завести

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Евгений Широков

Ты не поверишь, но Рибок впринципе в Китае делается.

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4 комментария
Вадим Д.

Коробка сникерсов? Любопытно, конечно.
Турецкие сникерсы в форме кроссовок (-:

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Марина Рябцева

и что? это все равно не рибок, они ушли вместе со своими технологиями и инвестициями, их заменит местное и китайское производство с нулевыми инвестициями и устаревшими технологиями.

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Марина Рябцева

так что не особо понимаю на каких... это расчитано?

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Plusoman Nepidoraska

на рабов, готовых хавать контрабанду, которую они называют «паралелльным импортом» даже не зная, что это

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Антон piter

Ну и молодцы немцы, в данном случае. Торговать лучше, чем воевать...

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Vasiliy

может всё таки турки?

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2 комментария
Alexey V

Не тормози, сникерсни?

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Вадим Егорычев

Теперь, скорее всего, дороговато будет)

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Analtoy Wasserschlang

"Спортивные тапочки" надо было назвать.

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Alexey Bo

Как понимаю, дисконт-центры отвалятся, что печально.

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Пришелец 11

Ну хоть кто-то сделал нормальное название и логотип.

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Alister Brown

у кого-то были сомнения, что будет по другому?)

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Иероним Лекс

Такое чувство что реклама))

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Слон Слонович

"Какими будут цены, неизвестно." Зачем тут запятая?

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Водяной

Война войной а деньги по расписанию

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Сергей Опанасенко

Тут как никогда подошло бы sneaker и точка! Но нет же, надо было выпендрится!

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