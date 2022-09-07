Juul выплатит $438,5 млн в США, чтобы урегулировать иски о покупке электронных сигарет подростками Статьи редакции
Компания должна будет использовать в рекламе только моделей старше 35 лет.
- Juul заключил мирового соглашения с 33 штатами — в исках утверждалось, что компания продавала электронные сигареты несовершеннолетним, пишет TechCrunch. Кроме этого производитель должен показывать в видеорекламе, на щитах и в соцсетях только людей старше 35 лет.
- Компания также согласилась никогда больше не финансировать образовательные программы в школах и среди детей. В 2018 году Juul спонсировал летний лагерь в Балтиморе.
- Производитель должен выплатить деньги в течение 6-10 лет. Всего против Juul поданы «тысячи судебных исков», пишет издание.
- В июле 2021 года Juul выкупил номер научного журнала в США, чтобы опубликовать в нём статьи о пользе своих электронных сигарет. Так компания хотела убедить американское управление по контролю за продуктами и лекарствами дать разрешение на продолжении работы в стране.
- Juul закрыл российское подразделение из-за антитабачных законов в апреле 2021 года, но импортировать и распространять продукцию продолжили посредники.
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О времена, о нравы. 100 лет назад все с мальства курили самокрутки, и ничего, жили не тужили. Уинстон наш Черчилль до 90 лет дожил с сигарой в зубах.
Ошибка выжившего не более. Миллионы людей с разнообразными раками с Вами бы не согласились.
Нашли кого сравнивать, Черчилля у которого были лучшие врачи и которые следили за его здоровьем. Возьмите обычных людей и посмотрите статистику смертности и заболеваемости.
С пневмосклерозом и пересаженными лёгкими можно прожить достаточно долго. Вопрос в том, нужно ли это?
В РФ бы 60000 рублей целых штраф впаяли.
62419 ₽ + 8673 ₽ судебных издержек + 217₽ почтовых расходов.
Либо посадили тех кто в суд на уважаемых людей подал.
Нормально притянул . Только ты текст до конца читал ?
Juul закрыл российское подразделение из-за антитабачных законов в апреле 2021 года, но импортировать и распространять продукцию продолжили посредники.
Они там с ума посходили со своими джулами уже
https://youtu.be/q-XH92Wie0U?t=22
Урегулировать иски – удачная замена слову «откупиться».
Таки основной их покупатель - подростки. Не?
Нет. Люди, которые хотят отказаться от сигарет.
Глупые наркобароны, давно бы уже выкупили все научные журналы к херам и писали в них нонстопом о пользе героина.
Помню сериал "бесстыжие" смотрел и удивлялся, что у них вейпы подросткам из под полы продают, в то время как у нас в свободной продаже. А тут пишут что ушли с рынка российского
Ушли с российского рынка потому, что запретили продавать жидкости крепче 20 мг. А в juul 50 мг. Хотя сейчас продают с коепостю 18 мг. Вся фишка juul в том, что рассчитанная оригинальная крепость заменяет сигарету, а с 18 мг никто не покупает, потому как ощущения не те.
Интересно...то есть компания прям сама продавала их? Не магазины? И бред какой-то, что они не могут спонсировать лагеря... Хотя, если при этом они рекламировали себя в этих же лагерях, то тогда реально странно
У них подростками считаются люди до 35 лет?
Или же у них люди до 35 лет визуально выглядят как подростки🤔
А что такого в финансировании образования и лагерей? Ну я понимаю, что специфика компании, но не рекламились же они там