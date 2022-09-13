Торговля
Излишний калькулятор

Россия предложит сохранить порог беспошлинного ввоза для онлайн-покупок в €1000 до 1 июля 2023 года Статьи редакции

Сейчас решение действует до 1 октября 2022 года.

  • Россия готовит предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о продлении действующей нормы, по которой порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС составляет €1000, до 1 июля 2023 года.
  • Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя вице-премьера России Алексея Оверчука. В Минэкономразвития подтвердили, что такая инициатива прорабатывается.
  • Решение о сохранении действующего порога в €1000 может принять только ЕЭК. Но на ближайшем заседании совета 23 сентября этот вопрос обсуждать пока не планируют, пишет газета. Оверчук будет представлять Россию на этом заседании.
  • Евразийский экономический союз (кроме России в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте. Решение действует до 1 октября 2022 года.
  • Если этот вопрос на заседании не поднимет государство-член союза, порог беспошлинного ввоза автоматически вернётся к ограничению в €200, указывает издание.
  • Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года. С 2020 года порог снизили до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, дороже или тяжелее, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса.

#новость

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49 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Ничего не понимаю. Значит, "Россия предложит сохранить порог беспошлинного ввоза", но чуть ниже "на ближайшем заседании совета 23 сентября этот вопрос обсуждать пока не планируют" и "если этот вопрос на заседании не поднимет государство-член союза, порог беспошлинного ввоза автоматически вернётся к ограничению в €200".

В общем, какая-то неразбериха и неопределённость.

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Вадим Д.

Неразбериха и неопределённость – девиз и главный движитель страны.

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Юрий Карташов

движения в обратную сторону прогресса

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Вадим Д.

Точно! Тогда итоговый вариант девиза, ребрендинг/ренейминг (-:
Велика Россия, а:

Неразбериха, неопределённость и регресс!

ещё больше.

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Alex Anselm Melnikoff

Скрепа, что б отличать своих от шпионов

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Yaroslava Markova

✊🏻✊🏻)))

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Сергей Исаков
пишет газета.
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Алексей

Есть ощущение, что продления не будет

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Глеб Буряков

При сильном желании законы пишут на коленке, так что тут, думаю, подсуетятся

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Рустам МУРТАЗИН

Есть ощущение, что гадать бессмысленно

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DeliNaNull

ну это кому как выгодно будет, принять закон это дело пяти минут

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Evgeniy Vorushilov

Прощай дистрибутуция! Привет, китайский рынок!

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Вадим Д.

При чём тут Китай, речь про ЕАЭС.

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Evgeniy Vorushilov

Товар возят из Китая партиями до 1000€

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Grigory Walram

Какими хоть партиями ввозят товар? Да ещё и до 1000 евро партия. Партия чего, юсб зарядок?
Я уж промолчу, что сейчас чуть ли не каждая третья посылка попадает на усиленный таможенный контроль с нормальной такой декларацией, сам попал с двумя одинаковыми товарами.

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Параллельный утюг

Носки, трусы, чехлы...

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Вадим Д.

.

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Evgeniy Vorushilov

В рамках ЕАЭС из-за границы.

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Денис Демидов

А вот и поддержка импортозамещения подошла, только замещать европейские товары будут китайскими, опять местный бизнес идет в пешее эротическое, а сколько копий было сломано, как сейчас местный бизнес заживет на фоне ухода иностранцев...

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Олег Хан

А где и в каком месте вы видели европейские товары, я их уже лет 10 не видел? Как пример почти вся одежда европейский брендов произведена в Китае.

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Денис Демидов

НИОКР и маркетинг сейчас значит больше и стоит дороже, чем сборка по средствам дешевой раб.силы.

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роман долгополов

А нам то какая разница ))

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Максим Дмитриев

Только в конечном итоге вы пользуетесь все тем же Китайским продуктом, а не его настройкой в виде Европейского маркетинга)

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Вася Пражкин

Европа - это промышленность сейчас. Всякие компоненты, электроника, химия, медицинские товары и прочее.

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Невкусно и грустно
видели европейские товары

Достаточно не покупать все на али, чтобы знать, что с 90-го года ведущие европейские экономики вывозили производства не только в Китай, но в в Восточную Европу. Польша, Словения, Румыния и прочие - классические примеры. Даже есть локальные мемы а-ля "А у вас кофемашина сделана в Италии, Словении или Румынии?" Про всякие Мили даже не заикаюсь.

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EHF

Это вообще то не про бизнес, а про частные покупки частных лиц и схеме этой с десяток лет. Просто было 1000, потом 500, потом 200, вот недавно опять 1000 сделали. В чём проблема?

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Денис Демидов

Проблема в том, что китайскому бизнесу разрешают без налогов продавать россиянам, а российскому бизнесу нет

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Озабоченный торшер

А что российский бизнес может продавать? то,что он купил у китайского бизнеса?
Так я могу напрямую через прослойку на Али купить дешевле. И это еще даже не ТаоБао.
Зачем мне лишние нахлебники?

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Антон Фень

Если китайскому бизнесу насильно привить юрисдикцию из-под российского бизнеса, у нас вообще ничего продавать не будут, тупо не выгодно

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Денис Демидов

Ну российский же бизнес сейчас как-то продает, тот же озон или wb

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Антон Фень

Демпингует цены за счет всего чего возможно, из за чего тот же озон не вылезает из убытков

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chokavoshka

то есть убрали эту прослойку купи-продай? кабан-иванычу теперь сложнее заработать?

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EHF

Я делал покупки раза три-четыре в интернет магазине английском, так вот, при смене доставки с UK на РФ цена снижалась на сумму налога, так я резидент РФ. То есть с местных "ООО Англии" БЕРУТ налог за продажу англичанам и не берут за продажу гражданам РФ (в моем случае) и ничего...живут... А если бизнес купил в Китае, продал здесь, то что Вы хотите? Чтобы я как покупатель переплачивал при возможности купить тоже самое дешевле?

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Вадим Д.

Раз целая Россия предложит, её могучие партнёры по ЕАЭС наверняка поддержат инициативу. Тут ирония.
Ну а вообще, в нынешних реалиях "параллельного" мира вполне рабочий вариант.

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Евгений Стагис

Тут уже скорее "параллельная" вселенная

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Илон Макс

Что например можно выгодно купить по такой схеме?

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Иван Грозный

Взял по этой схеме на Али смартфон OnePlus 10 Pro на распродаже за 44 тр. Доволен тем, что не пришлось платить пошлину.

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Ildar Aslyamov

Не знаю насчёт РФ, но в Казахстан заказывать с CU прям идеально.

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Кирилл Баскус

iphone 14

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BLVCK SQUARE

скупать видеокарты, цены рухнули, можно тариться

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Выдающийся Женя

Я себе собрал новый велосипед по частям. Вышло около 55тыр в сумме. Приходило как раз в течение месяца.
В магазине такой собранный на аналогичных деталях стоит 100-120тыр.

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Sharik Sharikov

А что, что то случилось?

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Андрей Гордилов

ну ты и соня! тебя даже шторм не разбудил

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Вадим Вахрамов

хуже - майка не разбудила))

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Anton Ryzhenko

А что такое евро?

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Soulis

Грязная, но не зелёная бумажка

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роман долгополов

И даже не совсем бумажка))

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Параллельный утюг

"Стало лучше"
Хоть одна позитивная новость!

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Бабкин Пётр

пофиксить ставки али экспресс, в первую очередь надо. Курс крутят как хотят

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