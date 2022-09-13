Россия предложит сохранить порог беспошлинного ввоза для онлайн-покупок в €1000 до 1 июля 2023 года Статьи редакции
Сейчас решение действует до 1 октября 2022 года.
- Россия готовит предложение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о продлении действующей нормы, по которой порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах на территории ЕАЭС составляет €1000, до 1 июля 2023 года.
- Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя вице-премьера России Алексея Оверчука. В Минэкономразвития подтвердили, что такая инициатива прорабатывается.
- Решение о сохранении действующего порога в €1000 может принять только ЕЭК. Но на ближайшем заседании совета 23 сентября этот вопрос обсуждать пока не планируют, пишет газета. Оверчук будет представлять Россию на этом заседании.
- Евразийский экономический союз (кроме России в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте. Решение действует до 1 октября 2022 года.
- Если этот вопрос на заседании не поднимет государство-член союза, порог беспошлинного ввоза автоматически вернётся к ограничению в €200, указывает издание.
- Страны ЕАЭС постепенно снижали беспошлинный порог с 2018 года. С 2020 года порог снизили до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, дороже или тяжелее, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса.
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Ничего не понимаю. Значит, "Россия предложит сохранить порог беспошлинного ввоза", но чуть ниже "на ближайшем заседании совета 23 сентября этот вопрос обсуждать пока не планируют" и "если этот вопрос на заседании не поднимет государство-член союза, порог беспошлинного ввоза автоматически вернётся к ограничению в €200".
В общем, какая-то неразбериха и неопределённость.
Неразбериха и неопределённость – девиз и главный движитель страны.
движения в обратную сторону прогресса
Точно! Тогда итоговый вариант девиза, ребрендинг/ренейминг (-:
Велика Россия, а:
Неразбериха, неопределённость и регресс!
ещё больше.
Скрепа, что б отличать своих от шпионов
✊🏻✊🏻)))
Есть ощущение, что продления не будет
При сильном желании законы пишут на коленке, так что тут, думаю, подсуетятся
Есть ощущение, что гадать бессмысленно
ну это кому как выгодно будет, принять закон это дело пяти минут
Прощай дистрибутуция! Привет, китайский рынок!
При чём тут Китай, речь про ЕАЭС.
Товар возят из Китая партиями до 1000€
Какими хоть партиями ввозят товар? Да ещё и до 1000 евро партия. Партия чего, юсб зарядок?
Я уж промолчу, что сейчас чуть ли не каждая третья посылка попадает на усиленный таможенный контроль с нормальной такой декларацией, сам попал с двумя одинаковыми товарами.
Носки, трусы, чехлы...
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В рамках ЕАЭС из-за границы.
А вот и поддержка импортозамещения подошла, только замещать европейские товары будут китайскими, опять местный бизнес идет в пешее эротическое, а сколько копий было сломано, как сейчас местный бизнес заживет на фоне ухода иностранцев...
А где и в каком месте вы видели европейские товары, я их уже лет 10 не видел? Как пример почти вся одежда европейский брендов произведена в Китае.
НИОКР и маркетинг сейчас значит больше и стоит дороже, чем сборка по средствам дешевой раб.силы.
А нам то какая разница ))
Только в конечном итоге вы пользуетесь все тем же Китайским продуктом, а не его настройкой в виде Европейского маркетинга)
Европа - это промышленность сейчас. Всякие компоненты, электроника, химия, медицинские товары и прочее.
Достаточно не покупать все на али, чтобы знать, что с 90-го года ведущие европейские экономики вывозили производства не только в Китай, но в в Восточную Европу. Польша, Словения, Румыния и прочие - классические примеры. Даже есть локальные мемы а-ля "А у вас кофемашина сделана в Италии, Словении или Румынии?" Про всякие Мили даже не заикаюсь.
Это вообще то не про бизнес, а про частные покупки частных лиц и схеме этой с десяток лет. Просто было 1000, потом 500, потом 200, вот недавно опять 1000 сделали. В чём проблема?
Проблема в том, что китайскому бизнесу разрешают без налогов продавать россиянам, а российскому бизнесу нет
А что российский бизнес может продавать? то,что он купил у китайского бизнеса?
Так я могу напрямую через прослойку на Али купить дешевле. И это еще даже не ТаоБао.
Зачем мне лишние нахлебники?
Если китайскому бизнесу насильно привить юрисдикцию из-под российского бизнеса, у нас вообще ничего продавать не будут, тупо не выгодно
Ну российский же бизнес сейчас как-то продает, тот же озон или wb
Демпингует цены за счет всего чего возможно, из за чего тот же озон не вылезает из убытков
то есть убрали эту прослойку купи-продай? кабан-иванычу теперь сложнее заработать?
Я делал покупки раза три-четыре в интернет магазине английском, так вот, при смене доставки с UK на РФ цена снижалась на сумму налога, так я резидент РФ. То есть с местных "ООО Англии" БЕРУТ налог за продажу англичанам и не берут за продажу гражданам РФ (в моем случае) и ничего...живут... А если бизнес купил в Китае, продал здесь, то что Вы хотите? Чтобы я как покупатель переплачивал при возможности купить тоже самое дешевле?
Раз целая Россия предложит, её могучие партнёры по ЕАЭС наверняка поддержат инициативу. Тут ирония.
Ну а вообще, в нынешних реалиях "параллельного" мира вполне рабочий вариант.
Тут уже скорее "параллельная" вселенная
Что например можно выгодно купить по такой схеме?
Взял по этой схеме на Али смартфон OnePlus 10 Pro на распродаже за 44 тр. Доволен тем, что не пришлось платить пошлину.
Не знаю насчёт РФ, но в Казахстан заказывать с CU прям идеально.
iphone 14
скупать видеокарты, цены рухнули, можно тариться
Я себе собрал новый велосипед по частям. Вышло около 55тыр в сумме. Приходило как раз в течение месяца.
В магазине такой собранный на аналогичных деталях стоит 100-120тыр.
А что, что то случилось?
ну ты и соня! тебя даже шторм не разбудил
хуже - майка не разбудила))
А что такое евро?
Грязная, но не зелёная бумажка
И даже не совсем бумажка))
"Стало лучше"
Хоть одна позитивная новость!
пофиксить ставки али экспресс, в первую очередь надо. Курс крутят как хотят