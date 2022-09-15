Торговля
Драматический волк

«Яндекс Маркет» разрешил всем самозанятым торговать на маркетплейсе Статьи редакции

До 2023 года ритейлер компенсирует самозанятым комиссию за размещение товаров.

  • С начала лета 2022 года «Маркет» тестировал работу с несколькими сотнями самозанятых, теперь подключиться к маркетплейсу могут все желающие, объявила компания. Для этого нужно получить статус самозанятого в налоговой, создать личный кабинет продавца, выбрать модель партнёрства и добавить товары.
  • Самозанятые могут торговать так же, как и другие продавцы: пользоваться витриной и доставкой маркетплейса, сортировочными центрами и пунктами выдачи заказов, рекламными и другими инструментами для продвижения.
  • Такие партнёры могут продавать на «Маркете» товары обственного производства: посуду, украшения, сувениры, детские игрушки и другое. Всего им доступно более 800 категорий товаров.
  • Комиссия за размещение товаров на витрине стандартная и не зависит от правовой формы или специального налогового режима продавца. С сентября и до 2023 года «Маркет» компенсирует её самозанятым. Стоимость доставки также стандартная и зависит от выбранной продавцом модели и габаритов товара.
  • С 2019 года с самозанятыми продавцами работает Wildberries, с 2020-го — «AliExpress Россия», а с 2021-го — Ozon. В том же году количество самозанятых в России впервые сравнялось с количеством ИП. По данным на август 2022 года, такой статус получили 5,4 млн россиян.

#новость #яндексмаркет #самозанятые

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 Rabbit Rabbin
Такие партнёры могут продавать на «Маркете» товары обственного производства

Редкие кадры. Самозанятый майнер везет на склад Маркета самостоятельно спаянные видеокарты.

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Fedor Ko

Что вы имеете против высокотехнологичных обогревателей на видеокартах? Пока отопление не дали, они здорово выручают

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Rabbit Rabbin

Вообще ничего) Я бы даже в безвозмездную аренду, взял пару ригов в офис, пока отопительный сезон не начался. С меня электричество, с вас обогрев))

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Странный Игрок

«Тут бы глупый коммент»

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Yaroslava Markova

Без Яндекса хватает)

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Алексей Беляков

ну и яндекс кому нибудь пригодится

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Yaroslava Markova

Ну да, только кому?)

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Rabbit Rabbin

Тут такой момент есть, что не все возит так быстро, как маркетплейсы. Я например заказ с Ярмарки Мастеров ждал однажды недели две. Просто потому что у них нет своей логистики и все делается через транспортные компании и почту.

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Вадим Д.

ЯМаркет замкнул полный круг маркетплейсов для самозанятых. Все дороги открыты!

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Игорь Горбунов

открыты но замкнуты?

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Вадим Д.

Круг замкнулся, дороги открылись.

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semen matrasov

Лента Мёбиуса)

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Anderson Silva
> Всего им доступно более 800 категорий товаров.

Что это за категории? Как посмотреть?

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Анастасия Корчагина

В поддержку маркета напишите, они вышлют список табличкой
Сказали что «регулярно пополняют список»

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Владимир Zosim

второй алиэкспресс..

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Fedor Ko

Да и правильно, больше конкуренции - лучше сервис.

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Владимир Zosim

я к тому что, это будет купи продай с алика

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Fedor Ko

А почему бы и нет? Я с радостью готов покупать товар с алика без месяца ожидания, пусть и на 10% дороже. Раньше было только авито с наценкой 100-500%

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Инна Игумнова

Ура! Я этого ждала!

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Польский Даниль

Что планируете продавать?

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Иван Петров

Самоизготовленные китайские товары

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Fedor Ko

Конкуренция это хорошо. Чем больше барыг перекупов, тем меньше борзеют крупные сети. Какой нибудь М-Видео мечтает задрать цены, да перекупы с Авито не дают.

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Yaroslava Markova

Oh my God )))

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Слегка Придурковатый

Аналог etsy.com?

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Den Red

Отличная новость

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Осман

Мне тоже интересно

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tabularasa

Меж тем записываться на поставку пришлось за 3 недели - нет мест

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Ruslan O.

Насколько знаю, самозанятым нельзя заниматься перепродажей. Продавать можно только то, что сделал сам.

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Богатырев Роман

Приятная новость! Думаю ,что из этого выйдет что-то грандиозное.

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Сладкая булочка

Интересно, есть ли какой-то обзор, где сравнивают все маркетплейсы с позиции условий для самозанятых?

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Дмитрий Гаранин

Хана ЯМаркету.

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