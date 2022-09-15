«Яндекс Маркет» разрешил всем самозанятым торговать на маркетплейсе Статьи редакции
До 2023 года ритейлер компенсирует самозанятым комиссию за размещение товаров.
- С начала лета 2022 года «Маркет» тестировал работу с несколькими сотнями самозанятых, теперь подключиться к маркетплейсу могут все желающие, объявила компания. Для этого нужно получить статус самозанятого в налоговой, создать личный кабинет продавца, выбрать модель партнёрства и добавить товары.
- Самозанятые могут торговать так же, как и другие продавцы: пользоваться витриной и доставкой маркетплейса, сортировочными центрами и пунктами выдачи заказов, рекламными и другими инструментами для продвижения.
- Такие партнёры могут продавать на «Маркете» товары обственного производства: посуду, украшения, сувениры, детские игрушки и другое. Всего им доступно более 800 категорий товаров.
- Комиссия за размещение товаров на витрине стандартная и не зависит от правовой формы или специального налогового режима продавца. С сентября и до 2023 года «Маркет» компенсирует её самозанятым. Стоимость доставки также стандартная и зависит от выбранной продавцом модели и габаритов товара.
- С 2019 года с самозанятыми продавцами работает Wildberries, с 2020-го — «AliExpress Россия», а с 2021-го — Ozon. В том же году количество самозанятых в России впервые сравнялось с количеством ИП. По данным на август 2022 года, такой статус получили 5,4 млн россиян.
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Редкие кадры. Самозанятый майнер везет на склад Маркета самостоятельно спаянные видеокарты.
Что вы имеете против высокотехнологичных обогревателей на видеокартах? Пока отопление не дали, они здорово выручают
Вообще ничего) Я бы даже в безвозмездную аренду, взял пару ригов в офис, пока отопительный сезон не начался. С меня электричество, с вас обогрев))
«Тут бы глупый коммент»
Без Яндекса хватает)
ну и яндекс кому нибудь пригодится
Ну да, только кому?)
Тут такой момент есть, что не все возит так быстро, как маркетплейсы. Я например заказ с Ярмарки Мастеров ждал однажды недели две. Просто потому что у них нет своей логистики и все делается через транспортные компании и почту.
ЯМаркет замкнул полный круг маркетплейсов для самозанятых. Все дороги открыты!
открыты но замкнуты?
Круг замкнулся, дороги открылись.
Лента Мёбиуса)
Что это за категории? Как посмотреть?
В поддержку маркета напишите, они вышлют список табличкой
Сказали что «регулярно пополняют список»
второй алиэкспресс..
Да и правильно, больше конкуренции - лучше сервис.
я к тому что, это будет купи продай с алика
А почему бы и нет? Я с радостью готов покупать товар с алика без месяца ожидания, пусть и на 10% дороже. Раньше было только авито с наценкой 100-500%
Ура! Я этого ждала!
Что планируете продавать?
Самоизготовленные китайские товары
Конкуренция это хорошо. Чем больше барыг перекупов, тем меньше борзеют крупные сети. Какой нибудь М-Видео мечтает задрать цены, да перекупы с Авито не дают.
Oh my God )))
Аналог etsy.com?
Отличная новость
Мне тоже интересно
Меж тем записываться на поставку пришлось за 3 недели - нет мест
Насколько знаю, самозанятым нельзя заниматься перепродажей. Продавать можно только то, что сделал сам.
Приятная новость! Думаю ,что из этого выйдет что-то грандиозное.
Интересно, есть ли какой-то обзор, где сравнивают все маркетплейсы с позиции условий для самозанятых?
Хана ЯМаркету.