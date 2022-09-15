Для сезонных и акционных товаров, которые участвуют в больших распродажах, размещение на складах маркетплейса будет бесплатным. Сейчас акционные товары размещаются так же, как и обычные.

Для партнёров, которые продают товары со складов Ozon и своих складов, будет действовать единая таблица по доставке товаров до покупателей и их возвратам. Коэффициент за перевозку товара между регионами отменят.