Торговля
Драматический волк

Ozon изменит условия для продавцов — введёт единую подписку на участие в Premium, упростит тарифы и другое Статьи редакции

Изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года.

  • Дисконт при оплате «Ozon Картой» смогут получать любые товары любых продавцов, если у них «выгодная цена и хорошие продажи». Продавцам необязательно будет участвовать для этого в Premium-программе. Компания обещает выпустить инструкцию, как продавцы могут получить скидки на свой товар.
  • Виртуальный распределительный центр (вРЦ), который ритейлер представил в 2022 году, станет опциональным: продавцы смогут выбрать наиболее комфортный способ поставок — продолжать пользоваться алгоритмом или самостоятельно планировать отгрузки на склады.
  • Тарифы за размещение товаров на складах Ozon станут прозрачнее, говорят в компании: теперь стоимость размещения будет зависеть от количества дней, самого товара и склада.

  • Для сезонных и акционных товаров, которые участвуют в больших распродажах, размещение на складах маркетплейса будет бесплатным. Сейчас акционные товары размещаются так же, как и обычные.

  • Для партнёров, которые продают товары со складов Ozon и своих складов, будет действовать единая таблица по доставке товаров до покупателей и их возвратам. Коэффициент за перевозку товара между регионами отменят.

  • Ozon обновит комиссии за продажи для некоторых категорий, они останутся в диапазоне 4-16% от цены. Для большей прозрачности в закрывающих документах появится эквайринг.
  • Изменятся правила участия в Premium-программе: вместо процента от цены товара будет единая подписка с фиксированным тарифом (990 рублей в месяц при подключении до 31 октября или 2490 рублей в месяц). Подписка даёт выделенную линию поддержки, расширенную аналитику, дополнительное продвижение товаров.

#новость #ozon

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Бонусно-подписочная программа Озона всё больше напоминает какую-то игру с запредельно сложными правилами.
Типа той китайской, в которую играл Барни Стинсон в «Как я встретил вашу маму». К тому же, в отличие от сериала, тут правила меняются прямо по ходу игры.

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Someone Young

Пользуюсь уже более полгода Ozon Premium как клиент. Одна из самых бесполезных подписок, кроме доставки курьером откровенно ничего не даёт.

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Anton Baranov

Скидка на товары не по ней идёт?

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Влад

По мне бонусная система была лучше, чем скидочная...

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Someone Young

61 заказ у меня и баллы получил по 2 из ним. Ещё по 2 бесполезные бонусы продавцов

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Влад

Одна из самых бесполезных это правда, но для меня эт так удобно делать заказы от 500 рублей, а не от 1500 или 2500...

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Someone Young

Не знаю в чем проблема. Я заказы и по 70 рублей делаю. Ты по курьерскую доставку?

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Влад

Я про premium для покупателей

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Someone Young

Я тоже

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Someone Young

/

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Влад

Я про курьерскую доставку.

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po

В статье ведь речь про премиум подписку для продавцов, а не покупателей

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Someone Young

Это не даёт мне права говорить про Озон в целом в комментариях?

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Hank Coffe

это чтоб было веселее, чтоб скучно людям не жилось))

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Невкусно и грустно

Ох уж эти продакты и АБ макаки. Озон хотя бы год без бардака и изменения правил может прожить?

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Anton Baranov

Когда бизнес за год должен резко выйти в плюс на самоокупаемость, кажется, что без тестов и изменений не обойтись

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Невкусно и грустно

Они 20 лет уже каждый год "выйти в плюс на самоокупаемость, кажется, что без тестов и изменений не обойтись"

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Михаил Юдин

А это не только Озон, ВБ похлеще ещё будет

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Отдел продаж

ВБ вообще во многом не переплюнуть

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Владислав

В нашем городе, вообще, фиолетово - премиум подписка или нет, на 1 тысяч рублей или на 30 закупился, никакой курьер к тебе не приедет, сам ножками идёшь и забираешь)

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