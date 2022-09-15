Ozon изменит условия для продавцов — введёт единую подписку на участие в Premium, упростит тарифы и другое Статьи редакции
Изменения вступят в силу с 1 октября 2022 года.
- Дисконт при оплате «Ozon Картой» смогут получать любые товары любых продавцов, если у них «выгодная цена и хорошие продажи». Продавцам необязательно будет участвовать для этого в Premium-программе. Компания обещает выпустить инструкцию, как продавцы могут получить скидки на свой товар.
- Виртуальный распределительный центр (вРЦ), который ритейлер представил в 2022 году, станет опциональным: продавцы смогут выбрать наиболее комфортный способ поставок — продолжать пользоваться алгоритмом или самостоятельно планировать отгрузки на склады.
- Тарифы за размещение товаров на складах Ozon станут прозрачнее, говорят в компании: теперь стоимость размещения будет зависеть от количества дней, самого товара и склада.
Для сезонных и акционных товаров, которые участвуют в больших распродажах, размещение на складах маркетплейса будет бесплатным. Сейчас акционные товары размещаются так же, как и обычные.
Для партнёров, которые продают товары со складов Ozon и своих складов, будет действовать единая таблица по доставке товаров до покупателей и их возвратам. Коэффициент за перевозку товара между регионами отменят.
- Ozon обновит комиссии за продажи для некоторых категорий, они останутся в диапазоне 4-16% от цены. Для большей прозрачности в закрывающих документах появится эквайринг.
- Изменятся правила участия в Premium-программе: вместо процента от цены товара будет единая подписка с фиксированным тарифом (990 рублей в месяц при подключении до 31 октября или 2490 рублей в месяц). Подписка даёт выделенную линию поддержки, расширенную аналитику, дополнительное продвижение товаров.
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Бонусно-подписочная программа Озона всё больше напоминает какую-то игру с запредельно сложными правилами.
Типа той китайской, в которую играл Барни Стинсон в «Как я встретил вашу маму». К тому же, в отличие от сериала, тут правила меняются прямо по ходу игры.
Пользуюсь уже более полгода Ozon Premium как клиент. Одна из самых бесполезных подписок, кроме доставки курьером откровенно ничего не даёт.
Скидка на товары не по ней идёт?
По мне бонусная система была лучше, чем скидочная...
61 заказ у меня и баллы получил по 2 из ним. Ещё по 2 бесполезные бонусы продавцов
Одна из самых бесполезных это правда, но для меня эт так удобно делать заказы от 500 рублей, а не от 1500 или 2500...
Не знаю в чем проблема. Я заказы и по 70 рублей делаю. Ты по курьерскую доставку?
Я про premium для покупателей
Я тоже
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Я про курьерскую доставку.
В статье ведь речь про премиум подписку для продавцов, а не покупателей
Это не даёт мне права говорить про Озон в целом в комментариях?
это чтоб было веселее, чтоб скучно людям не жилось))
Ох уж эти продакты и АБ макаки. Озон хотя бы год без бардака и изменения правил может прожить?
Когда бизнес за год должен резко выйти в плюс на самоокупаемость, кажется, что без тестов и изменений не обойтись
Они 20 лет уже каждый год "выйти в плюс на самоокупаемость, кажется, что без тестов и изменений не обойтись"
А это не только Озон, ВБ похлеще ещё будет
ВБ вообще во многом не переплюнуть
В нашем городе, вообще, фиолетово - премиум подписка или нет, на 1 тысяч рублей или на 30 закупился, никакой курьер к тебе не приедет, сам ножками идёшь и забираешь)