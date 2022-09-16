Минпромторг предложил внести в список параллельного импорта алкоголь — в том числе Hennesy, Bacardi и другие бренды Статьи редакции
Ещё в мае ведомство было против, так как опасалось, что из-за этого вырастет число контрафакта.
- Минпромторг разместил предложение на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, ведомство предлагает внести в список параллельного импорта, в частности, бренды Martini, Moёt, Bacardi, Baileys, Captain Morgan, Hennesy, Jagermeister, Jack Daniel's, Jim Beam, Jonnie Walker, Chinzano и другие. В списке есть виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов.
- В мае 2022 года Минпромторг пояснял, что не будет вносить в список для параллельного импорта алкоголь и табак — из-за того, что это может привести к росту контрафакта, так как сложно идентифицировать правообладателя продукции.
- Разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов у правительства в августе просила Ассоциация компаний розничной торговли. При этом Минфин выступил против, так как посчитал, что такое разрешение увеличит риски ввоза в страну контрафакта.
- В сентябре источники «Интерфакса» сообщали, что Росалкогольрегулирование предлагало сделать «Союзплодоимпорт» (правообладатель торговых марок на популярные российские бренды водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya) единым оператором параллельного импорта алкоголя — если его разрешат.
- Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге. Пока он разрешён только до конца 2022-го.
- В начале мая ведомство утвердило список товаров для параллельного импорта — в нём есть автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле Минпромторг внёс в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell, в августе — убрал Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome.
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Видимо в Минпромторге свои запасы закончились, а другое пить уже не могут.
А своё пить не хотят
А своего пить и нечего
Как это нечего? А как же всякие Абрау-Дюрсо, Кизляр, Старейшина и т.д.?)
Фамилию смени
Когда закончилось бухлишко во время пьянки, а ты — Минпромторг 😀
Поросят не интересует ни история, ни будущее. Главное - чтобы здесь и сейчас в корыте была хавка и бухло.
Неудивительно, без алкоголя великая нация с духовными ценностями не выдержит
Продам оптовую партию Henessy. 10$ бутылка. Качество гарантирую. (Могу показать сертификаты на пищевой спирт и чай).
Цирк с конями представляет вам очередной номер в серии выступлений "Великая держава".
Интересно, какая-такая необходимость в импортном алкоголе? Сыр европейский же (да и овощи, фрукты, рыбу) запретили давно, а это куда более полезный и востребованный продукт, чем бухло.
Пошлины же.
Ждем бум смертности от палённого алкоголя. Рывок)
Сейчас даже олигофрен может забацать себе самогон, купив простой аппарат в интернетах за доступную цену. Так что те, кто все равно травится, куда полезнее для общества в виде удобрения в земле, ибо сделать что-то еще для него все равно не в состоянии
А чавой то?
Свой родной грог то не лезет в горло урукам?
Чинуши не могут без Хеннеси бедные. Сейчас сурогат попрет
Лучшая новость за сегодня.
Спирт Роял будут завозить?
и ликер Амаретто
"Присели на бутылку. Кто-то втянулся" (с)
Не кто-то, а что-то. Бутылка
Нет Glenfiddich в своём отечестве... (с)
дожили...
К новогодним праздникам готовятся.
Ну вот, а как же сухой закон и спикизи в подвалах…
90% продукции тогда внезапно окажется контрафактом, не надо разрешать.
Эх, гулять так гулять... под музыку и бухлишко))
Вообще не вижу проблемы. Главное зрить в корень. Там видно будет. Минпромторг смотрит в будущее. Посмотрим.
Подождите, какое ещё шампанское? Это же наш российский эксклюзив
Сколько народу потравится палью, разлитой в промзонах ... ммм...