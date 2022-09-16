Торговля
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Минпромторг предложил внести в список параллельного импорта алкоголь — в том числе Hennesy, Bacardi и другие бренды Статьи редакции

Ещё в мае ведомство было против, так как опасалось, что из-за этого вырастет число контрафакта.

  • Минпромторг разместил предложение на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, ведомство предлагает внести в список параллельного импорта, в частности, бренды Martini, Moёt, Bacardi, Baileys, Captain Morgan, Hennesy, Jagermeister, Jack Daniel's, Jim Beam, Jonnie Walker, Chinzano и другие. В списке есть виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов.
  • В мае 2022 года Минпромторг пояснял, что не будет вносить в список для параллельного импорта алкоголь и табак — из-за того, что это может привести к росту контрафакта, так как сложно идентифицировать правообладателя продукции.
  • Разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов у правительства в августе просила Ассоциация компаний розничной торговли. При этом Минфин выступил против, так как посчитал, что такое разрешение увеличит риски ввоза в страну контрафакта.
  • В сентябре источники «Интерфакса» сообщали, что Росалкогольрегулирование предлагало сделать «Союзплодоимпорт» (правообладатель торговых марок на популярные российские бренды водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya) единым оператором параллельного импорта алкоголя — если его разрешат.
  • Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге. Пока он разрешён только до конца 2022-го.
  • В начале мая ведомство утвердило список товаров для параллельного импорта — в нём есть автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле Минпромторг внёс в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell, в августе — убрал Renault и добавил Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome.

#новость #параллельныйимпорт #алкоголь

1076 просмотров
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31 комментарий
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 Sergey Klochko

Видимо в Минпромторге свои запасы закончились, а другое пить уже не могут.

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Александр Дайверов

А своё пить не хотят

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Саша Прохоренко

А своего пить и нечего

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muiren

Как это нечего? А как же всякие Абрау-Дюрсо, Кизляр, Старейшина и т.д.?)

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John Doe
Минпромторг предложил внести в список параллельного импорта алкоголь
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Daniel Ferreira

Фамилию смени

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Вадим Д.

Когда закончилось бухлишко во время пьянки, а ты — Минпромторг 😀

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Следующий корабль

Поросят не интересует ни история, ни будущее. Главное - чтобы здесь и сейчас в корыте была хавка и бухло.

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Daniel Ferreira

Неудивительно, без алкоголя великая нация с духовными ценностями не выдержит

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Тесла-канадец

Продам оптовую партию Henessy. 10$ бутылка. Качество гарантирую. (Могу показать сертификаты на пищевой спирт и чай).

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PK

Цирк с конями представляет вам очередной номер в серии выступлений "Великая держава".

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muiren

Интересно, какая-такая необходимость в импортном алкоголе? Сыр европейский же (да и овощи, фрукты, рыбу) запретили давно, а это куда более полезный и востребованный продукт, чем бухло.

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A.K.

Пошлины же.

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Колючий кофе

Ждем бум смертности от палённого алкоголя. Рывок)

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A.K.

Сейчас даже олигофрен может забацать себе самогон, купив простой аппарат в интернетах за доступную цену. Так что те, кто все равно травится, куда полезнее для общества в виде удобрения в земле, ибо сделать что-то еще для него все равно не в состоянии

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15 сантиметров в обхвате

А чавой то?
Свой родной грог то не лезет в горло урукам?

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Иван Саблин

Чинуши не могут без Хеннеси бедные. Сейчас сурогат попрет

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СвяТой_ТапоК

Лучшая новость за сегодня.

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Alexander Klimanskiy

Спирт Роял будут завозить?

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Stas Zaelcovsky

и ликер Амаретто

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Zloy Marketolog

"Присели на бутылку. Кто-то втянулся" (с)

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A.K.

Не кто-то, а что-то. Бутылка

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Darth Swordman

Нет Glenfiddich в своём отечестве... (с)

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Александр Иванов

дожили...

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Roman Surkov

К новогодним праздникам готовятся.

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Andre Macareno

Ну вот, а как же сухой закон и спикизи в подвалах…

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Бублик

90% продукции тогда внезапно окажется контрафактом, не надо разрешать.

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Сергей Седельников

Эх, гулять так гулять... под музыку и бухлишко))

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Кузен Чумадан

Вообще не вижу проблемы. Главное зрить в корень. Там видно будет. Минпромторг смотрит в будущее. Посмотрим.

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tabularasa
>шампанское известных брендов

Подождите, какое ещё шампанское? Это же наш российский эксклюзив

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Довольный кубок

Сколько народу потравится палью, разлитой в промзонах ... ммм...

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