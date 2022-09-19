Wildberries установил «гарантийный платёж» в 10 тысяч рублей для новых продавцов Статьи редакции
Компания утверждает, что так сократила количество регистраций мошенников «до нуля».
- На плату за регистрацию на Wildberries для новых продавцов обратил внимание Telegram-канал «Что в коробке». «Гарантийный платёж» помогает бороться с регистрацией мошенников на сайте, рассказали vc.ru представители маркетплейса.
- В Telegram-чате с продавцами поддержка Wildberries пояснила, что платёж не возвращают, и деньги — не депозит. В маркетплейсе пояснили vc.ru, что «находятся в диалоге с продавцами и рассматривают их предложения».
- «Всем очевидно, что если гарантийный взнос будет возвращаться моментально после регистрации, то это откроет новую "лазейку", приведёт к новой волне мошеннических регистраций», — добавили в Wildberries. В маркетплейсе пока нет информации, сколько продавцов заплатили 10 тысяч рублей за регистрацию.
- В июне 2021 года мошенники вывели 350 млн рублей с Wildberries через «подставных» продавцов, рассказывал источник.
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Так пусть эти 10к будут как депозит для оплаты комиссии в сторону вб. Можно не сразу, а спустя 2-3 месяца, например (и после определенного оплаченного расхода). Для мошенников это будет такая же глупая затея, т.к. им придется работать чисто, чтобы начать списывать эти 10к.
Но мне кажется вб забьет и просто введет платную регистрацию за 10к.
Да просто под шумок решили ещё доп денежек поднять под лозунг борьбы с мошенниками. Ну эти то хотя бы не придумали (хоть и жулики ещё те) надуманный предлог, как мировые компании, которые с целью борьбы за экологию снижают свои издержки, а покупатель получает некомплект (смартфоны без зарядника) без понижения цены.
введет
уже?)))
Если с мошенниками нельзя бороться, можно хотя бы на них заработать
они должны были бороться со злом,но примкнули к нему
Долю собирают
Так они заработают на обычных продавцах. Мошеннику какой смысл 10к платить. Чтобы что?) Заработать на проблеме - это да. Но не на самих мошенниках)
Мошейники, у которых нет 10 000 рублей:
Так на одну регистрацию это действительно много, не окупится, они же аккаунты пачками создают
Такого больше не будет ?
Кого это остановит
Спасибо, написал менеджеру, жду скидку )
- стой стой , не уходи , ещё скидка есть - 6599 .......
Так выглядят объявления мошенников?
Да. И до сих пор есть
Телевизор LED LG 43UP75006LF LG
https://wildberries.ru/catalog/97248465/detail.aspx
Неужели мегаайтиспецы ВБ не могут прикрутить распознавалку этой херни при загрузке фоток товара? Пусть хотя бы у авито попросят. Элементарная же история.
Новый вид дохода для ягоды, ещё сейчас поднимут комиссии и заживу вообще, как обычно
прикольно они всех на#бывают ))))
"ягода-малина, нас к себе манила"
"платёж не возвращают"
То есть просто оставляют себе? Неплохо, неплохо.
попахивает мошенничеством от вайлдберис,не так ли?)
Никаких подарков типа бесплатной регистрации! Только жесть, только хардкор! «Молодцы», WB.
Мошенников 10 000 ₽ никак не остановит, а вот WB дополнительные ₽ заработает.
Заебись придумали, вы платите 10к потому что мы не умеем бороться с мошенниками. Ну охуеть теперь
"сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю"
Смешно
"сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю"
но, даже если нет, то мы по десяточке от каждого все равно получим, ничего личного, чисто бизнес
опа, чирик
С одной стороны звучит довольно бредово, но если принять во внимание, что регаются спокойно под чужими данными, то, в целом, рабочий метод. Если честно, я не понимаю, почему не сделали какой-нибудь тест для регистрирующихся, чтобы они обязательно правила читали, это бы все проблемы и решило
Да главные мошенники там зарегистрировались давно когда компанию создавали. )
Самое интересное что люди платят, а в ответ тишина. Некоторые платят несколько раз.
Надо менеджеру в Вацап написать
Как на теневых ресурсах прям
тоже временное явление как по мне,через время и эти 10 тысяч не станут ни для кого помехой
10000 руб - это 166 евро. Ну так просто для инфы.
Думаете отпугнет мошенников?:)
Халявный кредит, classic
Бесплатные деньги
10000 это разве много для интернет магазина? Это вообще сайт про бизнес или про купоны скидочные для пенсионеров?
Да, как сказать. Это нормально, бизнесы разные есть. И думаю, у каждого найдётся куда 10к потратить, а не дарить тёте, так как у этих эффективных менеджеров без обратной связи с отвратительным сервисом нет других идей.
Вопрос не в сумме, а в том что она платится за просто так. =) Вб напоминает российское правительство, постоянно тестируют новые схемы как отжать у селлеров еще чуток денег ничего для этого не делая и смотрят схавают это или нет. Чаще всего хавают.)
я конечно всё понимаю, но кто-то действительно поверит, что это делают не чтоб заработать денег а чтоб избавиться от мошенников???