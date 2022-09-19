Торговля
Маша Цепелева

Wildberries установил «гарантийный платёж» в 10 тысяч рублей для новых продавцов Статьи редакции

Компания утверждает, что так сократила количество регистраций мошенников «до нуля».

  • На плату за регистрацию на Wildberries для новых продавцов обратил внимание Telegram-канал «Что в коробке». «Гарантийный платёж» помогает бороться с регистрацией мошенников на сайте, рассказали vc.ru представители маркетплейса.

Мы были вынуждены приостановить регистрацию новых продавцов в сентябре из-за резкого роста числа регистраций мошеннических личных кабинетов и значительного увеличения числа жалоб покупателей. После ввели дополнительную идентификацию новых продавцов через банковские онлайн-сервисы.

Но, к сожалению, она не показала эффективность: мошенники продолжали регистрироваться и подтверждать свои профили с помощью подложных персональных данных.

В настоящий момент доступна только опция внесения гарантийного платежа, она показывает высокую эффективность — сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю.

Wildberries
  • В Telegram-чате с продавцами поддержка Wildberries пояснила, что платёж не возвращают, и деньги — не депозит. В маркетплейсе пояснили vc.ru, что «находятся в диалоге с продавцами и рассматривают их предложения».
  • «Всем очевидно, что если гарантийный взнос будет возвращаться моментально после регистрации, то это откроет новую "лазейку", приведёт к новой волне мошеннических регистраций», — добавили в Wildberries. В маркетплейсе пока нет информации, сколько продавцов заплатили 10 тысяч рублей за регистрацию.
  • В июне 2021 года мошенники вывели 350 млн рублей с Wildberries через «подставных» продавцов, рассказывал источник.

#новость #wildberries

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37 комментариев
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 Иван Иванов

Так пусть эти 10к будут как депозит для оплаты комиссии в сторону вб. Можно не сразу, а спустя 2-3 месяца, например (и после определенного оплаченного расхода). Для мошенников это будет такая же глупая затея, т.к. им придется работать чисто, чтобы начать списывать эти 10к.
Но мне кажется вб забьет и просто введет платную регистрацию за 10к.

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EHF

Да просто под шумок решили ещё доп денежек поднять под лозунг борьбы с мошенниками. Ну эти то хотя бы не придумали (хоть и жулики ещё те) надуманный предлог, как мировые компании, которые с целью борьбы за экологию снижают свои издержки, а покупатель получает некомплект (смартфоны без зарядника) без понижения цены.

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Roman Moskovskiy
Но мне кажется вб забьет и просто введет платную регистрацию за 10к
введет

уже?)))

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Roman Moskovskiy

Если с мошенниками нельзя бороться, можно хотя бы на них заработать

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Беженец с твиттера

они должны были бороться со злом,но примкнули к нему

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Vlad Valetov

Долю собирают

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Иван Иванов

Так они заработают на обычных продавцах. Мошеннику какой смысл 10к платить. Чтобы что?) Заработать на проблеме - это да. Но не на самих мошенниках)

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Rabbit Rabbin
Компания утверждает, что так сократила количество регистраций мошенников «до нуля»

Мошейники, у которых нет 10 000 рублей:

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Денис Демидов

Так на одну регистрацию это действительно много, не окупится, они же аккаунты пачками создают

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Последний Шанс

Такого больше не будет ?
Кого это остановит

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Михаил Романов

Спасибо, написал менеджеру, жду скидку )

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YCbluKOBPbl

- стой стой , не уходи , ещё скидка есть - 6599 .......

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Даниил Тиликин

Так выглядят объявления мошенников?

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Последний Шанс

Да. И до сих пор есть

Телевизор LED LG 43UP75006LF LG
https://wildberries.ru/catalog/97248465/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/97248465/detai…
https://www.wildberries.ru/catalog/97248465/detail.aspx
wildberries.ru
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Arsenii

Неужели мегаайтиспецы ВБ не могут прикрутить распознавалку этой херни при загрузке фоток товара? Пусть хотя бы у авито попросят. Элементарная же история.

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Антон Рыбчинский

Новый вид дохода для ягоды, ещё сейчас поднимут комиссии и заживу вообще, как обычно

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Юлия Рихтер

прикольно они всех на#бывают ))))
"ягода-малина, нас к себе манила"

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Слегка Придурковатый

"платёж не возвращают"

То есть просто оставляют себе? Неплохо, неплохо.

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Дмитрий Затокин

попахивает мошенничеством от вайлдберис,не так ли?)

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Вадим Д.

Никаких подарков типа бесплатной регистрации! Только жесть, только хардкор! «Молодцы», WB.
Мошенников 10 000 ₽ никак не остановит, а вот WB дополнительные ₽ заработает.

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Антон Гамаюнов

Заебись придумали, вы платите 10к потому что мы не умеем бороться с мошенниками. Ну охуеть теперь

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Navnlos

"сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю"
Смешно

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Юлия Рихтер

"сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю"
но, даже если нет, то мы по десяточке от каждого все равно получим, ничего личного, чисто бизнес

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Андрей Рядькин

опа, чирик

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Ян Мухин

С одной стороны звучит довольно бредово, но если принять во внимание, что регаются спокойно под чужими данными, то, в целом, рабочий метод. Если честно, я не понимаю, почему не сделали какой-нибудь тест для регистрирующихся, чтобы они обязательно правила читали, это бы все проблемы и решило

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Сергей Кокс

Да главные мошенники там зарегистрировались давно когда компанию создавали. )

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Михал Иваныч

Самое интересное что люди платят, а в ответ тишина. Некоторые платят несколько раз.

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AIAIAI

Надо менеджеру в Вацап написать

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Влад Эфиров

Как на теневых ресурсах прям

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Оптимист

тоже временное явление как по мне,через время и эти 10 тысяч не станут ни для кого помехой

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John Doe

10000 руб - это 166 евро. Ну так просто для инфы.
Думаете отпугнет мошенников?:)

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Sergei Shvedov

Халявный кредит, classic

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AIAIAI

Бесплатные деньги

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Nikita Rogatov

10000 это разве много для интернет магазина? Это вообще сайт про бизнес или про купоны скидочные для пенсионеров?

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Dmitriy Nedostup

Да, как сказать. Это нормально, бизнесы разные есть. И думаю, у каждого найдётся куда 10к потратить, а не дарить тёте, так как у этих эффективных менеджеров без обратной связи с отвратительным сервисом нет других идей.

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Сергей Кокс

Вопрос не в сумме, а в том что она платится за просто так. =) Вб напоминает российское правительство, постоянно тестируют новые схемы как отжать у селлеров еще чуток денег ничего для этого не делая и смотрят схавают это или нет. Чаще всего хавают.)

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Дима Котов

я конечно всё понимаю, но кто-то действительно поверит, что это делают не чтоб заработать денег а чтоб избавиться от мошенников???

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