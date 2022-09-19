Мы были вынуждены приостановить регистрацию новых продавцов в сентябре из-за резкого роста числа регистраций мошеннических личных кабинетов и значительного увеличения числа жалоб покупателей. После ввели дополнительную идентификацию новых продавцов через банковские онлайн-сервисы.

Но, к сожалению, она не показала эффективность: мошенники продолжали регистрироваться и подтверждать свои профили с помощью подложных персональных данных.

В настоящий момент доступна только опция внесения гарантийного платежа, она показывает высокую эффективность — сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю.