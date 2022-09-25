Однажды нам поступил заказ из Нидерландов — с просьбой поставить 500 тысяч дискет. Пришлось сказать, что у меня стольких нет.

Всё дело в том, что у Floppy Disk есть постоянные клиенты. Именно их деньги помогали мне строить бизнес, платить сотрудникам и гасить ипотеку. Я не хочу остаться без запасов и отказывать в услугах им.

К тому же я не знаю, во сколько оценить свой ассортимент. Десять лет назад я покупал дискеты по цене 8-12 центов за штуку. Сейчас их, наверное, можно продать за $1-2, но это не точно.