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Торговля
Полина Лааксо

Рано похороненный рынок: кто до сих пор продаёт и покупает дискеты Статьи редакции

Оказывается, гибкие диски из девяностых до сих пор нужны на производствах со старым оборудованием. Правда, вряд ли и это надолго.

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Пересказ интервью из книги Floppy Disk Fever 2022 года.

Основатель Floppy Discs Том Перски. Источник: YouTube

Некоторые считают, что рынок дискет давно мёртв — особенно после того, как Sony свернула их производство в 2010 году. На это ссылались также японские власти в 2022-м: долгие годы они требовали передавать на магнитных дисках часть правительственной информации, но найти продавцов таких носителей становилось всё сложнее.

Впрочем, сложно не значит невозможно, и пример тому — предприниматель Том Перски, зовущий себя «последним столпом дискетного рынка». В 1990-х он основал Floppy Disk — американскую фирму по продаже, копированию, переработке и оцифровке дискет. С тех пор спрос на них и количество производителей действительно упали, но бизнес, отмечает он, всё ещё жив.

С чего предприниматель начинал и к чему пришёл

До девяностых Перски работал по образованию — налоговым юристом. Позже оставил практику и устроился в компанию-разработчика ПО Time Value Software: в программировании он не смыслил, зато разбирался в налогах, поэтому помог айтишникам создать удобные приложения для налоговых структур.

Тогда ПО записывали в основном дискеты, так что, чтобы поставить первую партию из сотен тысяч копий местной финансовой фирме, Time Value Software пришлось заключить договор с подрядчиком. Это было дорого и долго, так что в следующий раз компания решила переписать всё сама — и обзавелась необходимым оборудованием.

Так как ПО Time Value Software требовалось для налоговых деклараций, его заказывали в основном раз в квартал. Перски не нравилось, что всё остальное время оборудование простаивает, и он подумал принимать заказы на копирование — в качестве дополнительной услуги.

Сперва он тратил на это час в день, потом четыре, а затем нанял отдельного человека и отделил копирование в отдельный бизнес — floppydisks.com. Со временем компания взялась также за копирование CD- и DVD-дисков, а позже и за продажу пустых дискет.

Домен floppydisks.com Перски получил не сразу — выкупить его за $1000 предложил неизвестный киберсквоттер. Предприниматель не хотел соглашаться, но за него это сделала жена. «Повезло, что она гораздо умнее меня», — шутит теперь предприниматель.

На 2022 год во Floppy Disk работает три сотрудника. Они копируют содержимое с разных носителей, в том числе USB. Помимо этого, принимают дискеты на переработку — порой по 1000 штук в день, причём примерно 100 из них совершенно новые. А ещё предлагают оцифровать старые диски — с адресными книгами, диссертациями и фотографиями.

Источник: TechSpot

Где Перски находит носители

На 2022 год на складе Floppy Disk порядка 500 тысяч дискет — 8-, 5,25- и 3,5-дюймовых. Последний раз Перски закупал дискеты у производителя в начале 2010-х: он взял сразу несколько миллионов, которыми в основном и торговал по сей день. Остальная надежда — на старые дискеты от самих владельцев.

Иногда нам страшно везёт. Пару лет назад мне позвонил парень — предложил выкупить около 50 тысяч носителей, завалявшихся у его дедушки в гараже. Бывало, обращались компании — перепродавали мне дискеты, найденные в архивах и на складах.

Том Перски

Кто покупает дискеты у Перски

Это коллекционеры и промышленники, которые до сих пор пользуются оборудованием с поддержкой дискет, — из авиационной и медицинской отраслей, а также вышивального бизнеса. Именно последние приносят основную выручку. Правда, ответить на запросы получается не всегда, признаётся Перски.

Однажды нам поступил заказ из Нидерландов — с просьбой поставить 500 тысяч дискет. Пришлось сказать, что у меня стольких нет.

Всё дело в том, что у Floppy Disk есть постоянные клиенты. Именно их деньги помогали мне строить бизнес, платить сотрудникам и гасить ипотеку. Я не хочу остаться без запасов и отказывать в услугах им.

К тому же я не знаю, во сколько оценить свой ассортимент. Десять лет назад я покупал дискеты по цене 8-12 центов за штуку. Сейчас их, наверное, можно продать за $1-2, но это не точно.

Том Перски

Обыватели часто думают, что дискеты, как и CD- и DVD-диски, — это кусок пластика, поэтому не понимают — зачем приостанавливать производство, если покупатели всё ещё есть. Вот только изготовление гибких дисков устроено сложнее, говорит Перски.

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«Компании не видят смысла тратить $25 млн на развёртывание фабрики при низком спросе. К тому же все те промышленные машины, которые сейчас работают с дискетами, тоже в скором времени придут в негодность», — объясняет предприниматель.

Интерфейс сайта Floppy Disk

Какое будущее у рынка дискет

Оно есть, но, возможно, не такое яркое, как, например, у виниловых пластинок, заключает 72-летний Перски. Пластинки — часть ритуала, поэтому наверняка ещё долго будут в моде. А дискеты в этом смысле похожи, скорее, на пишущие машинки — они как редкий коллекционный товар.

Расскажу вам один анекдот. Подходит трёхлетняя девочка к папе, показывает ему дискету и говорит: «Папуля, папуля, смотри, кто-то напечатал иконку сохранения на 3D-принтере».

Так что, конечно, однажды они уйдут в прошлое. Но я бросать бизнес не планирую, пока есть спрос, и рассчитываю пробыть в нём ещё как минимум года четыре.

Том Перски
Ролик с Томом Перски о рынке дискет

#какэтобыло

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3 комментария
Айдар Зарипов

Помню DOOM на 23 дискетах. Интересно много еще динозавров тут на VC.

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Oliver Wolsen

Даже сохранил в коробе вместе с дисководом

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Комментарий удален модератором

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ManAtArms

Звучит так, что дискеты у него лежат нелеквидом в большей степени, а основной бизнес это таки оцифровка.

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