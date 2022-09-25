Рано похороненный рынок: кто до сих пор продаёт и покупает дискеты Статьи редакции
Оказывается, гибкие диски из девяностых до сих пор нужны на производствах со старым оборудованием. Правда, вряд ли и это надолго.
Пересказ интервью из книги Floppy Disk Fever 2022 года.
Некоторые считают, что рынок дискет давно мёртв — особенно после того, как Sony свернула их производство в 2010 году. На это ссылались также японские власти в 2022-м: долгие годы они требовали передавать на магнитных дисках часть правительственной информации, но найти продавцов таких носителей становилось всё сложнее.
Впрочем, сложно не значит невозможно, и пример тому — предприниматель Том Перски, зовущий себя «последним столпом дискетного рынка». В 1990-х он основал Floppy Disk — американскую фирму по продаже, копированию, переработке и оцифровке дискет. С тех пор спрос на них и количество производителей действительно упали, но бизнес, отмечает он, всё ещё жив.
С чего предприниматель начинал и к чему пришёл
До девяностых Перски работал по образованию — налоговым юристом. Позже оставил практику и устроился в компанию-разработчика ПО Time Value Software: в программировании он не смыслил, зато разбирался в налогах, поэтому помог айтишникам создать удобные приложения для налоговых структур.
Тогда ПО записывали в основном дискеты, так что, чтобы поставить первую партию из сотен тысяч копий местной финансовой фирме, Time Value Software пришлось заключить договор с подрядчиком. Это было дорого и долго, так что в следующий раз компания решила переписать всё сама — и обзавелась необходимым оборудованием.
Так как ПО Time Value Software требовалось для налоговых деклараций, его заказывали в основном раз в квартал. Перски не нравилось, что всё остальное время оборудование простаивает, и он подумал принимать заказы на копирование — в качестве дополнительной услуги.
Сперва он тратил на это час в день, потом четыре, а затем нанял отдельного человека и отделил копирование в отдельный бизнес — floppydisks.com. Со временем компания взялась также за копирование CD- и DVD-дисков, а позже и за продажу пустых дискет.
На 2022 год во Floppy Disk работает три сотрудника. Они копируют содержимое с разных носителей, в том числе USB. Помимо этого, принимают дискеты на переработку — порой по 1000 штук в день, причём примерно 100 из них совершенно новые. А ещё предлагают оцифровать старые диски — с адресными книгами, диссертациями и фотографиями.
Где Перски находит носители
На 2022 год на складе Floppy Disk порядка 500 тысяч дискет — 8-, 5,25- и 3,5-дюймовых. Последний раз Перски закупал дискеты у производителя в начале 2010-х: он взял сразу несколько миллионов, которыми в основном и торговал по сей день. Остальная надежда — на старые дискеты от самих владельцев.
Кто покупает дискеты у Перски
Это коллекционеры и промышленники, которые до сих пор пользуются оборудованием с поддержкой дискет, — из авиационной и медицинской отраслей, а также вышивального бизнеса. Именно последние приносят основную выручку. Правда, ответить на запросы получается не всегда, признаётся Перски.
Обыватели часто думают, что дискеты, как и CD- и DVD-диски, — это кусок пластика, поэтому не понимают — зачем приостанавливать производство, если покупатели всё ещё есть. Вот только изготовление гибких дисков устроено сложнее, говорит Перски.
«Компании не видят смысла тратить $25 млн на развёртывание фабрики при низком спросе. К тому же все те промышленные машины, которые сейчас работают с дискетами, тоже в скором времени придут в негодность», — объясняет предприниматель.
Какое будущее у рынка дискет
Оно есть, но, возможно, не такое яркое, как, например, у виниловых пластинок, заключает 72-летний Перски. Пластинки — часть ритуала, поэтому наверняка ещё долго будут в моде. А дискеты в этом смысле похожи, скорее, на пишущие машинки — они как редкий коллекционный товар.
Помню DOOM на 23 дискетах. Интересно много еще динозавров тут на VC.
Даже сохранил в коробе вместе с дисководом
Комментарий удален модератором
Звучит так, что дискеты у него лежат нелеквидом в большей степени, а основной бизнес это таки оцифровка.