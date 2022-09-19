Торговля
Полина Лааксо

РБК: для законной продажи iPhone 14 в России нужны особые разрешения — но их пока никто не получил Статьи редакции

При этом объявления о продаже уже есть.

  • Внимание на это обратило издание РБК со ссылкой на заявление РАТЭК — Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Intel, Apple, Panasonic, LG, Sony, Samsung и другие.
  • В документе РАТЭК напомнила: смартфоны iPhone 14 могут «легально обращаться на российском рынке», только если их продавцы получили все сертификаты, декларации, а также «нотификацию о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС — или заключение центра по лицензированию и защите государственной тайны при ФСБ».
  • В РАТЭК не слышали, чтобы «кто-то в России или СНГ оформил все необходимые документы». Нет никакой информации об этом также и в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров. Тем временем предзаказы на iPhone 14 в России принимали МТС и «М.Видео». А объявления о продажах были на сайтах «Билайна», Wildberries, «Яндекс.Маркета», Ozon и других.
  • На момент публикации на запрос РБК ответили только в «М.Видео-Эльдорадо» и Wildberries. Представитель первой заявил, что компания только «планирует получить нотификацию». Во второй ничего не сказали про документы и лишь отметили, что продажи на маркетплейсе ещё не начались. «Ситилинк» и МТС от комментариев отказались.
  • В марте 2022 года Apple приостановила поставки техники в Россию, прекратила запуск рекламных кампаний в российском App Store, а также отключила Apple Pay.
  • В сентябре глава Минпромторга России Денис Мантуров напомнил, что продукцию Apple — в том числе iPhone 14 — можно завозить в страну по параллельному импорту. Причём правительство ещё в мае упростило правила ввоза техники и электроники: раньше нотификацию можно было получить только через структуру ФСБ, а теперь — через отраслевые ассоциации.
Источник: OM1

#новость #iphone #параллельныйимпорт #ратэк

3518 просмотров
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22 комментария
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 Михаил Романов

Просто в россии есть два типа людей, чужие на которых ложится вся суровость российского законодательства

РАТЭК — в которую входят Intel, Apple, Panasonic, LG, Sony, Samsung
Суд оштрафовал Google почти на 22 млрд рублей за запрещенный контент. Как следует из материалов дела, Роскомнадзором в американскую компанию перед составлением административного протокола было направлено 17 уведомлений о необходимости устранить выявленные нарушения

И свои

Предзаказы принимали МТС, «М.Видео», «Билайн», Wildberries, «Яндекс.Маркет», Ozon
Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов, то есть наши адреса доставки и личные данные стоят 0.009 рубля за пользователя (6 397 035 пользователей)
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Aleksey Bobkov

врагам всё, своим закон

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Иван Серик
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Вадим Д.

Небывалый случай — у нас что-то продают без разрешения! Ух, это когда ж такое было? А, точно, всегда (-:

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Anton

Никогда такого не было, и вот опять

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Слегка Придурковатый

Вот так удивительно, что с каждым днём всё сложней т.н. параллельный импорт называть законным. Ну то есть называть-то, конечно, не сложней, но от этого он не перестанет быть контраб... сорян, что-то с раскладкой клавиатуры случилось.

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Педро Гонсалес

Параллельный импорт по определению не может быть контрабандой, справедливости ради

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Брани Фантейн

Ох уж эта контрабанда,которая действует в этих богомерзких демократических странах Евросоюза и сша и создана для снижения уровня цен у конечного продавца благодаря созданию дополнительной конкуренции путём увеличения количество контрагентов продающих устройства и не заставляющей всех быть завязанным на одного импортера

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Слегка Придурковатый

Да говно-вопрос, можешь даже их параллельный импорт сравнивать с нашим и язвить на эту тему сколько угодно. Но даже ты должен понимать, что причины его возникновения абсолютно разные.

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Nick Shilov
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Ivan Ivanov
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Александр Соколов

На цифрус уже ПРО и промах можно заказать))

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nkmstudio

Я прочитал новость так: "для продажи айфон 14 нужно разрешение, но не в России".

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Светлана

да никому он не нужен, продуктами надо запасаться.

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Слегка Придурковатый

У меня знакомый с самого начала движухи (в нашей стране) коронавируса прям серьёзно этим занимался. Ну то есть "забитый консервами автомобиль" - это в его случае было не для красного словца. Даже я охуел, когда увидел под завязку забитую Ниву провиантом. И это он буквально за день там накупил. Что было дальше - я даже не подозреваю.

Недавно с ним пересёкся. Тему короны уже не затрагивали, потому что уже неактуально из-за сами знаете чего. Но сейчас я подумал, что его стратегия одна из лучших при наихудших сценариях. Да даже те консервы, которые он где-то схоронил, ему послужат хорошую службу.

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Aleksey Bobkov

я закупился тушенкой тоже в феврале, месячный запас в холодильнике лежит

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Alexey Shuvalov

Так консервы ж для того чтоб без мороза валялись, как и молоко из пакетов, зачем их все в холодильник тащат?

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Свежерег Июньский

при наихудших сценариях его запасы станут просто удобным местом окормления ребят с оружием, как показывает мировая практика.

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Слегка Придурковатый

Ну ок, неправильно выразился. При наихудших сценариях он вообще сразу же умрёт, хехе.

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Aleksey Bobkov

компании Эппл

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дискотека 80-х

Нет, ну это вообще ни в какие ворота. Пора поднимать

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Prosto Zurab

А пользоваться можно будет этими телефонами? Не станут кирпичами?

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