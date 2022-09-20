Торговля
Парламентский пришелец

Дистрибутор и импортёр алкоголя Ladoga выступил против параллельного импорта напитков из-за риска ввоза контрафакта Статьи редакции

Минпромторг рассчитывает разрешить ввоз Hennesy, Bacardi и других брендов до конца сентября — идею поддерживают ритейлеры.

  • О позиции производителя, дистрибутора и импортёра алкоголя Ladoga «РИА Новостям» рассказал президент компании Вениамин Грабар: «Разрешение ввозить любой алкоголь в рамках параллельного импорта чревато импортом некачественного контрафактного алкоголя… Мы категорически против попадания таких, опасных для жизни наших граждан, напитков в Россию».
  • Несмотря на то, что покинувшие страну компании занимали большие доли рынка, на Западе есть ещё «десятки производителей, готовых работать с Россией», сказал Грабар. И они могут заменить ушедших производителей коньяка, виски, шампанского и ликёров аналогичной импортной продукцией.
  • Кроме того, растёт ассортимент и качество российских производителей, отметил Грабар. По прогнозам компании, в течение двух лет они смогут заменить все виды импортного алкоголя.
  • Минпромторг предложил внести в список параллельного импорта алкоголь в середине сентября 2022 года. В частности, бренды Moёt, Hennesy, Bacardi и другие. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, решение нужно принять до конца сентября, чтобы ритейлеры могли пополнить запасы перед новогодними праздниками.
  • Идею министерства, в частности, поддержали в Ассоциации компаний розничной торговли. Там считают, что это позволит избежать дефицита товаров, которые нельзя заменить российскими аналогами. Против, по словам источника, выступал Минфин. В мае Минпромторг также говорил, что против и Минсельхоз.

#новость #алкоголь #параллельныйимпорт

1284 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Копил и Верил
Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

В коллекцию.

Ответить
Развернуть ветку
Yury Z

Вот, вот😂 Пойду тоже этикетки печатать

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Ладога боится конкуренции, вот и "озаботилась" контрафактом. Ударим по параллельному импорту перпендикулярным экспортом... в С. Корею

Ответить
Развернуть ветку
Yury Z

Yury Z:
Прям улыбнуть хочется от такой заботы о здоровье граждан... Можно подумать контрафакта нет и не было благодаря заботам Ладоги)))

Ответить
Развернуть ветку
Dima Tsurkan

У вас фамилия на «З» начинается или это дань патриотизму?)

Ответить
Развернуть ветку
Yury Z

Если вам от этого легче то на Zh... Но патриотизм от этого не зависит

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Патриотизм нет, а вот патриотизюZм да. Когда в голове соловьиный помет, тогда только от наличия Z и V зависит

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблев

Z V Z V!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Парамонов

Жигуль заводите?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблев

Ну а как же.. не патриот точно!!! Это ж так теперь определяется.

Ответить
Развернуть ветку
Duck

Это ты настолько охуенный, что сам себя цитируешь?

Ответить
Развернуть ветку
Стивенесигал

Хенесси и точка - с любовъю из Дагестана

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Не жалко почки — пей "Хенеси и точка"!

Ответить
Развернуть ветку
Служебный цветок

Всё вышесказанное исключительно из заботы к потребителю

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Парамонов

Иначе и быть не может, хочется взять так заботливо этих синюшных пропагандонов и ласково об бетонную завалинку, головой приложить раз-другой.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Мигранов

Как российские производители в течение 2 лет заменят напитки с выдержкой от 3 лет и более?))

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

В РФ год за два идёт )

Ответить
Развернуть ветку
Levithan

Если подешевле то просто на этикетке напечатают, а если подороже то через 3-4 года.

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii

Закупят уже готовые спирты.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Katin

ахах очень просто,напишут что выдержка пять лет да и все )и так сойдет)))

Ответить
Развернуть ветку
Soulis
Кроме того, растёт ассортимент и качество российских производителей, отметил Грабар. По прогнозам компании, в течение двух лет они смогут заменить все виды импортного алкоголя.

О чём он говорит? О том, что будет что-то ввозиться и на этом будут писать место изготовления "Россия" или будет "продукт, похожий на виски" и т.п.?
Это либо прямое враньё, либо из раздела "но есть нюанс".

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Контрафакта из без параллельки хватает.

Ответить
Развернуть ветку
roboto

Да где вы епт натыкаетесь на этот мифический контрафакт, магазин у Ашота?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Нет, в другом.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Делинков

не знаток,но иногда в барах такое г наливают под видом элитного алкоголя ...

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii

Это не контрафакт, а просто замена на более дешевые напитки. реальный контрафакт сейчас c егаисом можно купить только если самому оч хочется прийдя на рынок за стекломоем.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романов

Что-то мне подсказывает, что они против не из-за риска ввоза контрафакта. А из-за того, что кто-то опять решил создать кормушку для своих

В сентябре источники «Интерфакса» сообщали, что Росалкогольрегулирование предлагало сделать «Союзплодоимпорт» (правообладатель торговых марок на популярные российские бренды водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya) единым оператором параллельного импорта алкоголя — если его разрешат.
Ответить
Развернуть ветку
Denis Timofeev

"они смогут заменить все виды импортного алкоголя" Текила из Рязани и бурбон и Южного Бутово. Да уж.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Andreyev

Пускай пьют бояру,экологически чистый продукт,и это не сарказм )

Ответить
Развернуть ветку
Yury Z

У нас дома к стати импортозамещение налажено, не хенеси конечно, но вкусно точно ))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null