Дистрибутор и импортёр алкоголя Ladoga выступил против параллельного импорта напитков из-за риска ввоза контрафакта Статьи редакции
Минпромторг рассчитывает разрешить ввоз Hennesy, Bacardi и других брендов до конца сентября — идею поддерживают ритейлеры.
- О позиции производителя, дистрибутора и импортёра алкоголя Ladoga «РИА Новостям» рассказал президент компании Вениамин Грабар: «Разрешение ввозить любой алкоголь в рамках параллельного импорта чревато импортом некачественного контрафактного алкоголя… Мы категорически против попадания таких, опасных для жизни наших граждан, напитков в Россию».
- Несмотря на то, что покинувшие страну компании занимали большие доли рынка, на Западе есть ещё «десятки производителей, готовых работать с Россией», сказал Грабар. И они могут заменить ушедших производителей коньяка, виски, шампанского и ликёров аналогичной импортной продукцией.
- Кроме того, растёт ассортимент и качество российских производителей, отметил Грабар. По прогнозам компании, в течение двух лет они смогут заменить все виды импортного алкоголя.
- Минпромторг предложил внести в список параллельного импорта алкоголь в середине сентября 2022 года. В частности, бренды Moёt, Hennesy, Bacardi и другие. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, решение нужно принять до конца сентября, чтобы ритейлеры могли пополнить запасы перед новогодними праздниками.
- Идею министерства, в частности, поддержали в Ассоциации компаний розничной торговли. Там считают, что это позволит избежать дефицита товаров, которые нельзя заменить российскими аналогами. Против, по словам источника, выступал Минфин. В мае Минпромторг также говорил, что против и Минсельхоз.
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В коллекцию.
Вот, вот😂 Пойду тоже этикетки печатать
Ладога боится конкуренции, вот и "озаботилась" контрафактом. Ударим по параллельному импорту перпендикулярным экспортом... в С. Корею
Yury Z:
Прям улыбнуть хочется от такой заботы о здоровье граждан... Можно подумать контрафакта нет и не было благодаря заботам Ладоги)))
У вас фамилия на «З» начинается или это дань патриотизму?)
Если вам от этого легче то на Zh... Но патриотизм от этого не зависит
Патриотизм нет, а вот патриотизюZм да. Когда в голове соловьиный помет, тогда только от наличия Z и V зависит
Z V Z V!
Жигуль заводите?
Ну а как же.. не патриот точно!!! Это ж так теперь определяется.
Это ты настолько охуенный, что сам себя цитируешь?
Хенесси и точка - с любовъю из Дагестана
Не жалко почки — пей "Хенеси и точка"!
Всё вышесказанное исключительно из заботы к потребителю
Иначе и быть не может, хочется взять так заботливо этих синюшных пропагандонов и ласково об бетонную завалинку, головой приложить раз-другой.
Как российские производители в течение 2 лет заменят напитки с выдержкой от 3 лет и более?))
В РФ год за два идёт )
Если подешевле то просто на этикетке напечатают, а если подороже то через 3-4 года.
Закупят уже готовые спирты.
ахах очень просто,напишут что выдержка пять лет да и все )и так сойдет)))
О чём он говорит? О том, что будет что-то ввозиться и на этом будут писать место изготовления "Россия" или будет "продукт, похожий на виски" и т.п.?
Это либо прямое враньё, либо из раздела "но есть нюанс".
Контрафакта из без параллельки хватает.
Да где вы епт натыкаетесь на этот мифический контрафакт, магазин у Ашота?
Нет, в другом.
не знаток,но иногда в барах такое г наливают под видом элитного алкоголя ...
Это не контрафакт, а просто замена на более дешевые напитки. реальный контрафакт сейчас c егаисом можно купить только если самому оч хочется прийдя на рынок за стекломоем.
Что-то мне подсказывает, что они против не из-за риска ввоза контрафакта. А из-за того, что кто-то опять решил создать кормушку для своихВ сентябре источники «Интерфакса» сообщали, что Росалкогольрегулирование предлагало сделать «Союзплодоимпорт» (правообладатель торговых марок на популярные российские бренды водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya) единым оператором параллельного импорта алкоголя — если его разрешат.
"они смогут заменить все виды импортного алкоголя" Текила из Рязани и бурбон и Южного Бутово. Да уж.
Пускай пьют бояру,экологически чистый продукт,и это не сарказм )
У нас дома к стати импортозамещение налажено, не хенеси конечно, но вкусно точно ))