«Авито» с 4 октября введёт сервисный сбор за доставку Статьи редакции
Сначала — 2% от стоимости заказа и только в нескольких категориях.
- «Авито» введёт сбор за доставку с тех, кто продает товары через площадку и пользуется «Авито Доставкой», пишет Shopper's со ссылкой на сообщение для пользователей.
- В нём говорится, что сервисный сбор вводят, так как «Авито Доставка» «работает на должном уровне». Он составит 5% от стоимости заказа в случае сделки, но на первом этапе «для более легкого перехода на новые условия» будет меньше — 2%.
- Изменения не коснутся уже опубликованных объявлений, но сбор появится, если их обновить.
- Сначала сбор появится в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование». Пониженная комиссия в 2% будет действовать «неопределённый срок», говорит представитель «Авито». Сейчас компания «тестирует разные бизнес-модели, которые более выгодны для пользователя».
- Также тесты нужны, чтобы «Авито» мог начать окупать доставку и «продолжать развивать сервисы и поддерживать их высокий уровень».
- «Авито» запустил доставку в 2018 году, её стоимость оплачивает покупатель. Сервис сотрудничает с «Почтой России», СДЭК, «Деловыми линиями» и другими компаниями.
Спасибо за наводку Avramov Max.
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О, знаменитое "по стопам WB". То есть получатель платит, теперь ещё и отправитель платит. Ну "красота" просто.
отлично, теперь в 2 раза больше причин сменить площадку
На Юлу? Она еще жива?
Ещё как жива, у меня там объявления есть, и спокойно покупатели на них находятся. Не так быстро, как на авито, но всё же
А там доставку прикрутили?
она там и была, раньше чем на авито, только вот партнер только один - боксберри, и комиссию они тоже берут, правда там аппетиты скромнее
Там всё равно комиссию платит продавец. Вот у меня есть объявление стоимостью 1000 рублей. Если человек выберет доставку и оплатит картой, то я получу 970. И так было всегда...
но там нет оплаты "за просмотры", а с такими темпами скоро авито введет тариф "за показы", как в баннерной рекламе
а нету альтернатив
Вместе весело шагать
По просторам.
И, конечно, припевать
Лучше хором!
Так они уже берут % за саму безопасную сделку. Только ради этой опции люди и пользовались доставкой. В чем тогда ценность отдельно взятой Авито Доставки? Доставить можно и без них, прийти в ту же почту или СДЭК и отправить, и не платить никакому Авито)
Продавцы просто перестанут использовать безопасную сделку, перейдут на предоплату и самостоятельную отправку - продавцам вообще все равно, для них процесс одинаковый, это покупателям было удобно.
«Авито Доставка» «работает на должном уровне»! Это тот уровень, где могут потерять посылку, кинуть на деньги, отмораживаться в службе поддержки т.п. ?
А ничего, что покупатель и так за доставку платит, или их это не смущает?
ничего личного, просто бизнес
Кто-то все равно должен платить. Теперь осталось понять кто... так как оба заинтересованы, то думаю что оба ...
Думаю что это покрытие эквайринга.
При личной встрече расчеты не ведутся через Авито, а при доставке ведутся, но в цену доставки эквайринг не включали раньше.
Имхо.
есть "страховка", есть "доставка" и т.д., какие хочешь куда хочешь суммы закладывай. Это просто обдираловка. 1 руб за просмотр + 5% с продаж, меня об этом авито спрашивало месяц назад, я написал что уйду на Озон, так и придется сделать
Причем платит гораздо больше иногда в два три раза чем та же доставка стоит на Почте России например!
Авито уже поднял стоимость размещения объявлений, по нашей категории - в 3 раза!!!
Или предложил оплачивать стоимость просмотров (50 коп. за просмотр)...
Хотя как это отразится на показах и приоритетном размещении - вообще не понятно, по причине того, что Авито все равно за доп. деньги предлагает увеличение количества показов.
Авито доставка не в постамат, а по городу (в котором мы ведём деятельность) выходит по стоимости дороже, чем мы вызываем яндекс доставку!
Авито откуда в Вас проснулась жадность! Или Вы прогнулись под оператора - против которого выступали!
какой низкий у вас тариф, всего 50 коп, а у нас в книжках за 100 руб он 1 руб за просмотр + 5% за доставку теперь
Авито решило нажиться по быстрому походу....
И всего 50 коп.... Хотя Сам Авито заявлял, что от 10 коп. будут просмотры!
Теперь стоит понять - реальность данных о просмотрах....
Тем более, что разговаривая с менеджером из Авито - сам менеджер сказал, что данные не являются на 100% достоверными! (хотя это было несколько лет назад)....
Но факт остаётся фактом - во время когда у людей стало ещё меньше денег и товары выросли в цене от 30% до 100%.... Авито просто берет и решает, что так-же достойны опустить русских людей!
Вчера продал электронную книгу через яндекс доставку, курьер книгу доставил, а авито написало, что ошибка доставки и деньги не переводит 👍
за все должны платить и чем больше тем лучше, хорошо устроились
Еще и упаковку недавно отменили.
Там и так цена конская за доставку куда ещё блин
Полная чушь. Я как продавец просто прибавлю к стоимости товара этот самый сервисный сбор. За всё в итоге платит конечный потребитель.
Проблема только в том, что что-бы прибавить - не должно быть конкурентов!
Да и цены в магазинах на другие товары - более необходимые к покупке, должны, как минимум, не расти... А ценники на все поднялись не хило так...
А аудитория Авито - это в большинстве те - кто ищет дешевле и ещё дешевле...
За объявления в некоторых категориях плати (бесплатных размещений 0), в некоторых категориях лимит бесплатных размещений минимальный - тоже плати, на доставку сделай скидку, за доставку заплати процент, упаковка за свой счёт. И это только с продавца. С покупателя дерут тоже за доставку при том и за саму доставку и процент от стоимости. А в ответ что - глючный сервис с хамоватой поддержкой (ctrl+c ctrl+v)? Жаль, что нет нормальной конкуренции, юла пока не дотягивает.
Это авито теперь реклама платное не пакет а плата за просмотр фигня полная ну теперь будем думать есть вк кучу групп где можно бесплатно пока что бесплатно продать вещи а тут деньги за осмотр дай а не за обявление за 3 года стоимост обявление на 1000% а то и больше поднялось короче им все деньги все мало и мало уничтожат бы их с такими моделями.
Предсказуемо.
Авито иди на хуй
Ну это посмотрим, одни ввели, теперь по судам бегают обжалуют признание его незаконным
https://vc.ru/legal/436224-sud-priznal-nezakonnym-servisnyy-sbor-delivery-club
Деливери просто к каждой позиции накинул +n рублей) теперь пользователь не знает сколько сервисный сбор
Ага и при этом и сбор-то никто не убирал.
Обжаловать-то бегают, но сбор до сих взимается.