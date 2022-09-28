«Ъ»: торговые сети «Стокманн» и Lime выйдут на рынок товаров для дома на фоне ухода IKEA и H&M Home Статьи редакции
Первые магазины могут открыться уже в 2023 году.
- Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях и отрасли. «Стокманн» управляет в России 12 магазинами, Lime — более 90 точками.
- Российский бренд одежды Lime ещё в конце июля подал заявку на регистрацию товарного знака Lime Home, чтобы продавать декор, текстиль, освещение, посуду, а также предметы для хранения. Его планы выйти на новый рынок и арендовать около 2000 м² новых площадей, в том числе на месте бывших Zara и H&M, подтвердили источники «Ъ».
- О желании развивать продажу товаров для дома рассказал также гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Лёвкин. Он отметил, что это логичный шаг, так как среди магазинов сети уже есть подобные.
- Первый «Стокманн Home», по словам Лёвкина, может открыться в первом квартале 2023 года — в московском центре «Фестиваль». Источники из Lime дат не называли, но глава отдела по ритейлу CORE.XP Марина Малахатько считает, что это случится не раньше осени 2023 года.
- В свете закрытия в России IKEA, H&M Home и Zara Home у запуска таких точек есть перспективы, признаёт Малахатько. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс ожидает, что возникнут проблемы с конкуренцией. На рынке много игроков в разных ценовых сегментах — это Hoff, «Домовой», «Леруа Мерлен», Cozy Home. Расширяются и маркетплейсы вроде «Яндекс Маркета», который запустил раздел с товарами как в IKEA.
- Заместитель коммерческого директора по развитию ассортимента онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александр Шкенев, впрочем, убеждён: рынок ещё не консолидирован, так что равные возможности развиваться пока есть у всех.
- IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в августе приступила к ликвидации российской «дочки». Ритейлер Inditex — владелец Zara — решил временно закрыть свыше 500 точек также в марте и уже в сентябре предупредил, что не планирует открываться. H&M объявила об уходе в середине июля, а в августе запустила финальную распродажу остатков.
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Там ценник - конский. Вряд ли они смогут приемлемое соотношение цены и качества держать.
Мдэ уж, сдуется очень быстро
Вот это оптимизм. Предлагаю сначала всем хотя бы дожить до 2023 года.
Стокманн типа IKEA, ой сомневаюсь... IKEA десятилетия выстраивалась.
То же самое тут многие про Макдоналдс писали, "десятилетиями логистику и прочее выстраивали", заменить его быстро невозможно, всё пропало. Так что.. P.S. Все они сделают, только как обычно дорого всё будет...
Так вкусно и точка - это тот же Макдональдс, с теми же поставщиками, той же структурой (который, если верить слухам, ещё и управляется на самом деле теми же людьми из недружественных стран).
А Стокманн никакого отношения к Икее не имеет.
А вы владеете инсайдерской информацией как будет происходить наполнение складов Стокманн? Не странно ли что на открытие они берут целый год (осень 23г). Не допускаете, что заключат договор с Икеа на поставку их продукции с шильдиком Стокманн?
Я про цены в первую очередь, вторая очередь ассортимент. Сейчас как писали типа товары IKEA теперь продаются на прямую через площадки в интернет магазинах, только вот цены выросли на порядок... А открыть, я даже не сомневаюсь, были деньги и то, что пойдет, ну а как раз конкуренции особо нет, хотя Леруа Стокманн будет чуть продавливать, т.к. имеет более налаженный опыт в эконом сегменте.
Я работала когда-то в Стокманн
Давай, трави.
А я покупал когда-то в Стокманн, еще финском
А есть её фоточка с другого ракурса? Друг интересуется.
Есть.
Спасибо.
Вот вам с другого ракурса)
спасибо
Вот и привет из 2007…
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Торговое место пусто не бывает. Но заменить в одночасье целые ряды товаров – крайне сомнительно.
Возможно я что-то путаю но Стокман в своё время выкупил очень проблемный дом на углу Невского и Восстания построил себе там огромный торговый центр и вот намедни его вроде как продал....
посуда там норм
И в каких городах есть этот Стокманн?
Шенген Финский они значит продлевать нам не будут, а свои магазины решили не закрывать.
Ставь лайк если тоже не любишь лакричные конфеты 🍭
Зная, как выстроены производство и реализация собственных товаров у стокманн - вряд ли будет что-то адекватное. Посмотрите на текущий ассортимент СТМ и сами сделаете выводы. Но пожелаем им удачи, вдруг в этот раз что-то путное получится? =)