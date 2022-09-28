Торговля
Полина Лааксо

«Ъ»: торговые сети «Стокманн» и Lime выйдут на рынок товаров для дома на фоне ухода IKEA и H&M Home Статьи редакции

Первые магазины могут открыться уже в 2023 году.

  • Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компаниях и отрасли. «Стокманн» управляет в России 12 магазинами, Lime — более 90 точками.
  • Российский бренд одежды Lime ещё в конце июля подал заявку на регистрацию товарного знака Lime Home, чтобы продавать декор, текстиль, освещение, посуду, а также предметы для хранения. Его планы выйти на новый рынок и арендовать около 2000 м² новых площадей, в том числе на месте бывших Zara и H&M, подтвердили источники «Ъ».
  • О желании развивать продажу товаров для дома рассказал также гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Лёвкин. Он отметил, что это логичный шаг, так как среди магазинов сети уже есть подобные.
  • Первый «Стокманн Home», по словам Лёвкина, может открыться в первом квартале 2023 года — в московском центре «Фестиваль». Источники из Lime дат не называли, но глава отдела по ритейлу CORE.XP Марина Малахатько считает, что это случится не раньше осени 2023 года.
  • В свете закрытия в России IKEA, H&M Home и Zara Home у запуска таких точек есть перспективы, признаёт Малахатько. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс ожидает, что возникнут проблемы с конкуренцией. На рынке много игроков в разных ценовых сегментах — это Hoff, «Домовой», «Леруа Мерлен», Cozy Home. Расширяются и маркетплейсы вроде «Яндекс Маркета», который запустил раздел с товарами как в IKEA.
  • Заместитель коммерческого директора по развитию ассортимента онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александр Шкенев, впрочем, убеждён: рынок ещё не консолидирован, так что равные возможности развиваться пока есть у всех.
  • IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в августе приступила к ликвидации российской «дочки». Ритейлер Inditex — владелец Zara — решил временно закрыть свыше 500 точек также в марте и уже в сентябре предупредил, что не планирует открываться. H&M объявила об уходе в середине июля, а в августе запустила финальную распродажу остатков.
Источник: РБК

#новость #стокманн

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25 комментариев
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 Евгений Дроздов

Там ценник - конский. Вряд ли они смогут приемлемое соотношение цены и качества держать.

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Roll Null

Мдэ уж, сдуется очень быстро

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Pushkareva Ekaterina

Вот это оптимизм. Предлагаю сначала всем хотя бы дожить до 2023 года.

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Армен Арзуманян

Стокманн типа IKEA, ой сомневаюсь... IKEA десятилетия выстраивалась.

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EHF

То же самое тут многие про Макдоналдс писали, "десятилетиями логистику и прочее выстраивали", заменить его быстро невозможно, всё пропало. Так что.. P.S. Все они сделают, только как обычно дорого всё будет...

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Hambala Fully

Так вкусно и точка - это тот же Макдональдс, с теми же поставщиками, той же структурой (который, если верить слухам, ещё и управляется на самом деле теми же людьми из недружественных стран).

А Стокманн никакого отношения к Икее не имеет.

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EHF

А вы владеете инсайдерской информацией как будет происходить наполнение складов Стокманн? Не странно ли что на открытие они берут целый год (осень 23г). Не допускаете, что заключат договор с Икеа на поставку их продукции с шильдиком Стокманн?

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Армен Арзуманян

Я про цены в первую очередь, вторая очередь ассортимент. Сейчас как писали типа товары IKEA теперь продаются на прямую через площадки в интернет магазинах, только вот цены выросли на порядок... А открыть, я даже не сомневаюсь, были деньги и то, что пойдет, ну а как раз конкуренции особо нет, хотя Леруа Стокманн будет чуть продавливать, т.к. имеет более налаженный опыт в эконом сегменте.

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Naval Castle Windsor

Я работала когда-то в Стокманн

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Слегка Придурковатый

Давай, трави.

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Вася Пражкин

А я покупал когда-то в Стокманн, еще финском

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Слегка Придурковатый

А есть её фоточка с другого ракурса? Друг интересуется.

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Юрий Б.

Есть.

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Слегка Придурковатый

Спасибо.

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Дмитрий Филиппов

Вот вам с другого ракурса)

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Павел

спасибо

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Gatito

Вот и привет из 2007…

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Вадим Д.

Торговое место пусто не бывает. Но заменить в одночасье целые ряды товаров – крайне сомнительно.

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Nathan Zachary

Возможно я что-то путаю но Стокман в своё время выкупил очень проблемный дом на углу Невского и Восстания построил себе там огромный торговый центр и вот намедни его вроде как продал....

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Kurt

посуда там норм

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Андрей Кириллов

И в каких городах есть этот Стокманн?

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Janis Chilov

Шенген Финский они значит продлевать нам не будут, а свои магазины решили не закрывать.

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Janis Chilov

Ставь лайк если тоже не любишь лакричные конфеты 🍭

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Boris Barbaris

Зная, как выстроены производство и реализация собственных товаров у стокманн - вряд ли будет что-то адекватное. Посмотрите на текущий ассортимент СТМ и сами сделаете выводы. Но пожелаем им удачи, вдруг в этот раз что-то путное получится? =)

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