Cовладелец Lush в России запустит собственное производство косметики в Домодедово — «Ъ» Статьи редакции
Под брендом Relish.
- Гендиректор и совладелец российского подразделения британской Lush Дмитрий Азаров в августе 2022 года учредил московское ООО «Лист» для производства парфюмерных и косметических средств и торговли ими, заметила газета «Коммерсантъ» в данных ЕГРЮЛ.
- В сентябре подал заявку на регистрацию знака Relish, под которым можно продавать кремы, шампуни, мыло, лосьоны и гели для душа и другое, и разместил от ООО «Лаш Раша» вакансии варщиков косметических масс в подмосковном Домодедово.
- Источники газеты на рынке недвижимости подтвердили, что Азаров рассматривал открытие похожих магазинов под другим брендом. Сам он говорил об этом ещё в апреле 2022 года.
- Формулы косметики Lush — наверняка коммерческая тайна, рассуждает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский. Чтобы придумать новые рецептуры, протестировать продукцию и получить разрешения, «Листу» понадобятся большие инвестиции, считает он.
- Бобровский также отмечает: на рынке высокая конкуренция — в частности в сегменте «натуральной» косметики, где много небольших игроков. Но признаёт, что размещение Relish на месте бывших точек Lush может помочь компании привлечь лояльную аудиторию британского бренда.
- Lush работает в России с 2001 года. 65% ООО «Лаш Раша» принадлежит Азарову, 35% — британской Lush Cosmetic. По данным «Контур.Фокуса», выручка сети в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 95,5 млн рублей.
- В апреле 2022 года Азаров объявил, что вынужден уволить 200 из 500 сотрудников и закрыть часть магазинов из-за отсутствия поставок от Lush. До 24 февраля в России работало 48 точек, по данным на 11 июля — 27, а к 29 сентября осталось только девять объектов — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
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Re-Lush
Формулы - коммерческая тайна, это конечно да. Однако состав должен быть раскрыт на этикетке, а если вся коммерческая тайна заключается в сверхмелких концентрациях каких-либо замечательных веществ, то я думаю у Дмитрия Азарова есть перспективы
Я конечно косметикой не пользуюсь и lush мимо проходил только, но мне кажется весь секрет в тонне ароматизаторов, что б пахло на весь тц и завлекало народ и подаче товара.
Пока никто не сморозил эту глупость, это сделаю я: Мыло и точка
по- любому будет стоить космических денег