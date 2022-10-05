Ozon выплатил 25 тысячам продавцов компенсации за сгоревшие товары на складе в Подмосковье Статьи редакции
Ещё часть продавцов ждёт окончания инвентаризации товаров в блоке, который не пострадал от пожара.
- Деньги выплатили четырьмя траншами, последний прошёл 30 сентября. 25 тысяч продавцов — это 70% предпринимателей, которые хранили товары на складе на Новой Риге, сообщила компания. Сумму компенсаций в Ozon не раскрывают.
- Также остались продавцы, которые пока не подтвердили маркетплейсу сумму компенсации — многие ждут окончания инвентаризации, чтобы получить выплату целиком за все товары.
- Ещё у 6 тысяч все товары находились в той части склада, которая от пожара не пострадала. Сейчас маркетплейс проводит инвентаризацию этого блока: часть из хранящихся там товаров уже вернули в продажу, ещё несколько миллионов проходят осмотр.
- Полностью завершить инвентаризацию Ozon планирует в октябре. Если товары нельзя будет вернуть в продажу, маркетплейс также выплатит продавцам компенсацию. Отчёт о ней появится в личном кабинете.
- Пожар на складе Ozon на Новой Риге произошёл в начале августа 2022 года: из 75 тысяч м² он охватил 55 тысяч м². Маркетплейс обещал перечислить продавцам компенсации за сгоревший или испорченный товар до конца сентября.
- 31 августа Ozon разместил в личных кабинетах продавцов информацию о товарах, которые сгорели. Чтобы получить компенсацию, нужно было изучить отчёт и согласиться с суммой.
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Просто 👍🏻
Однозначно всем понравилась данная новость
Может быть на контрасте с помойко-ВБ ОЗОН таким святым кажется, но таки они внушают веру в перспективу Российских компаний
Уважаю уже за то, что возвраты бесплатные 😂
святым не кажется,просто хорошие новости сейчас больше ценятся
ОЗОН не добрый, а предусмотрительный: всё было застраховано.
Молодцы, что решили возместить всем ущерб
Как стать красавчиком и затмить главных конкурентов, правильно, сжечь склад и покрыть расходы за счет страховки =)
вопрос открытый компенсировали ли они по себестоимости товара или по розничной цене?!
Продажная стоимость товара на площадке минус комиссия и минус стоимость работы склада.
у меня товар не сгорал, но одна коробка из партии пропала где-то 3 месяца назад. сумму порядка 56 тыс, в полной розничной цене вернули (без комиссии, склад не учитываю потому что товар не успел там полежать)
Если товар пропал и к пожару не имеет отношения, то это другая история. У нас так же пропадал при кроссдокинге товар и стоимость возврата была полная.
думаю если нет мы бы уже слышали бы об исках от пострадавших
Сперва прочитал как: "25 тысяч компенсации"..гм, хотя весьма в их стиле такой кидок🙄
о кидках озона вообще не читал на вс
допустим тут хватает жалоб продавцов\покупателей, попадались в ленте, не такое кол-во как на тинькофф, но были.
Ты с WB перепутал
не раскрывают,потому что боятся наверное умышленных поджогов в дальнейшем
думаешь их на много поджогов хватит?
Молодцы
кто бы что не говорил,а ребята сказали- ребята сделали
@Всё о wildberries и ozon @Озон селлер тех поддержка вы уже месяц мне как не даёте доступ в мой личный кабинет который работал с 2019 года, ваша поддержка не отвечает и не даёт никаких инструкции , мне из приложения озон селлер летят оповещения по поводу компенсации за сгоревший товар. Я не могу зайти в личный кабинет что бы дать ответ, я не могу поставлять товары
Верните мне доступ в мой личный кабинет
ИНН 771595142300
Ребят помогите протолкнуть комментарий и обратить внимание озон