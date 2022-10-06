VPost: Минпромторг предложил губернаторам регионов поддержать ТЦ — например, снизить налоги и открывать в них кружки Статьи редакции
Союз торговых центров готовит вместе с представителями региональных ТЦ свои предложения по мерам поддержки.
- 30 сентября 2022 года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов разослал главам регионов письмо с рекомендациями, как в кризис помочь владельцам и операторам торговой недвижимости. Об этом пишет VPost со ссылкой на документ.
- Среди рекомендаций: снижать торговым предприятиям и операторам торговой недвижимости ставку налога на прибыль по УСН и снижать или отменять налог на имущество и земельный налог; давать отсрочку по аренде за региональное и муниципальное имущество и фиксировать стоимость коммунальных услуг.
- Кроме того, Евтухов предлагает губернаторам вместе с муниципальными властями подумать над размещением в ТРЦ спортивных секций, кружков, МФЦ, отделений «Почты России». Также можно проводить выставки и ярмарки «для привлечения дополнительного трафика и поддержания деловой активности».
- Чиновник правительства Пензенской области подтвердил изданию получение письма. По его словам, власти ждут предложений бизнеса, чтобы «вместе думать над мерами поддержки». По данным Союза торговых центров, рекомендации передали главам всех регионов: сейчас союз вместе с представителями региональных ТЦ готовит обращения к губернаторам с актуальными мерами поддержки.
В Минпромторге на момент выхода материала не ответили на запрос VPost. Согласно письму, трафик ТЦ с 1 января по 19 сентября 2022 года снизился на 5% год к году и на 12,6% по сравнению с допандемийным 2019-м.
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Например, кружки анонимных любителей торговли. Все арендаторы соберутся. Ну и, конечно, больше почты богу почты.
В общем очень выгодно будет кружки бухариков и алконавтов открывать) и весь тц "рыгайловками" заставить) можно ещё бабок с самогоном поставить. И алкашам хорошо и тц поднимется на пристрастии русских к бухлу
Не бабки с самогоном, а женщина с крафтовыми горючими напитками
А вы знаете толк в маркетинге 🤩
Надо ТЦ в тюрьмы для либералов и прочих национал-предателей переделывать...
По завету друзей из Венесуэллы...
На фото: «Геликоид» — здание в Каракасе, столице Венесуэлы. Представляет собой недостроенный торговый центр в форме тетраэдра, в настоящее время принадлежит государству и используется разведкой СЕБИН. Одна из самых известных тюрем Венесуэлы.
Это в 2024 уже будет реализовано после выборов
Такими темпами к 2024 г. вместо выборов уже будет помазание.
Оно и будет, но президент действует согласно букве закона, сторого по конституции, поэтому будут "выборы"
Тем более технологию хождения с автоматами уже обкатали
Есть идея для загрузки помещений ТЦ
Это что показное. Смотрел я ролики, там все совсем по другому)
А по мне так это и есть полный треш (хотя дна в этом деле видимо нет), когда все будут болеть всем + постоянный гул, после недельки будут мечтать попасть на фронт и умереть там побыстрее...
На фотке хоть еще есть кровати, все чисто и аккуратна. На других видео это вообще нечего нет. Там все убито, люди на полу спят, половина на бухих бомжей похоже.
слишком мажорно,на самом деле в казармах хуже
В казармах хоть народу обычно поменьше, хоть какой-то шанс на тишину, без нормального сна люди сходят с ума
В армии все спят в одно время. Во всяком случае когда я служил так было. Отбой, в казарме тишина, все спят.
Если собрать такую толпу как у меня на фотке, так все равно не выйдет, даже чисто теоретически, да и мобилизованные не пацаны срочники, пинков не надаешь, чтобы вместе все спали в одно время
Причем не только в России. В соседних странах с потоком туристов такое тоже было бы к месту
Опасен не просто дурак, а дурак с инициативой.
Открывать кружки, где будут делать крУжки )
для "фронта"
Мне там пиво не нравится, не буду туда ходить, не знаю, как другие россияне, но пиво та мне очень
предпринимателям, которым дают 2 недели на закрытие бизнеса - "бизнес это риски". владельцам ТЦ государству предлагается оказать помощь, чтобы риски были не настолько рискованными.
ТЦ можно полностью переоборудовать в военторг или военкомат.
Или в плацдарм подготовки юных патриотов вместо школ. Патриотам знания особо не нужны, только сила и здоровье
Не, не сила и здоровье ,а слабоумие и отвага. И что бы размножались хорошо ,как кролики)
И аквагримм надо
Хорошо, что задумались, конечно, но кружки
Плохо, учитывая то место, которым они думают. Меньше вреда, когда ничего не делают.
Нет уж, пусть имущественно-земельные налоги снижают. Пусть делают уже хоть что-то, раз поставили тех же ИП-шников в позу всё закрой, всех распусти и 3.14дуй
Вы искренне верите в снижение налогов при дефиците бюджета? Скорее второе - всех нафиг.
А можно еще и квадратики открывать!
квадратики по боевой подготовки
И даже темы для кружков уже актуальные имеются:
https://www.youtube.com/watch?v=E5KSKGkoFBY
Теперь я знаю, что значит слово кринж
Кружки юных хакеров, молодых гранатометчиков и боевых блоггеров
Хаха блять. Кружки. Прочитал название и дальше уже руки опустились. Отличное предложение. Уровень минпромторга восхищает. Действительно иногда лучше молчать, чем говорить
снизить налоги? мне кажется у губернаторов немного сердечко закололо
Ой бл))))) бабок с семечками посадить в тц. Чего уж мелочиться.
Хорошая идея
А то помещения пустуют(
Когда прочитал "открывать в них кружки", почему то в голове всплыла сеть пивнух.
А минпромторг подавал иски к минфину и ЦентроБанку, почему кредиты для производителей такие высокие? Нет?
Может тогда засунуть свои пожелания к регионам в «портмоне»
Ботофермы, дабы славить его
пока в магазинах цены выше чем на маркетплейсах - толку не будет
Хоть квадратики открывай, все равно не поможет.
Интересно, а эти «кружки» сейчас с ним в одной комнате?