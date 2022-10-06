Торговля
Усталый украинец

VPost: Минпромторг предложил губернаторам регионов поддержать ТЦ — например, снизить налоги и открывать в них кружки Статьи редакции

Союз торговых центров готовит вместе с представителями региональных ТЦ свои предложения по мерам поддержки.

  • 30 сентября 2022 года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов разослал главам регионов письмо с рекомендациями, как в кризис помочь владельцам и операторам торговой недвижимости. Об этом пишет VPost со ссылкой на документ.
  • Среди рекомендаций: снижать торговым предприятиям и операторам торговой недвижимости ставку налога на прибыль по УСН и снижать или отменять налог на имущество и земельный налог; давать отсрочку по аренде за региональное и муниципальное имущество и фиксировать стоимость коммунальных услуг.
  • Кроме того, Евтухов предлагает губернаторам вместе с муниципальными властями подумать над размещением в ТРЦ спортивных секций, кружков, МФЦ, отделений «Почты России». Также можно проводить выставки и ярмарки «для привлечения дополнительного трафика и поддержания деловой активности».
  • Чиновник правительства Пензенской области подтвердил изданию получение письма. По его словам, власти ждут предложений бизнеса, чтобы «вместе думать над мерами поддержки». По данным Союза торговых центров, рекомендации передали главам всех регионов: сейчас союз вместе с представителями региональных ТЦ готовит обращения к губернаторам с актуальными мерами поддержки.

  • В Минпромторге на момент выхода материала не ответили на запрос VPost. Согласно письму, трафик ТЦ с 1 января по 19 сентября 2022 года снизился на 5% год к году и на 12,6% по сравнению с допандемийным 2019-м.

Торговля
Усталый украинец
Торговые центры в России оказались в кризисе — из-за исхода брендов, высоких ставок по кредитам и падения трафика Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes о ситуации в отрасли.

#новость #торговыецентры

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47 комментариев
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 Вадим Д.

Например, кружки анонимных любителей торговли. Все арендаторы соберутся. Ну и, конечно, больше почты богу почты.

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Оля Янко

В общем очень выгодно будет кружки бухариков и алконавтов открывать) и весь тц "рыгайловками" заставить) можно ещё бабок с самогоном поставить. И алкашам хорошо и тц поднимется на пристрастии русских к бухлу

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Oleksandr Letnikov

Не бабки с самогоном, а женщина с крафтовыми горючими напитками

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Оля Янко

А вы знаете толк в маркетинге 🤩

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Марат Яз

Надо ТЦ в тюрьмы для либералов и прочих национал-предателей переделывать...

По завету друзей из Венесуэллы...

На фото: «Геликоид» — здание в Каракасе, столице Венесуэлы. Представляет собой недостроенный торговый центр в форме тетраэдра, в настоящее время принадлежит государству и используется разведкой СЕБИН. Одна из самых известных тюрем Венесуэлы.

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Elena Krinitsyna

Это в 2024 уже будет реализовано после выборов

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Марат Яз

Такими темпами к 2024 г. вместо выборов уже будет помазание.

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Elena Krinitsyna

Оно и будет, но президент действует согласно букве закона, сторого по конституции, поэтому будут "выборы"

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Саша Прохоренко

Тем более технологию хождения с автоматами уже обкатали

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Денис Демидов

Есть идея для загрузки помещений ТЦ

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Мурад Муртазалиев

Это что показное. Смотрел я ролики, там все совсем по другому)

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Денис Демидов

А по мне так это и есть полный треш (хотя дна в этом деле видимо нет), когда все будут болеть всем + постоянный гул, после недельки будут мечтать попасть на фронт и умереть там побыстрее...

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Dimitri

На фотке хоть еще есть кровати, все чисто и аккуратна. На других видео это вообще нечего нет. Там все убито, люди на полу спят, половина на бухих бомжей похоже.

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Bobby Jazzz

слишком мажорно,на самом деле в казармах хуже

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Денис Демидов

В казармах хоть народу обычно поменьше, хоть какой-то шанс на тишину, без нормального сна люди сходят с ума

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Мурад Муртазалиев

В армии все спят в одно время. Во всяком случае когда я служил так было. Отбой, в казарме тишина, все спят.

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Денис Демидов

Если собрать такую толпу как у меня на фотке, так все равно не выйдет, даже чисто теоретически, да и мобилизованные не пацаны срочники, пинков не надаешь, чтобы вместе все спали в одно время

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Бублик

Причем не только в России. В соседних странах с потоком туристов такое тоже было бы к месту

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Валера...Валерия
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Вася Пражкин

Опасен не просто дурак, а дурак с инициативой.

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Andrey Kuznetsov

Открывать кружки, где будут делать крУжки )

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Andrey Kuznetsov

для "фронта"

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Brain Juice

Мне там пиво не нравится, не буду туда ходить, не знаю, как другие россияне, но пиво та мне очень

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Егор Т.

предпринимателям, которым дают 2 недели на закрытие бизнеса - "бизнес это риски". владельцам ТЦ государству предлагается оказать помощь, чтобы риски были не настолько рискованными.

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D.

ТЦ можно полностью переоборудовать в военторг или военкомат.

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Елена

Или в плацдарм подготовки юных патриотов вместо школ. Патриотам знания особо не нужны, только сила и здоровье

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Оля Янко

Не, не сила и здоровье ,а слабоумие и отвага. И что бы размножались хорошо ,как кролики)

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Андрей Рядькин

И аквагримм надо

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Суворцев Николай

Хорошо, что задумались, конечно, но кружки

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Твоя карма

Плохо, учитывая то место, которым они думают. Меньше вреда, когда ничего не делают.

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Сегодняшний месяц

Нет уж, пусть имущественно-земельные налоги снижают. Пусть делают уже хоть что-то, раз поставили тех же ИП-шников в позу всё закрой, всех распусти и 3.14дуй

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Твоя карма

Вы искренне верите в снижение налогов при дефиците бюджета? Скорее второе - всех нафиг.

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Невкусно и грустно

А можно еще и квадратики открывать!

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TigrAn

квадратики по боевой подготовки

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Сергей С.

И даже темы для кружков уже актуальные имеются:
https://www.youtube.com/watch?v=E5KSKGkoFBY

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Мурад Муртазалиев

Теперь я знаю, что значит слово кринж

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Roman Kotov

Кружки юных хакеров, молодых гранатометчиков и боевых блоггеров

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Загородный житель

Хаха блять. Кружки. Прочитал название и дальше уже руки опустились. Отличное предложение. Уровень минпромторга восхищает. Действительно иногда лучше молчать, чем говорить

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Jami Johnson

снизить налоги? мне кажется у губернаторов немного сердечко закололо

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Оля Янко

Ой бл))))) бабок с семечками посадить в тц. Чего уж мелочиться.

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Анна Жданова

Хорошая идея
А то помещения пустуют(

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Mista

Когда прочитал "открывать в них кружки", почему то в голове всплыла сеть пивнух.

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МКУ ГП РФ

А минпромторг подавал иски к минфину и ЦентроБанку, почему кредиты для производителей такие высокие? Нет?
Может тогда засунуть свои пожелания к регионам в «портмоне»

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semen matrasov

Ботофермы, дабы славить его

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Алексей Долонгис

пока в магазинах цены выше чем на маркетплейсах - толку не будет

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Artem Vakhitov

Хоть квадратики открывай, все равно не поможет.

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Ivelevit

Интересно, а эти «кружки» сейчас с ним в одной комнате?

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