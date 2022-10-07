Торговля
Крошечный огонь

Сеть OBI в России решила сменить название на HOBI или OBBI — «Ъ» Статьи редакции

Но компания может подать заявки на регистрацию и других названий.

  • Российское юрлицо сети магазинов OBI в конце сентября подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, обнаружил «Коммерсантъ». Компания также зарегистрировала домен h-obi.ru.
  • В OBI заявили изданию, что «рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса», а главным приоритетов назвали наращивание продаж.
  • По словам партнёра One Story Ольги Сумишевской, после сделки по передаче активов у OBI в России было около полугода на использование текущего товарного знака. При этом гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что переименование сети можно ожидать не ранее 2023 года, а компания может подать ещё несколько заявок.
  • Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. Тогда же ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке OBI от группы МАХ.
  • В конце июля источники «Ведомостей» сообщили, что немецкая OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По её условиям, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Также одно из условий — ребрендинг, его сеть планировала начать в сентябре.
Торговля
Стройный татарин
Бизнес OBI в России продали за 600 рублей, но в нём надо «наводить порядок» — новый совладелец ритейлера Статьи редакции

Главное из интервью Йозефа Лиокумовича для Forbes.

Источник: gazetaebryansk.com

#новость #obi

1704 просмотров
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57 комментариев
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 Романелло Кивогенс
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Иван Серик
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Andrey Kulakov

YOBI

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Дмитрий Разломов

YOBI-DOYOBI

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Андрей Захаров

Как вариант

IOBI

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Qwerty54321

Тогда Поздняков не даст им работать

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Владимир Громов

UYOBI

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Денис Обухов

МОБИ в честь лизации. (оцените частичность названия)

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Андрей Захаров

OBOI

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Alex

Можно назвать "Оби Ван" или "Оби и точка"

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дискотека 80-х

OBI WAN KENOBI

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Грабли и точка

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Alexander Bevice

Грабли и бочка

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Цкуро Бесцветный

OBIRVALG

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Николай Козловский

HOBBI

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Дмитрий Дмитриевич

HOBBIT

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Вячеслав Грачунов

DOBBI

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Максим Михайлов

А может лучше

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Александр Рюмин

UYOBI

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Qwerty54321

UYOBIVAI

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Аксолотль по имени Сальхов

WAY

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Владимир Громов

Эх, опередил.

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Мурад Муртазалиев

Никто же не заметит

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Глеб Сергеев

YEBI

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Digital Mailbox

VIEBI

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Denis

Viebu

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Павел Иванов

OBIEBOS

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Дмитрий Долгов

бОБИк

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Роман

Хоба и точка

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Романелло Кивогенс

Хозяин ушел, и теперь ДОББИ свободен!

upd. Оказывается, в соседней теме про Добби раньше меня вспомнили.

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Прозектор на удаленке

пришел в магазин хоби и испарились деньги Хоба

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Никита

hOBIt

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Pavel Asmanov

O8I или даже 081

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Pavel Asmanov

OBI1, KnOBI

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M-S-R

OBI2 ))))))

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Артем

HUOBI уже занято

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Александр Рюмин

Обявляем конкурс на лучшее название) Поехали!
Мастера креатива)

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Павел Иванов

SOSOBI

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умный человек

SOSATB

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Афанасий К.

Жалко их

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Sergey Kondrashov

Биба и Боба

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M-S-R

HuёBI

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Nikita Aprelskiy

OBI.

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Murat Oshroev

Абибас

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Inna Moon

У меня вариант лучше: HABIBI

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Ivan Boldyrev

ГОБИ

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Артём Андреев

IBO

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Максим Степанов

ОБИ - ДОЁБИ

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Александр Рюмин

Доеби - это суббота по японски)

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Andrey Kuznetsov

BLOWBI - можно так. Лайк если поняли юмор.

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Nikolay Tumakov

почему именно оби решили сменить название и остаться, а не икеа

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Жидкий единорожек88

HOBA! Смотри как могу :)

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Вадим Д.

Предлагаю: HOBI BOBBI или "приятное" слуху HuÖBi

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Артур Сальников

Странно, как в текущих реалиях, когда появились Иви и Ягодки, OBI не стал "Стройдворик" или "Ови"

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Alex

"Петрович" в целом уже привычно звучит, поэтому если OBI станет каким-нибудь русскоязычным названием, то норм. Помню был какой-то аналог figma с названием "фигура" - что тоже неплохо звучит.

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Drunkenmaasta

Может, YOBA?))

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