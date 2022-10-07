Сеть OBI в России решила сменить название на HOBI или OBBI — «Ъ» Статьи редакции
Но компания может подать заявки на регистрацию и других названий.
- Российское юрлицо сети магазинов OBI в конце сентября подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, обнаружил «Коммерсантъ». Компания также зарегистрировала домен h-obi.ru.
- В OBI заявили изданию, что «рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса», а главным приоритетов назвали наращивание продаж.
- По словам партнёра One Story Ольги Сумишевской, после сделки по передаче активов у OBI в России было около полугода на использование текущего товарного знака. При этом гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что переименование сети можно ожидать не ранее 2023 года, а компания может подать ещё несколько заявок.
- Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. Тогда же ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке OBI от группы МАХ.
- В конце июля источники «Ведомостей» сообщили, что немецкая OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По её условиям, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Также одно из условий — ребрендинг, его сеть планировала начать в сентябре.
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YOBI
YOBI-DOYOBI
Как вариант
IOBI
Тогда Поздняков не даст им работать
UYOBI
МОБИ в честь лизации. (оцените частичность названия)
OBOI
Можно назвать "Оби Ван" или "Оби и точка"
OBI WAN KENOBI
Грабли и точка
Грабли и бочка
OBIRVALG
HOBBI
HOBBIT
DOBBI
А может лучше
UYOBI
UYOBIVAI
WAY
Эх, опередил.
Никто же не заметит
YEBI
VIEBI
Viebu
OBIEBOS
бОБИк
Хоба и точка
Хозяин ушел, и теперь ДОББИ свободен!
upd. Оказывается, в соседней теме про Добби раньше меня вспомнили.
пришел в магазин хоби и испарились деньги Хоба
hOBIt
O8I или даже 081
OBI1, KnOBI
OBI2 ))))))
HUOBI уже занято
Обявляем конкурс на лучшее название) Поехали!
Мастера креатива)
SOSOBI
SOSATB
Жалко их
Биба и Боба
HuёBI
OBI.
Абибас
У меня вариант лучше: HABIBI
ГОБИ
IBO
ОБИ - ДОЁБИ
Доеби - это суббота по японски)
BLOWBI - можно так. Лайк если поняли юмор.
почему именно оби решили сменить название и остаться, а не икеа
HOBA! Смотри как могу :)
Предлагаю: HOBI BOBBI или "приятное" слуху HuÖBi
Странно, как в текущих реалиях, когда появились Иви и Ягодки, OBI не стал "Стройдворик" или "Ови"
"Петрович" в целом уже привычно звучит, поэтому если OBI станет каким-нибудь русскоязычным названием, то норм. Помню был какой-то аналог figma с названием "фигура" - что тоже неплохо звучит.
Может, YOBA?))