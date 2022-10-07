Производитель бумаги SvetoCopy продал завод в России местному топ-менеджеру за $420 млн Статьи редакции
В марте завод приостанавливал работу из-за проблем с поставками отбеливающего химиката для офисной бумаги.
- Стороны закрыли сделку 6 октября. Общая сумма — 24,7 млрд рублей или $420 млн. После вычета курсовых разниц и транзакционных расходов Sylvamo получила в евро эквивалент $390 млн.
- Покупателем стало ООО «Палп инвест», его владелец — гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (российское юрлицо Sylvamo) Тимур Габидуллин.
- Сделку одобрила правительственная подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией и подтвердил представитель Минпромторга.
- «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом (ЦБК) в Ленинградской области. Комбинат выпускает 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона в год. Компания объявила о продаже завода в мае 2022 года.
- В марте Sylvamo приостановила производство на ЦБК в Светогорске из-за перебоев в поставках химии для отбеливания бумаги. В середине марта завод начал выпускать «экобумагу» — неотбеленную офисную и офсетную жёлтого цвета.
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Небедный такой топ-менеджер.
Бумага и Точка?
Бумажно и точка
Теперь продают не "местному менеджмеНТу", а просто менеджеРу.
Ага. Читается как «работаешь всю жизнь на дядю, а потом достаешь из кармана 400 млн уе и покупаешь бизнес дяди»
Прикольно
Интересно, откуда у всех этих менеджеров, выкупающих иностранный бизнес бизнес. такие деньги?
Российским коррупционным деньгам сейчас не рады на Западе, да и в странах типа Китая и Индии на них подозрительно смотрят, чтобы под вторичные санкции не попасть, думаю они сейчас и идут на такие выкупы, все лучше чем у всяких захарченков в квартире налом хранить
Дядь, ты когда с деньгами, каждый второй человек тебе в цивилизованном мире предлагает варианты легализовать эти деньги. Сними розовые очечи)))
Да да, а потом этих предлагателей так натягивают, что они за комиссию меньше чем 90% не готовы работать...
https://www.rbc.ru/economics/23/06/2014/57041e939a794760d3d3f81e
А ведь еще "вчера" они похожие деньги же собирались вложить в модернизацию производства...Как сообщал «РБК Санкт-Петербург», тогда же был заморожен проект стоимостью $230 млн по модернизации производства Светогорского ЦБК, анонсированный в конце января 2022 года и рассчитанный до 2025 года.
https://www.rbc.ru/business/13/05/2022/627e5b319a79470e94f14bef
Прибирают к своим рукам все, что осталось в стране. Хотя, могли просто отжать
Так они считай и отжимают скупая за копейки, так им даже выгодно, всю документацию передадут и текущие тех. процессы сохранят
Скорее всего банки профинансировали продажу, так что свои собственные на модернизацию и отправят. Наверняка рынок сбыта у этого завода еще и в Европе есть, так что имеет смысл
Подождали бы ещё годик купили бы за 50 млн
Что-то дорого для такого бизнеса
Интересно где менеджмент столько денег напечатал ?
На другой фабрике бумаги
Только в РФ манагеры работающие на дядю богаче, чем сам дядя.
У братков нового времени заняли, т.е. у чинушей
Сами себе продали выходит (своему российскому юрлицу)