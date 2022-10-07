Торговля
Маша Цепелева

Производитель бумаги SvetoCopy продал завод в России местному топ-менеджеру за $420 млн Статьи редакции

В марте завод приостанавливал работу из-за проблем с поставками отбеливающего химиката для офисной бумаги.

  • Стороны закрыли сделку 6 октября. Общая сумма — 24,7 млрд рублей или $420 млн. После вычета курсовых разниц и транзакционных расходов Sylvamo получила в евро эквивалент $390 млн.
  • Покупателем стало ООО «Палп инвест», его владелец — гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (российское юрлицо Sylvamo) Тимур Габидуллин.
  • Сделку одобрила правительственная подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией и подтвердил представитель Минпромторга.
  • «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом (ЦБК) в Ленинградской области. Комбинат выпускает 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона в год. Компания объявила о продаже завода в мае 2022 года.
  • В марте Sylvamo приостановила производство на ЦБК в Светогорске из-за перебоев в поставках химии для отбеливания бумаги. В середине марта завод начал выпускать «экобумагу» — неотбеленную офисную и офсетную жёлтого цвета.
Фото «РИА Новости»

#новость #svetocopy

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21 комментарий
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 Andrey Kuznetsov

Небедный такой топ-менеджер.

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николай

Бумага и Точка?

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Tibetskyh Lam

Бумажно и точка

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Вадим Д.

Теперь продают не "местному менеджмеНТу", а просто менеджеРу.

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Defacto

Ага. Читается как «работаешь всю жизнь на дядю, а потом достаешь из кармана 400 млн уе и покупаешь бизнес дяди»

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Igor Lanskoy

Прикольно

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Mista

Интересно, откуда у всех этих менеджеров, выкупающих иностранный бизнес бизнес. такие деньги?

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Денис Демидов

Российским коррупционным деньгам сейчас не рады на Западе, да и в странах типа Китая и Индии на них подозрительно смотрят, чтобы под вторичные санкции не попасть, думаю они сейчас и идут на такие выкупы, все лучше чем у всяких захарченков в квартире налом хранить

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Defacto

Дядь, ты когда с деньгами, каждый второй человек тебе в цивилизованном мире предлагает варианты легализовать эти деньги. Сними розовые очечи)))

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Денис Демидов

Да да, а потом этих предлагателей так натягивают, что они за комиссию меньше чем 90% не готовы работать...
https://www.rbc.ru/economics/23/06/2014/57041e939a794760d3d3f81e

BNP Paribas заплатит США штраф в $9 млрд за…
Французский банк BNP Paribas заплатит рекордный штраф от $8 до $9 млрд в пользу США за нарушения…
www.rbc.ru
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Денис Демидов

А ведь еще "вчера" они похожие деньги же собирались вложить в модернизацию производства...

Как сообщал «РБК Санкт-Петербург», тогда же был заморожен проект стоимостью $230 млн по модернизации производства Светогорского ЦБК, анонсированный в конце января 2022 года и рассчитанный до 2025 года.

https://www.rbc.ru/business/13/05/2022/627e5b319a79470e94f14bef

Американский производитель бумаги Sylvamo…
Бизнес Sylvamo в России готовят к продаже, объявила компания. В числе активов компании — крупный…
www.rbc.ru
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дискотека 80-х

Прибирают к своим рукам все, что осталось в стране. Хотя, могли просто отжать

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Денис Демидов

Так они считай и отжимают скупая за копейки, так им даже выгодно, всю документацию передадут и текущие тех. процессы сохранят

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Defacto

Скорее всего банки профинансировали продажу, так что свои собственные на модернизацию и отправят. Наверняка рынок сбыта у этого завода еще и в Европе есть, так что имеет смысл

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okman

Подождали бы ещё годик купили бы за 50 млн

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 Anatoly Bereznyak

Что-то дорого для такого бизнеса

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zhuk navoznyi

Интересно где менеджмент столько денег напечатал ?

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николай

На другой фабрике бумаги

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Dozent

Только в РФ манагеры работающие на дядю богаче, чем сам дядя.

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Денис Демидов

У братков нового времени заняли, т.е. у чинушей

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Преступный Денис

Сами себе продали выходит (своему российскому юрлицу)

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