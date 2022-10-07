Amazon свернула испытания доставки «до двери» с помощью роботов на фоне замедления роста Статьи редакции
Сервис тестировали с 2019 года.
- Как отмечает Bloomberg, ритейлер начал отказываться от экспериментальных проектов на фоне замедления роста.
- По словам знакомого с ситуацией источника агентства, работа над роботами Scout уже остановлена. Над проектом работало около 400 человек по всему миру, сказал собеседник.
- Представительница Amazon сказала, что команда Scout распускается — им предложат новые места внутри компании: «Во время тестов Scout мы стремились создать уникальный опыт доставки, но из отзывов узнали, что некоторые аспекты программы не отвечали потребностям клиентов. В результате мы заканчиваем полевые испытания и переориентируем программу».
- Amazon начал тестировать роботов-доставщиков в 2019 году в нескольких штатах США. Устройства доставляли посылки до двери, где их могли забрать клиенты. В 2021 году из компании ушёл вице-президент Шон Скотт, который курировал разработку роботов, следует из его профиля в LinkedIn.
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Не замедление, а отрицательное ускорение
Не отрицательное ускорение, а коррекция рынков. Позитивный надо быть)
Высвобождение роботов из-под ига Амазон!
Прочитал "с помощью рабов", получилось интереснее.
я думать тогда было бы много протестов афроамериканцев
жаль,роботы по приятнее некоторых людей
Но Яндекс наверняка будет продолжать. У нас же сугробы, нам веселее))
Хехе, хотели у яндекса скопировать, не получилось
у яндекса тоже пока не получилось и в новых реалиях с чинушами у руля вряд ли что получится. у них другие задачи - набить карман и внедрить тотал слежку
Для этого сотрудникам Амазона пришлось бы сначала изобрести машину времени
Просто у них снега нет
новая игра помоги роботу Яндекса выбраться из сугроба
эти роботы выглядят очень мило
Сейчас с мировой рицессией вся хардверная автоматизация встанет, труд человека будет дешеветь.
Скоро будет масса безработных роботов, как бы они бастовать не начали.
Зато у нас вроде развивается и не планирует сворачиваться, хоть где-то мы преуспеваем 😂
А что если это роботы всё затеяли от скуки?