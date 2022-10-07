Торговля
Стройный татарин

Amazon свернула испытания доставки «до двери» с помощью роботов на фоне замедления роста Статьи редакции

Сервис тестировали с 2019 года.

Робот-доставщик Scout / Источник: Amazon
  • Как отмечает Bloomberg, ритейлер начал отказываться от экспериментальных проектов на фоне замедления роста.
  • По словам знакомого с ситуацией источника агентства, работа над роботами Scout уже остановлена. Над проектом работало около 400 человек по всему миру, сказал собеседник.
  • Представительница Amazon сказала, что команда Scout распускается — им предложат новые места внутри компании: «Во время тестов Scout мы стремились создать уникальный опыт доставки, но из отзывов узнали, что некоторые аспекты программы не отвечали потребностям клиентов. В результате мы заканчиваем полевые испытания и переориентируем программу».
  • Amazon начал тестировать роботов-доставщиков в 2019 году в нескольких штатах США. Устройства доставляли посылки до двери, где их могли забрать клиенты. В 2021 году из компании ушёл вице-президент Шон Скотт, который курировал разработку роботов, следует из его профиля в LinkedIn.

#новость #amazon

1661 просмотров
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17 комментариев
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Не замедление, а отрицательное ускорение

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Борис Моренко

Не отрицательное ускорение, а коррекция рынков. Позитивный надо быть)

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Вадим Д.

Высвобождение роботов из-под ига Амазон!

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Вадим Д.

Прочитал "с помощью рабов", получилось интереснее.

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Продюсер Псаки

я думать тогда было бы много протестов афроамериканцев

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Ivan Berg

жаль,роботы по приятнее некоторых людей

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Michael Barabash

Но Яндекс наверняка будет продолжать. У нас же сугробы, нам веселее))

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Максим Золотов

Хехе, хотели у яндекса скопировать, не получилось

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Инга Русланова

у яндекса тоже пока не получилось и в новых реалиях с чинушами у руля вряд ли что получится. у них другие задачи - набить карман и внедрить тотал слежку

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Антон Штадлер

Для этого сотрудникам Амазона пришлось бы сначала изобрести машину времени

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Razor

Просто у них снега нет

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Aleksandr Bovin

новая игра помоги роботу Яндекса выбраться из сугроба

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Viktor C.

эти роботы выглядят очень мило

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Vitaly Ya

Сейчас с мировой рицессией вся хардверная автоматизация встанет, труд человека будет дешеветь.

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Вася Пражкин

Скоро будет масса безработных роботов, как бы они бастовать не начали.

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Арсений

Зато у нас вроде развивается и не планирует сворачиваться, хоть где-то мы преуспеваем 😂

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Razor

А что если это роботы всё затеяли от скуки?

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