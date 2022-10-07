Торговля
Маша Цепелева

Международный холдинг Global Fashion Group продаст Lamoda совладельцу «Стокманна» Статьи редакции

Компания расчитывает получить после сделки дополнительно €100 млн.

  • Global Fashion Group (GFG) договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Беларуси совладельцу российского «Стокманна» Якову Панченко, сообщила группа. Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы.
  • GFG ожидает получить около €100 млн в дополнение к стоимости денежных активов Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.
  • Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году. Ритейлер также работает в Украине. По данным «Контур Фокуса», выручка юрлица компании ООО «Купишуз» в 2021 году составила 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей.
  • В GFG кроме Lamoda входят Dafiti в Латинской Америке, Zalora — в Юго-Восточной Азии, The Iconic — в Австралии и Новой Зеландии.
  • В апреле 2022 года GFG приостановил инвестиции в развитие Lamoda, чтобы сфокусироваться на финансовой окупаемости маркетплейса.
  • Российский «Стокманн» планировал купить «Сбер» для развития «Сбермегамаркета». В апреле банк отказался от покупки сети магазинов.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #lamoda

2324 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"Российский «Стокманн» планировал купить «Сбер»..."

Когда читаю подобные предложения, ещё пару раз их перечитываю, чтобы понять, кто кого купил.

Ответить
Развернуть ветку
Преступный Денис

Почему ты все время думаешь точно так же как я, ты следишь за мной? ))

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

Просто неграмотные люди пишут. Или специально так.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Lee

Нравится нам Ламода. Что теперь из неё выйдет, не знаю. Что-то и точка по видимому...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кондратьев

И ведь действительно, на фоне пушного северного зверька, когда все нормальные магазины типа асоса ушли, ламода это единственный годный магазин, где еще можно купить чтото стоящее. Будет ужасно, если и он канет в лету.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

ООО «Лапти и рубище».

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Selyanin

звучит мужественно)

Ответить
Развернуть ветку
Арсений

Проведут ребрендинг в "Модник"

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Очередные завалявшиеся 100+ млн евро у мужчины с хорошей биографией

Ответить
Развернуть ветку
Нёс добро, не донёс

Это что теперь и Ла Мода как ВБ паль возить будет? Последняя отдушина накроется, останутся только западные магазины через казахов?

Ответить
Развернуть ветку
Артур А.

А ведь буквально недавно они провели ребрендинг.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Теперь проведут рефакторинг на всех уровнях. Вообще жаль, если и Ламоду угробят, у них можно норм вещи найти + широкая сеть примерочных и офигенные сроки доставки.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Испортят ламоду, а это лучший онлайн магазин одежды.

Ответить
Развернуть ветку
MadRat96

Где-то заплакала одна пожилая лысая женщина по имени Глад Валакас

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

О, будет СтокМода? Новый Дикси среди одежды получится?

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

В каком месте Стокманн это Дикси среди магазинов? Или текущая Ламода. Ты б лучше жевал, чем говорил.

Ответить
Развернуть ветку
Рафаэль Алиев

Крутяк, нациализация

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

Стокман финский же?

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

В России часть (а может уже и все) магазинов - по лицензии используют бренд. Но покупает то не стокманн, а конкретный человек

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Spirin

ну вообще компания крупная и когда то занимались магазинами зара и найк,так что может это и неплохо

Ответить
Развернуть ветку
Arthur Kislov

дополнительные 100 млн €, неплохая сумма

Ответить
Развернуть ветку
INDEX
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
null