Международный холдинг Global Fashion Group продаст Lamoda совладельцу «Стокманна» Статьи редакции
Компания расчитывает получить после сделки дополнительно €100 млн.
- Global Fashion Group (GFG) договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Беларуси совладельцу российского «Стокманна» Якову Панченко, сообщила группа. Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы.
- GFG ожидает получить около €100 млн в дополнение к стоимости денежных активов Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.
- Lamoda основали предприниматели из Германии Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер в 2011 году. Ритейлер также работает в Украине. По данным «Контур Фокуса», выручка юрлица компании ООО «Купишуз» в 2021 году составила 48,5 млрд рублей, убыток — 631 млн рублей.
- В GFG кроме Lamoda входят Dafiti в Латинской Америке, Zalora — в Юго-Восточной Азии, The Iconic — в Австралии и Новой Зеландии.
- В апреле 2022 года GFG приостановил инвестиции в развитие Lamoda, чтобы сфокусироваться на финансовой окупаемости маркетплейса.
- Российский «Стокманн» планировал купить «Сбер» для развития «Сбермегамаркета». В апреле банк отказался от покупки сети магазинов.
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"Российский «Стокманн» планировал купить «Сбер»..."
Когда читаю подобные предложения, ещё пару раз их перечитываю, чтобы понять, кто кого купил.
Почему ты все время думаешь точно так же как я, ты следишь за мной? ))
Просто неграмотные люди пишут. Или специально так.
Нравится нам Ламода. Что теперь из неё выйдет, не знаю. Что-то и точка по видимому...
И ведь действительно, на фоне пушного северного зверька, когда все нормальные магазины типа асоса ушли, ламода это единственный годный магазин, где еще можно купить чтото стоящее. Будет ужасно, если и он канет в лету.
ООО «Лапти и рубище».
звучит мужественно)
Проведут ребрендинг в "Модник"
Очередные завалявшиеся 100+ млн евро у мужчины с хорошей биографией
Это что теперь и Ла Мода как ВБ паль возить будет? Последняя отдушина накроется, останутся только западные магазины через казахов?
А ведь буквально недавно они провели ребрендинг.
Теперь проведут рефакторинг на всех уровнях. Вообще жаль, если и Ламоду угробят, у них можно норм вещи найти + широкая сеть примерочных и офигенные сроки доставки.
Испортят ламоду, а это лучший онлайн магазин одежды.
Где-то заплакала одна пожилая лысая женщина по имени Глад Валакас
О, будет СтокМода? Новый Дикси среди одежды получится?
В каком месте Стокманн это Дикси среди магазинов? Или текущая Ламода. Ты б лучше жевал, чем говорил.
Крутяк, нациализация
Стокман финский же?
В России часть (а может уже и все) магазинов - по лицензии используют бренд. Но покупает то не стокманн, а конкретный человек
ну вообще компания крупная и когда то занимались магазинами зара и найк,так что может это и неплохо
дополнительные 100 млн €, неплохая сумма