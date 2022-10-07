Alibaba и другие акционеры перестали инвестировать в «AliExpress Россия», компания сократила 50% штата — The Bell Статьи редакции
Главное из материала издания о маркетплейсе, который кроме китайского холдинга контролируют VK, USM Алишера Усманова и Российский фонд прямых инвестиций.
1304 просмотров
- После начала «спецоперации» все четыре акционера «AliExpress Россия» отказались продолжать инвестировать в проект, рассказали The Bell три источника на российском рынке электронной коммерции, знакомых с ситуацией в компании.
- Китайская Alibaba Group владеет 47,85% в предприятии, холдинг USM —24,3%, VK — 15%, Российский фонд прямых инвестиций — 12,8%.
- Определяющей была позиция Alibaba, которую компания озвучила на совете директоров вскоре после 24 февраля. «В какой-то момент они фактически сказали, что инвестировать больше не будут. Без всяких ссылок на политику», — объяснил один из источников. Другой связал решение с тем, что китайская компания «торгуется на нью-йоркской бирже и имеет много взаимосвязей с американским рынком и институтами», а перспективы на российском рынке туманны.
- После этого закончились и инвестиции от USM и РФПИ. Один из источников издания не исключает, что если бы Alibaba была всё ещё готова вкладывать в российский бизнес, то «кто-то из других акционеров присоединился бы». Представители маркетплейса и акционеров компании отказались от комментариев.
- В последний раз акционеры «AliExpress Россия» вкладывались в августе 2021 года: Alibaba дала $192 млн, VK — $60 млн. Всего компания получила $400 млн, по данным в отчётности. По данным знакомого с ситуацией источника, в 2022 году китайский акционер планировал вложить ещё около 20 млрд рублей.
Компания сокращает сотрудников и отказывается от логистических проектов
- «AliExpress Россия» с февраля сократила более половины сотрудников, утверждает источник The Bell. Другой оценил количество сокращённых в 700 человек из общего количества около 1000. По словам одного из собеседников, AliExpress ищет субарендаторов в свой офис в «Москва Сити». Все рекламные кампании и маркетинговое продвижение остановлено, рассказали The Bell три источника.
- Также компания сократила крупнейшие логистические проекты — в конце сентября отказалась от большей части площадей в логопарке «Обухово» в Подмосковье, а также начала искать покупателей на строящийся в Екатеринбурге логистический терминал. Он должен был стать первым собственным складом за пределами Московского региона.
- «У AliExpress остался только фулфилмент-центр в подмосковном Чехове. Но и там часть площадей отдана под субаренду», — рассказал один из собеседников The Bell.
- Компания отказалась от главного проекта, который развивала последние три года, — локального маркетплейса. Продажи всех местных продавцов остановлены, как и все связанные с развитием этого направления активности, добавил источник.
- AliExpress — единственный крупный онлайн-ритейлер, не заявивший о начале параллельного импорта, как это сделали Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. Причина — в Alibaba.
Но работать ритейлер сможет, в лучшем случае «в ноль»
- По данным Mediascope, с февраля 2022 года аудитория AliExpress в России стала падать. За год с августа 2021 года платформа потеряла 1,5 млн посетителей в сутки (показатель упал с 8,5 млн до 7 млн).
- Но AliExpress остаётся лидером в сегменте трансграничных продаж, к тому же компания остаётся одним из лидеров по обороту, оценил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
- При этом маркетплейс несёт убытки — во втором квартале 2022 года почти 11 млрд рублей, по расчётам «Ведомостей». Поэтому «рассчитывать, что в него будут инвестировать российские акционеры, в ситуации жесткого кризиса не приходится».
- «Сворачиваться, закрываться или продаваться компания не будет. Ужавшись, она может существовать в нынешнем виде, в лучшем случае работая “в ноль”», — говорит источник The Bell, знакомый с ситуацией в AliExpress. — Но за счёт отсутствия собственной инфраструктуры и быстрой доставки будет постепенно проигрывать долю конкурентам».
Mail.ru из Aliexpress сделали нечто уёбищное и монструозное. Учитывая, что Aliexpress и так, с точки зрения UI/UX был далек от идеала, но Mail.ru сумели это изговнить ещё больше...
Это эффект мейл.ру... Где-то до сих пор плачет Аллоды.
Псссс. Не хочешь немного АМИГО!
Поддержу. Так через жопу сделать ВСЕ это безусловный талант.
1) не работает нормально поиск
2) не работают фильтры (страна отправки и тд)
3) затерли половину истории покупок
4) трекинг доставки заказа - без коментариев в том числе отсутствие возможности перейти к товару в магазине.
Чувствую приложение новое приложение AliExpress Россия так и останется кривым и косым. Грусть тоска.
У них курс процентов на 15 выше, там люди деньги зарабатывают, а вы про какой-то дизайн.
Видимо первых сократили дизов. Жду каждого обновления с надеждой «ну сейчас исправят» – хер там, кровь из глаз.
Я так и не понял, зачем Али нужно было местное подразделение с кривляющимся Галкиным по ТВ. Успешно работали и так, приложение было не столь убогое, как сейчас, а глобальное, а это не нынешняя локальная поделка. Может я не понял ценности, тогда объясните.
Быстрая доставка со склада РФ (желтый знак plus) - очень удобна.
Пользовался, но разве это возможно только с местным подразделением? Достаточно же логистического партнёра со складом, а не это вот монструозное все.
Да, наверное так. Ещё нельзя перевезти русский аккаунт с собой в другую страну, пришлось регать новый.
А где она была быстрая? Вроде видел российского продавца, но доставили всё за те же три недели, даже чуть больше китайских заказов.
3 дня есть варианты, прямо курьером до двери.
типа поддержка внутренних производителей.
наши видимо думали, что будут покупать оттуда
+ Вот и я тоже не понимаю зачем...
"Друзья" ?
Не разлей моча...
"китайцы нам помогут"
Ещё раз, ещё раз, ещё много много раз...
Дружеский дядя Лао что то начал подозревать
Верните глобальный алиэкспресс!!!111
Алихе нужно было делать какую-то коллаборацию с транспортной компанией, а не связываться с майл груп. Контора 🐔 всё к чему они прикоснулись превратилось в говно. Как они зарабатывают деньги я не знаю ибо одну их всратую почту взламывали раз 6
«AliExpress Россия» Всё!
А зачем он вообще местный нужен был? Никогда им не пользовался только международным...
Это как простите последние пол года, когда даже в необновленном приложение отрезали возможность платить?
Так он и не пользовался)))
Не знаю...я никогда их приложением не пользовался...
Да, теперь 11.11, распродажи с самыми низкими ценами (ниже чем наличкой на Горбушке как в моём случае было) – как из прошлой жизни.