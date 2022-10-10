Магазины Sephora в России начали открываться под брендом «Иль де ботэ» Статьи редакции
Сеть в России закрыли 7 марта, после магазины продали местному топ-менеджеру.
- Магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» начали возобновлять работу с 10 октября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям. В «Иль де ботэ» подтвердили информацию — флагманский магазин Sephora в ТЦ «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года.
- Магазины французской Sephora в России закрылись 7 марта 2022 года. Летом стало известно, что местный бизнес выкупит гендиректор российского подразделения Евгений Дроздов. Сделку завершили 7 октября, пишет издание. Её условия они не разглашают.
- Из-за приостановки на семь месяцев сеть запускается почти с тем же товарным запасом, который был в начале года, рассказал «Ведомостям» Дроздов.
- Доля Sephora на рынке косметики и парфюмерии по итогам 2021 года снизилась на 0,3 п. п. до 2,2% на фоне снижения выручки на 2,8% и роста рынка почти на 11% до 840 млрд рублей, оценил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость бизнеса с учётом долга в 8 млрд рублей на момент сделки, по его мнению, была близка к нулю.
- Сеть «Иль де ботэ» была создана в 2001 году. В 2013-м в неё вложилась французская Sephora, принадлежащая холдингу LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), через три года она стала полным владельцем.
- В 2020 году магазины «Иль де ботэ» переименовали в Sephora. В марте 2022-го, в сеть входило 88 магазинов в 37 городах России, из них 26 – в Москве. По данным «Контур Фокуса», в 2021 году выручка АО «Сефора рус» составила 15,2 млрд рублей, чистый убыток – 3,2 млрд рублей.
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«Иль де ботэ» снова меняется с Sephora: кручу-верчу, запутать хочу!
Это я понимаю, как компании хотят уходить с этого рынка. Готовы на все чтобы остаться.
Ну а что – схему отработали, сами работают и людям работать дают, налоги, опять же, платят.
Жать только ИКЕЯ не переименовалась в какую-нибудь ОКЕЮ или ИДЕЮ.
Скоро: в России начали открываться магазины "Джаст ду ит"
Спортивная экипировка Адольф Дасслер
Одежда и обувь Чёрная рысь
Я погуглил, не благодарите.
так мне больше нравится
Ещё и пинает.
Один вариант круче другого
Типа сначала ушли и показали характер, а потом подумали, что бабло терять, вернемся обратно
Так ведь это и не сефора как бы, всё какбэ продали взад
Но как бы на каких условиях продают своим же топ менеджерам никто не разглашает, они пешки скорее всего, создать видимость смены собственника, формальность юридическая, а голова осталась прежняя
Доказательства? Их нет.
База
вы не понимаете,это теперь другой магазин(ирония)
Так кто вернулся то по факту?
По данным «Контур Фокуса», в 2021 году выручка АО «Сефора рус» составила 15,2 млрд рублей, чистый убыток – 3,2 млрд рублей.
Судя по этим данным они подумали, что лучше потерять)))))
Продам я ююююбку
И панталоооооны,
Куплю духииии я,
Одеколоооооны.
Прощайте, други,
Я уезжаю.
Кому должна я,
Я всем прощаю.
Северный)))
Ну, по факту, Песнь о моей Мурке
Сидоров Александр Анатольевич.
Ожидаемо.
Т.е. все забыли случай с просрочкой, которую они продавали и схавали?
а теперь еще товарные запасы, пролежавшие 7 месяцев, в ход пойдут.
там тоже просрочки будет норм)
Сейчас, как во вкусно даты замажут
так они ее спихнули в летауль и золотое яблоко
Передаю привет нытикам, которые говорили, что никаких больше магазинов у нас не будет, а я дурак и кремлебот, раз ничего не понимаю и считаю что они просто поменяют вывеску.
я тучка тучка тучка,я вовсе не медведь...
Один пенис будет оверпрайс.