Торговля
Маша Цепелева

Магазины Sephora в России начали открываться под брендом «Иль де ботэ» Статьи редакции

Сеть в России закрыли 7 марта, после магазины продали местному топ-менеджеру.

  • Магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» начали возобновлять работу с 10 октября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям. В «Иль де ботэ» подтвердили информацию — флагманский магазин Sephora в ТЦ «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года.
  • Магазины французской Sephora в России закрылись 7 марта 2022 года. Летом стало известно, что местный бизнес выкупит гендиректор российского подразделения Евгений Дроздов. Сделку завершили 7 октября, пишет издание. Её условия они не разглашают.
  • Из-за приостановки на семь месяцев сеть запускается почти с тем же товарным запасом, который был в начале года, рассказал «Ведомостям» Дроздов.
  • Доля Sephora на рынке косметики и парфюмерии по итогам 2021 года снизилась на 0,3 п. п. до 2,2% на фоне снижения выручки на 2,8% и роста рынка почти на 11% до 840 млрд рублей, оценил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость бизнеса с учётом долга в 8 млрд рублей на момент сделки, по его мнению, была близка к нулю.
  • Сеть «Иль де ботэ» была создана в 2001 году. В 2013-м в неё вложилась французская Sephora, принадлежащая холдингу LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), через три года она стала полным владельцем.
  • В 2020 году магазины «Иль де ботэ» переименовали в Sephora. В марте 2022-го, в сеть входило 88 магазинов в 37 городах России, из них 26 – в Москве. По данным «Контур Фокуса», в 2021 году выручка АО «Сефора рус» составила 15,2 млрд рублей, чистый убыток – 3,2 млрд рублей.

#новость #sephora

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27 комментариев
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 Вадим Д.

«Иль де ботэ» снова меняется с Sephora: кручу-верчу, запутать хочу!

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Светлана Завацкая

Это я понимаю, как компании хотят уходить с этого рынка. Готовы на все чтобы остаться.

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Вадим Д.

Ну а что – схему отработали, сами работают и людям работать дают, налоги, опять же, платят.
Жать только ИКЕЯ не переименовалась в какую-нибудь ОКЕЮ или ИДЕЮ.

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Пётр Корниенко

Скоро: в России начали открываться магазины "Джаст ду ит"

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Alexander Klimanskiy

Спортивная экипировка Адольф Дасслер

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Казума Малевич

Одежда и обувь Чёрная рысь

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Слегка Придурковатый

Я погуглил, не благодарите.

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Алексей Прохоров

так мне больше нравится

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Слегка Придурковатый

Ещё и пинает.

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Назаров Илья

Один вариант круче другого

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А куда

Типа сначала ушли и показали характер, а потом подумали, что бабло терять, вернемся обратно

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Andre Macareno

Так ведь это и не сефора как бы, всё какбэ продали взад

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vitekkraz

Но как бы на каких условиях продают своим же топ менеджерам никто не разглашает, они пешки скорее всего, создать видимость смены собственника, формальность юридическая, а голова осталась прежняя

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Юрий Б.

Доказательства? Их нет.

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Inflammable Dragon

База

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Древний огонь

вы не понимаете,это теперь другой магазин(ирония)

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Юрий Б.

Так кто вернулся то по факту?

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Blackrock

По данным «Контур Фокуса», в 2021 году выручка АО «Сефора рус» составила 15,2 млрд рублей, чистый убыток – 3,2 млрд рублей.
Судя по этим данным они подумали, что лучше потерять)))))

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Острый звук

Продам я ююююбку

И панталоооооны,

Куплю духииии я,

Одеколоооооны.

Прощайте, други,

Я уезжаю.

Кому должна я,

Я всем прощаю.

Северный)))
Ну, по факту, Песнь о моей Мурке
Сидоров Александр Анатольевич.

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Александр Рюмин

Ожидаемо.

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Никита

Т.е. все забыли случай с просрочкой, которую они продавали и схавали?

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Victor Nosov

а теперь еще товарные запасы, пролежавшие 7 месяцев, в ход пойдут.
там тоже просрочки будет норм)

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Игорь Протасов

Сейчас, как во вкусно даты замажут

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hakhagmon

так они ее спихнули в летауль и золотое яблоко

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Rax034

Передаю привет нытикам, которые говорили, что никаких больше магазинов у нас не будет, а я дурак и кремлебот, раз ничего не понимаю и считаю что они просто поменяют вывеску.

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Victor Danikin

я тучка тучка тучка,я вовсе не медведь...

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Analtoy Wasserschlang

Один пенис будет оверпрайс.

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