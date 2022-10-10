Власти запретили производителям из Беларуси экспорт некоторых продуктов в Россию, чтобы сдержать рост цен — «Ъ» Статьи редакции
Накануне Лукашенко из-за резкого роста инфляции запретил повышать цены в стране и закрывать предприятия под угрозой уголовного дела.
- Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси приостановил выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт для местных производителей мяса, молока и яиц. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо регулятора. В нём ведомство объясняет запрет «необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией».
- Под ограничения попали продукты «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (яйца под маркой «Златко»), 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»), Рогачевского и Лепельского комбината. Запрещено отправлять продукцию в том числе в Россию.
- В минсельхозе Беларуси и в компаниях из списка департамента на запросы издания не ответили. В Россельхознадзоре сказали, что пока не получали официальных уведомлений о запрете.
- Беларусь ввозит в Россию 120–140 тысяч тонн мяса птицы в год, по оценкам источника «Ъ». «Выпадающий объём существенен, это спровоцирует рост цен»,— говорит он. Другие эксперты считают, что ценники на яйца и молочную продукцию не изменятся, потому что недостаток на полках смогут возместить местные производители.
- 6 октября Лукашенко на встрече на совещании с экономическим блоком запретил закрывать предприятия и повышать цены в Беларуси. Нарушителям запрета грозит «немедленное задержание и уголовное дело». Решение связано с ростом инфляции — к концу года она может превысить 19%.
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Ну вот... Если рогачевской сгущёнки не будет, то придётся вообще без неё жить. Потому что российское откровенное дерьмо есть невозможно.
Надеюсь Рогачевская сгущенка останется.Не хотелось бы чтоб пропала.Только её и покупаю.
Алексеевская норм
И сухое молоко. Возьму в запас для кофе.
можно варить пробовать, но я и сам всегда только рогачевскую брал
Вологодская сгущенка точно не хуже.коровка из коровинки тоже норм.
Зачем запрещать экспорт,ведь Лукашенко же запретил поднимать цены)))
Цены отказались выполнять его поручение
Значит дело надо завести, делов то
На экспорт запрет на прввшение цен наверняка не распространяется, вот некоторые вероятно и захотели перераспределить потоки товаров.
Какие-то полумеры.
Надо просто запретить продавать.
Оставить только в интернете товары с ценами, без возможности заказа.
И никакого роста цен
прям КНДР, но не в интернете
🤡
Петруху жалко. Вкусное :-)
Это уже не в спину, это уже серпом по яйцам!
Сильно болеешь?
Да нормально, сам как?
Вашими молитвами :-)
Ох уж этот усатый таракан. Дефицит тоже запретит высочайшим распоряжением?
Уж отменил бы деньги и ввёл социализм, нарисовав "верный путь" к коммунизму.
Бацьке нужно идти до конца и... отменить цены вообще. Цена, тебя нет, всё, твоя песенка спета.
Значит Лукас решил тоже проебать экономику, но куда более изысканным способом
в смысле а просто запрет роста цен не сработал что ли?