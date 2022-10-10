Торговля
Маша Цепелева

Власти запретили производителям из Беларуси экспорт некоторых продуктов в Россию, чтобы сдержать рост цен — «Ъ» Статьи редакции

Накануне Лукашенко из-за резкого роста инфляции запретил повышать цены в стране и закрывать предприятия под угрозой уголовного дела.

  • Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Беларуси приостановил выдачу ветеринарных сертификатов на экспорт для местных производителей мяса, молока и яиц. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо регулятора. В нём ведомство объясняет запрет «необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией».
  • Под ограничения попали продукты «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (яйца под маркой «Златко»), 1-й Минской птицефабрики (товарный знак «Знатные»), Рогачевского и Лепельского комбината. Запрещено отправлять продукцию в том числе в Россию.
  • В минсельхозе Беларуси и в компаниях из списка департамента на запросы издания не ответили. В Россельхознадзоре сказали, что пока не получали официальных уведомлений о запрете.
  • Беларусь ввозит в Россию 120–140 тысяч тонн мяса птицы в год, по оценкам источника «Ъ». «Выпадающий объём существенен, это спровоцирует рост цен»,— говорит он. Другие эксперты считают, что ценники на яйца и молочную продукцию не изменятся, потому что недостаток на полках смогут возместить местные производители.
  • 6 октября Лукашенко на встрече на совещании с экономическим блоком запретил закрывать предприятия и повышать цены в Беларуси. Нарушителям запрета грозит «немедленное задержание и уголовное дело». Решение связано с ростом инфляции — к концу года она может превысить 19%.
Финансы
Маша Цепелева
Президент Беларуси запретил повышать цены в стране и закрывать предприятия с 6 октября Статьи редакции

Под угрозой уголовной ответственности.

Фото «Белта»

#новость #продукты #беларусь

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22 комментария
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 Николай Кандинский

Ну вот... Если рогачевской сгущёнки не будет, то придётся вообще без неё жить. Потому что российское откровенное дерьмо есть невозможно.

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Игорь

Надеюсь Рогачевская сгущенка останется.Не хотелось бы чтоб пропала.Только её и покупаю.

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Cucumis Sativus

Алексеевская норм

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Острый звук

И сухое молоко. Возьму в запас для кофе.

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Назаров Илья

можно варить пробовать, но я и сам всегда только рогачевскую брал

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Людвик Иванов

Вологодская сгущенка точно не хуже.коровка из коровинки тоже норм.

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Kerkeng

Зачем запрещать экспорт,ведь Лукашенко же запретил поднимать цены)))

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Serghei Maveriz

Цены отказались выполнять его поручение

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Меркушев Леонид

Значит дело надо завести, делов то

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Романелло Кивогенс

На экспорт запрет на прввшение цен наверняка не распространяется, вот некоторые вероятно и захотели перераспределить потоки товаров.

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Игорь Протасов

Какие-то полумеры.
Надо просто запретить продавать.
Оставить только в интернете товары с ценами, без возможности заказа.
И никакого роста цен

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Острый звук

прям КНДР, но не в интернете

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Саша G

🤡

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And

Петруху жалко. Вкусное :-)

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Уважаемый будильник

Это уже не в спину, это уже серпом по яйцам!

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And

Сильно болеешь?

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Уважаемый будильник

Да нормально, сам как?

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And

Вашими молитвами :-)

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Вадим Д.

Ох уж этот усатый таракан. Дефицит тоже запретит высочайшим распоряжением?
Уж отменил бы деньги и ввёл социализм, нарисовав "верный путь" к коммунизму.

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Слегка Придурковатый

Бацьке нужно идти до конца и... отменить цены вообще. Цена, тебя нет, всё, твоя песенка спета.

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Дмитрий Волков

Значит Лукас решил тоже проебать экономику, но куда более изысканным способом

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Стас Батурин

в смысле а просто запрет роста цен не сработал что ли?

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