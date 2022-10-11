Lamoda, «Леруа Мерлен» и другие ритейлеры стали регистрировать дочерние ИТ-фирмы — теперь для отсрочки от мобилизации Статьи редакции
Компании делали это и раньше, но для налоговых льгот.
- 4 октября 2022 года дочернюю ИТ-фирму «Леруа Мерлен цифровые технологии» зарегистрировала сеть товаров для ремонта и дома «Леруа Мерлен». 6 октября ИТ-дочку «Ламода Тех» выделил маркетплейс Lamoda. В качестве профиля обе компании выбрали «разработку компьютерного ПО». Внимание на это обратила газета «Ведомости».
- До этого ИТ-структуры зарегистрировали и другие крупные ритейлеры из разных сегментов рынка. Весной это сделали сеть «Всеинструменты.ру» («Ви.Тех») и продавец обуви Kari («ЭкоСофт Групп»), в июне — магазины косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» («ЛетуТех»), а в сентябре — «Азбука вкуса» («Ав-Инфотех»). Все выбрали тот же профиль, что «Леруа Мерлен» и Lamoda. Дочка «О’кея» — «О'Кей Технологии» — занимается «сопровождением компьютерных систем».
- Первая волна регистраций дочерних ИТ-фирм пришлась на март-апрель 2022 года. Компании рассчитывали получить таким образом льготы: кредиты с пониженной ставкой и освобождение от проверок и уплаты налога на прибыль на три года. Тогда, по данным газеты, число заявок на регистрацию выросло более чем вдвое.
- Текущая тенденция вызвана мобилизацией. Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний при наличии профильного образования и соответствующей ей критически важной должности смогут претендовать на отсрочку от призыва. Но помешать может новый порядок аккредитации: ИТ-услуги должны приносить не менее 30% выручки, а зарплаты отвечать средним показателям по стране или региону.
- 1 августа 2022 года Минцифры исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций, среди которых оказались ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Почта России», «Делимобиль», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, «Леруа Мерлен» и другие. Ведомство нашло «несоответствия критериям деятельности, осуществляемой организациями в ИТ».
- Новый порядок аккредитации оно представило в октябре. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что крупные фирмы могут выделять ИТ-«дочек», чтобы соответствовать новым требованиям к выручке.
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Шадааев в Кремль улюлюкающие отчеты отправит, где будет показан рост рынка ИТ на 146% за полгода
100% по тому списку который был от Мин цифры. Там каждого в ИТ сектор засунут. От психолога до массажиста ))
Предприниматель в РФ.
У нас лучшие условия для ведения своего дела!
все что нужно знать о бизнесе
Да такая история везде. Схемы оптимизации налогов во всем мире мудреные и нужны специальные люди, которые в этом разбираются. Крупные компании дробятся, объединяются, кредитуются и так далее лишь бы уменьшить налоги. Это норма
ну на данном примере вы видим скорее попытку защитить ЗНАЧИМЫХ сотрудников штата от призыва.
Вы же знаете, что it компании платят СИЛЬНО меньше налогов? То, что к этому добавилась отсрочка это просто бонус. Вообще мне кажется в статье сову на глобус натягивают, оно конечно так, но это не новая история, просто новый стимул создать it дочку. Ничего особенного.
изменились условия, теперь есть порог минимальный от выручки именно по главному оквэд.
И это правильно, так сразу должно было быть. Иначе какая нафиг почта России it компания?
вы видимо не ЦА не понимаете, что любая крупная компания = цифровизация/автоматизация бизнес процессов. и это существенный %
пример
складская логистика. крупная компания у нас на селе.
в час до внедрения автоматизации собирали 17 заказов/отгрузок на аптеки. теперь 250.
причем расчет размера упаковки и тп все автоматически
Я понимаю. Как это связано с IT компанией? У нас в стране задача сделать привлекательные условия для IT компаний и специалистов, как льготы всем крупным компаниям этому помогут? А если компания выделяет дочку конкретно айтишников, то они получают хорошую зарплату, хорошие условия труда и так далее, это помогает. Вы не путайте, тут нет задачи помочь всему бизнесу, тут задача айтишников привлечь.
Ирландия наше все
Ну а что, разумный подход: выделить часть сотрудников в «дочку» с деятельностью, подходящей для попадания в реестр ИТ-компаний и, вуаля. «Новая» компания, к примеру, продолжает пилить сайт/приложение/что угодно, а её сотрудники защищены. При условии подходящего образования.
Без всякой иронии – браво!
причем здесь еще остается маневр для снижения/оптимизации налоговой базы
Что мешало последние 30 лет так делать? Почему нужно было давить обстоятельствами (страхом) что бы владельцы бизнеса перестали себя вести аморально?
Где вы увидели аморальность действий? Кто там ждал и чего 30 лет? Они ждали 30 лет чтобы "подробить бизнес" а "не дробление" - это аморальность? Вы что несете?
Рынок подстраивается под текущие условия игры, не более.
А в чем аморальность?
Покупая специалистов в отдел компании экономили на помещении (серверные), обучении и спец. одежде. Теперь это будет обязательно регулироваться компанией. Плюс можно будет выбрать с какой компанией работать. Рано или поздно мелкие конторки наколенлчники закроют и ИТ переберуться в приличные условия труда.
Кем и что будет регулироваться? Вы из какого окопа вылезли и куда стреляете вообще? У Вас не позиция а просто какой-то словесный понос который не имеет вообще отношения к делу. Кто блядь экономил на спец. одежде и что за спецодежда у айтишников?!
вы не в тренде шоли?
Брендированная шапочка из фольги.
Ваш оппонент говорит видимо об этом.
Свитера
Мелкие конторки которы приносят дохуя прибыли пошлют нахуй и съебут в сосденюю страну, как сейчас происходит. А в РФ останется полуголый IT-сектор с заплатами как у консультантов с ДНСа и затянутыми по яйца БОЛТАМИ!
А потом начнете слезы лить, а почему это так решило государство, а не я..
вы видимо путаете понятия. бизнес защищает СВОИ интересы.
просто в данном аспекте они взаимны с сотрудниками
Последний раз мобилизация была во вторую мировую
81 год назад. Сюрреализм в своем проявлении. Слишком часто последнее время звучало, лишь бы не было войны...
Одна крупная компания вместо кучи мелких - это аморально ?
Будучи в нескольких крупных компаниях отлично помню как ИТ отделы сидели в каких-то подсобках (серверных) чего-то там иногда обслуживая. Теперь есть право сидеть в помещении с окнами и воздухом как приличные люди...
А раньше этого права не было?
Или же рынок все же расставлял кого-то в подсобки, кого-то в высотки?
А как они относятся к оборонной промышленности? Никак !читайте закон внимательнее.
Ну это и понятно, если это ранее данные сотрудники находились просто в штате, то сегодня с учётом обстановки совершенно оправдано вывести их в отдельное созданное юридическое лицо.
Комментарий удален модератором
Работаешь 11 лет, пилишь сайтики с приложухами под мобилки. Платишь не малые налоги и взносы в фонды за сотрудников. И тут хуяк, ты оказывается должен долг родине отдать. Потому что какой-то чиновник решил что у меня должно быть профильное образование 🤬 До последнего думал что хоть что то поменяется,,сил уже нет:( Проще переехать в другую страну, начать все с нуля 🥲
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC и эти люди запрещают ковыряться в носу
В конце июля Леруа уже получали статус айти компании, а 1 августа их побрили и отменили. Сейчас что дубль два?)
Леруа - респект!
Что, словарь собака съела? «Ретейлеры».
А как по вашему должны были написать? Кооперативщики?