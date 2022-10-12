Российский цветочный маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в выход на рынок Великобритании Статьи редакции
Аналитики, впрочем, сомневаются, что у него получится, и вспоминают недавние закрытия сервисов «Самоката» и «Яндекса» в США и Англии.
- О планах Flowwow представитель компании рассказал «Ведомостям», один из партнёров агрегатора информацию подтвердил. Сервис вложит $6 млн в наём сотрудников, продвижение и привлечение магазинов-партнёров — продавцов срезанных цветов и комнатных растений, а также сопутствующих товаров: сладостей, декора, украшений. Искать их компания будет среди локальных брендов — как и в России.
- Сооснователь Flowow Вячеслав Богдан считает британский рынок онлайн-торговли одним из самых привлекательных. По его словам, там спрос на уникальные товары «остаётся стабильно высоким» даже несмотря на работу в стране крупных маркетплейсов Amazon, eBay и Etsy. Но что именно он считает «уникальным товаром» в Flowwow — цветы или услуги цветочного агрегатора, он не уточнил.
- Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров настроен менее оптимистично: по его мнению, отношение к российским компаниям за рубежом «неоднозначное». Он не исключил, что по этой причине Flowwow придётся запустить новый бренд — специально для британского рынка.
- Весной 2022 года в США уже закрылась доставка продуктов Buyk от «Самоката», а «Яндекс» свернул аналогичные сервисы в Великобритании и Франции. Модель маркетплейса со ставкой на местный малый бизнес работает, но может быть более эффективна в странах, которые не вводили санкции, — например, в ОАЭ, Турции или Израиле, считает Бурмистров.
- Другой источник «Ведомостей» — топ-менеджер крупного российского венчура — полагает, что проблемы возникнут не из-за российского происхождения, а из-за нестабильной экономики в Великобритании. Там инфляция в 2023 году может составить 22%, так что британцам, считает он, будет не до цветов.
- Flowwow основали в 2014 году екатеринбуржцы Андрей Макеев, Вячеслав Богдан и Артём Гамбицкий. Сервис работает в СНГ и странах Балтии, а также владеет юрлицом в Венгрии. По данным «Контур Фокуса», выручка компании за 2021 год составила 602,16 млн рублей, а чистый убыток — 6,8 млн рублей.
2096 просмотров
Желаю успеха! Но крайне неподходящее время выбрано для выхода на западный рынок.
Вообще не факт, мб как раз наоборот)
Отлично! Успехов и развития!
Этот патриотичный бот сломался, несите другого
просто 15-ти рублевый забыл сменить аккаунт с патриотического на свой настоящий
Его просто ранили. В самое сердце. Комментариями.
Но он сейчас как вылечится в районной поликлинике, где лучшая в их мире медицина и с новыми силами вернётся.
Куда нести? Ты уроки выучил?
к "врагам" ведь пошел торговать, предатель чертов
Отец, ты же должен наоборот его ненавидеть за это, что случилось?
Да шикарный прилож, пользуюсь давно и ни разу не было проблем. Пользователям все равно откуда деньги на крутой продукт
Аналитики такие аналитики. В Испании сервис прекрасно работает. Вообще, один из любимых сервисов
Сервис отличный, опыт с ними прекрасный сложился. Учитывают все комменты + звонят и уточняют. Желаю только успехов и дальнейшего развития)
Необучаемые какие-то. После ареста российских активов на Западе просто так, даже без судебных решений, они все равно туда вкладываются.
Скажите, а вообще все российские активы были арестованы?
Впервые слышу про этот фловау. Семицветиком пользуюсь обычно.
А я вот уже года три пользуюсь исключительно флоувау. Удобно реально, особенно когда надо поздравить друзей из других городов, не вставая с дивана:)
Я год. Если в гости с цветами, я на дом заказываю себе и еду уже с букетом. А то я итак собираюсь, вот еще по холодильникам шарахаться. Ласфлоре на Вау у меня в избранном. Очень раскидистые, живые и по вполне бюджетному прайсу. Особенно с лизиантусом приятные букеты.
Зачем поддерживать экономику Англосаксов
Этот путиновский новояз я не очень понимаю, мне казалось, что под англо-саксами он имел в виду американцев, хотя кто его разберет, он не дает определения слов, которые использует.
Американцы это вроде Гигимон
точно - гигимон и манополь. И еще они русский язык гнобят!
Молодцы
Им конечно виднее. Но сейчас лезть с российскими деньгами на запад. Хз.
Теперь сотрудники нашей прачечной будут как никогда близки к вам, дорогие клиенты! ))))))))))
надеюсь у вас получится наладить там бизнес
неужели хорошие новости) удачи в развитии
"Аналитики, впрочем, сомневаются, что у него получится," - а где вера в наши проекты
Учитывая, что ни один аналитик не отвечает за свои слова, то лучше скептизим включить, а потом сказать "на самом деле я в вас верил"
Похоронные венки надо бы им делать на родине.
Ну Демик, а как же прекрасное?
Кто их туда пустит то?