Торговля
Полина Лааксо

Российский цветочный маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в выход на рынок Великобритании Статьи редакции

Аналитики, впрочем, сомневаются, что у него получится, и вспоминают недавние закрытия сервисов «Самоката» и «Яндекса» в США и Англии.

  • О планах Flowwow представитель компании рассказал «Ведомостям», один из партнёров агрегатора информацию подтвердил. Сервис вложит $6 млн в наём сотрудников, продвижение и привлечение магазинов-партнёров — продавцов срезанных цветов и комнатных растений, а также сопутствующих товаров: сладостей, декора, украшений. Искать их компания будет среди локальных брендов — как и в России.
  • Сооснователь Flowow Вячеслав Богдан считает британский рынок онлайн-торговли одним из самых привлекательных. По его словам, там спрос на уникальные товары «остаётся стабильно высоким» даже несмотря на работу в стране крупных маркетплейсов Amazon, eBay и Etsy. Но что именно он считает «уникальным товаром» в Flowwow — цветы или услуги цветочного агрегатора, он не уточнил.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров настроен менее оптимистично: по его мнению, отношение к российским компаниям за рубежом «неоднозначное». Он не исключил, что по этой причине Flowwow придётся запустить новый бренд — специально для британского рынка.
  • Весной 2022 года в США уже закрылась доставка продуктов Buyk от «Самоката», а «Яндекс» свернул аналогичные сервисы в Великобритании и Франции. Модель маркетплейса со ставкой на местный малый бизнес работает, но может быть более эффективна в странах, которые не вводили санкции, — например, в ОАЭ, Турции или Израиле, считает Бурмистров.
  • Другой источник «Ведомостей» — топ-менеджер крупного российского венчура — полагает, что проблемы возникнут не из-за российского происхождения, а из-за нестабильной экономики в Великобритании. Там инфляция в 2023 году может составить 22%, так что британцам, считает он, будет не до цветов.
  • Flowwow основали в 2014 году екатеринбуржцы Андрей Макеев, Вячеслав Богдан и Артём Гамбицкий. Сервис работает в СНГ и странах Балтии, а также владеет юрлицом в Венгрии. По данным «Контур Фокуса», выручка компании за 2021 год составила 602,16 млн рублей, а чистый убыток — 6,8 млн рублей.
Источник: «Мультикас»

#flowwow #новость

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31 комментарий
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 Вадим Д.

Желаю успеха! Но крайне неподходящее время выбрано для выхода на западный рынок.

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Олег Павлов

Вообще не факт, мб как раз наоборот)

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Россия

Отлично! Успехов и развития!

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Прочный Артем

Этот патриотичный бот сломался, несите другого

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Проходивший мимо

просто 15-ти рублевый забыл сменить аккаунт с патриотического на свой настоящий

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Вадим Д.

Его просто ранили. В самое сердце. Комментариями.
Но он сейчас как вылечится в районной поликлинике, где лучшая в их мире медицина и с новыми силами вернётся.

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Россия

Куда нести? Ты уроки выучил?

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Проходивший мимо

к "врагам" ведь пошел торговать, предатель чертов

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Проходивший мимо

Отец, ты же должен наоборот его ненавидеть за это, что случилось?

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Ivan Rigovsky

Да шикарный прилож, пользуюсь давно и ни разу не было проблем. Пользователям все равно откуда деньги на крутой продукт

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Максим Мостовой

Аналитики такие аналитики. В Испании сервис прекрасно работает. Вообще, один из любимых сервисов

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Алексей Шаров

Сервис отличный, опыт с ними прекрасный сложился. Учитывают все комменты + звонят и уточняют. Желаю только успехов и дальнейшего развития)

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Петр Полесов

Необучаемые какие-то. После ареста российских активов на Западе просто так, даже без судебных решений, они все равно туда вкладываются.

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Ivan Boldyrev

Скажите, а вообще все российские активы были арестованы?

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Gosoo Gosoo

Впервые слышу про этот фловау. Семицветиком пользуюсь обычно.

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Антонина Самсонова

А я вот уже года три пользуюсь исключительно флоувау. Удобно реально, особенно когда надо поздравить друзей из других городов, не вставая с дивана:)

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Узкий франт

Я год. Если в гости с цветами, я на дом заказываю себе и еду уже с букетом. А то я итак собираюсь, вот еще по холодильникам шарахаться. Ласфлоре на Вау у меня в избранном. Очень раскидистые, живые и по вполне бюджетному прайсу. Особенно с лизиантусом приятные букеты.

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николай

Зачем поддерживать экономику Англосаксов

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Земельный спрей

Этот путиновский новояз я не очень понимаю, мне казалось, что под англо-саксами он имел в виду американцев, хотя кто его разберет, он не дает определения слов, которые использует.

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николай

Американцы это вроде Гигимон

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Vitaly Karasik

точно - гигимон и манополь. И еще они русский язык гнобят!

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Айрат Галиуллин

Молодцы

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Мурад Муртазалиев

Им конечно виднее. Но сейчас лезть с российскими деньгами на запад. Хз.

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Сергей Леопольдович

Теперь сотрудники нашей прачечной будут как никогда близки к вам, дорогие клиенты! ))))))))))

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От Себя Добавлю

надеюсь у вас получится наладить там бизнес

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Alister Brown

неужели хорошие новости) удачи в развитии

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Автомат Томпсона

"Аналитики, впрочем, сомневаются, что у него получится," - а где вера в наши проекты

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Россия

Учитывая, что ни один аналитик не отвечает за свои слова, то лучше скептизим включить, а потом сказать "на самом деле я в вас верил"

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Demyan Belyakov

Похоронные венки надо бы им делать на родине.

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Узкий франт

Ну Демик, а как же прекрасное?

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Бухой Пикачу

Кто их туда пустит то?

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