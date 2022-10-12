Торговля
Интимный чувак

Илон Маск анонсировал парфюм с запахом жжёных волос — за несколько часов пользователи сделали заказов на $1 млн Статьи редакции

Всего купили как минимум 10 тысяч флаконов.

  • О запуске парфюма под названием Burnt Hair («Сожженные волосы») с ароматом «сущности отвратительного желания» Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter.
  • Он представил его ещё в конце сентября, а в октябре показал дизайн духов. Продажи начались 12 октября, но на странице товара указано, что покупатели получат парфюм только в первом квартале 2023 года.
  • Стоимость одного флакона — $100. В описании духов указано, что аромат «поможет выделиться из толпы» и «стать замеченным во время прогулки в аэропорту». Через несколько часов после старта продаж Маск сообщил, что пользователи купили 10 тысяч флаконов — как минимум на $1 млн.
  • Маск уже выпускал товары, которые рождались из шуток — например, текилу под брендом Tesla, «огнемёты» от The Boring Company и атласные шорты, которые предприниматель обещал трейдерам.

#новость #илонмаск #theboringcompany

4793 просмотров
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67 комментариев
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 Caomhan Macha

Встречаются на корабле боцман и юнга.
Боцман курит трубку.
- Боцман, не найдется ли табачку?
- Нет, юнга, это личное, я курю особый табак...
- ???
- Я курю волоса с п***ы любимой женщины, салага.
На том и разошлись...
В следующем походе опять встречаются юнга и боцман.
Юнга курит трубку.
- Что куришь, юнга?
- Волоса с п***ы любимой женщины!
- А ну-ка, дай-ка попробую, заценю...
Юнга протянул ему трубку, тот затянулся, закашлялся и говорит:
- Кху, кху, кху, рэ-э-х...БЛИЗКО К Ж*ПЕ РВЁШЬ!!!

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Vladislav

Каждый раз когда вижу такие длинные «анекдоты», понимаю, что будет какая-то поебень, но почему-то все равно читаю 🤷‍♂️

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6 комментариев
badResistor

Есть вариант другой:

Встречаются на корабле боцман и юнга.
Боцман курит трубку.
- Боцман, не найдется ли табачку?
- Нет, юнга, это личное, я курю особый табак...
- ???
- Я курю волоса с п***ы любимой женщины, салага.
На том и разошлись...
В следующем походе опять встречаются юнга и боцман.
Юнга курит трубку.
- Что куришь, юнга?
- Волоса с п***ы любимой женщины!
- А ну-ка, дай-ка попробую, заценю...
Юнга протянул ему трубку, тот затянулся, закашлялся и говорит:
- Кху, кху, кху, рэ-э-х...ТВОЯ ЖЕНА МУЖИК!!!

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1 комментарий
RomanistHere

Довольно забавно устроен мир:
- ты можешь делать что-то очень крутое, но никто не будет обращать на тебя внимание, потому что ты не "звезда"
- напротив, ты можешь творить полный бред и будешь иметь огромные возможности с популярностью

Вывод: популярность > талант, и чтобы стать "успешным" в нашем мире, нужно стремиться именно к первому

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Неопознанный Енот

Добро пожаловать в реальность, вас давно не было

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Gollut

Здесь логическая проблема. Маск стал популярным не творя бред, и не родился таким, а как раз-таки делая что-то крутое. Как и многие другие (далеко не все) популярные люди. И его продажа духов жженых волос - это по сути мерч, который никак не ущемляет возможностей других людей.
Абсолютно независимые вещи. Если ты делаешь что-то очень крутое, никто не скажет "оно крутое, но ты не звезда, пошел ты", абсурдное заявление

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2 комментария
дискотека 80-х

У вас чрезвычайно примитивные понятия об устройстве современного мира. В качестве примера: Путин чрезвычайно популярен, но попробовал бы он продать хоть один флакон парфюма с запахом жженых волос.

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9 комментариев
Михаил

Ну да, только заездой тоже стать нужно

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая

Ага, люди почему-то сильно любят наблюдать за чужими жизнями, видимо потому, что своя не удалась. Т.к. неудачников большинство, отсюда и потребность в звездах. Я тут из последних новостей узнал, что оказывается какой-то паша техник есть, за которым пол страны наблюдает, как он из нарко-комы в нарко-кому прыгает. Казалось бы, за чем там наблюдать...?!

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PEJA. RU

В нашем мире победитель забирает все. Бил гейтс забирает все деньги, J. K Rowling всех читателей, Бетховен (даже мёртвым) всез слушателей классики - (Nassim Taleb в "Чёрный Лебедь").
А Маск всех хомяков 🐹

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Вадим Д.

Маск – практическое воплощение принципа: «сначала ты работаешь на зачётку – потом зачётка работает на тебя».

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Иисус был социалистом

Маск своему статусу обязан Голивуду, маркетингу и тренду на силиконовых гиков криптоэнтузиастов, на деле чуть успешнее Элизабет Холмс. Тесла по факту кал, спейсшипы пока дорогостоящая игрушка и бред. Извините за непопулярное мнение

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zadubovskiy

А нечего рядом со стартовым столом SpaceX стоять

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Ещё чуть-чуть

Одной мне концлагерями отдает эта идея?

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Lilia

Ждем запаха дохлых подмышек

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Узкий франт

чо прям с трупа чтолЕ...

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1 комментарий
Valeratal Val

А чьих волос?

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Analtoy Wasserschlang

Лобковых волос мамы Маска.

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5 комментариев
Узкий франт

А еще спрашивают, что я вижу в чёрном квадрате

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Невкусно и грустно

Волосы будут Илона? (даже могу предположить из какого места)

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Алена Титова

Ха-ха, ждём запаха протухших яиц. Особенно те, кто любят на себя пол флакона вылить и после шлейф стоит по пол дня.

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Сергей Немчинов

И все в след будут думать. Что же она там жрет такое?

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Yadan

Видимо вариант с запахом пердежа будет выпущен позже в лимитированной серии.

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Банальный хичхакер

Уже выпущен! В банках с каким то ноутом в комплекте идёт...сегодня на VC эту новость видел...

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Andrey Kuznetsov

Волос с какой части тела, он не уточнил? )

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Крупный звук

значит это была не шутка...
страшное оружие твитер...в руках такого сорванца)

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Антон Большаков

Мне кажется что если Маск будет продавать свой пердеж в банках, его все равно раскупят ))
И тут можно задуматься - Маск настолько крут и популярен или мир сошел с ума...

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Юлия Сапсан

пиздец :D

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Ещё чуть-чуть

Данилу Кузнецову нравится запах жженых волос,так и запишем

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Mike Amirov

что только не придумаешь, чтобы отвести внимание от его последних предложений по тайваню в роли особого административного района кнр

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Сократ Стофорандов

Надо было с запахом горючего от ракеты

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Узкий франт

Ну конечно, 24 октября как раз годовщина на Байконуре будет. Несимметричного диметилгидразина - гептила, там уже в 1960-м понюхали знатно. Аж создателя РВСН не досчитались(

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dixi

Маску там ответочка от Тайваня прилетела,так что волосы точно его

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Ivan

interesno

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Стерлядка Вяленая

Хоспаде, эти хомяки все купят. Он мог свою какаху завернуть в бумагу и раскупили бы. Он бы в туалет не смог столько ходить, сколько хомяки требуют стоя в очереди.

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Alexander Klimanskiy

это уже плагиат. Илон на такое пойти не может
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

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Arch3rv3rs3

Такое ощущение, что дизайн продуктов Маска делает он сам в пэинте.

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DA Vot

Такой «парфюм» давно можно купить в любой ветаптеке за 50рэ, это АСД фракция. Если нюхнеш ее случайно, блюёшь мгновенно и далеко!

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Wealthy Person

Еблон в моск в своем репертуаре - хомяки оргасмируют

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Инга Русланова

модератор - пиу пиу!

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2 комментария
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