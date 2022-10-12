Маск анонсировал парфюм с запахом жжёных волос — за несколько часов пользователи сделали заказов на $1 млн Статьи редакции
Всего купили как минимум 10 тысяч флаконов.
- О запуске парфюма под названием Burnt Hair («Сожженные волосы») с ароматом «сущности отвратительного желания» Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter.
- Он представил его ещё в конце сентября, а в октябре показал дизайн духов. Продажи начались 12 октября, но на странице товара указано, что покупатели получат парфюм только в первом квартале 2023 года.
- Стоимость одного флакона — $100. В описании духов указано, что аромат «поможет выделиться из толпы» и «стать замеченным во время прогулки в аэропорту». Через несколько часов после старта продаж Маск сообщил, что пользователи купили 10 тысяч флаконов — как минимум на $1 млн.
- Маск уже выпускал товары, которые рождались из шуток — например, текилу под брендом Tesla, «огнемёты» от The Boring Company и атласные шорты, которые предприниматель обещал трейдерам.
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Встречаются на корабле боцман и юнга.
Боцман курит трубку.
- Боцман, не найдется ли табачку?
- Нет, юнга, это личное, я курю особый табак...
- ???
- Я курю волоса с п***ы любимой женщины, салага.
На том и разошлись...
В следующем походе опять встречаются юнга и боцман.
Юнга курит трубку.
- Что куришь, юнга?
- Волоса с п***ы любимой женщины!
- А ну-ка, дай-ка попробую, заценю...
Юнга протянул ему трубку, тот затянулся, закашлялся и говорит:
- Кху, кху, кху, рэ-э-х...БЛИЗКО К Ж*ПЕ РВЁШЬ!!!
Каждый раз когда вижу такие длинные «анекдоты», понимаю, что будет какая-то поебень, но почему-то все равно читаю 🤷♂️
и пахнет старческой пикабутятиной.
Довольно забавно устроен мир:
- ты можешь делать что-то очень крутое, но никто не будет обращать на тебя внимание, потому что ты не "звезда"
- напротив, ты можешь творить полный бред и будешь иметь огромные возможности с популярностью
Вывод: популярность > талант, и чтобы стать "успешным" в нашем мире, нужно стремиться именно к первому
Добро пожаловать в реальность, вас давно не было
У вас чрезвычайно примитивные понятия об устройстве современного мира. В качестве примера: Путин чрезвычайно популярен, но попробовал бы он продать хоть один флакон парфюма с запахом жженых волос.
Легко, у него мерча по всему миру продается невероятное количество
Здесь логическая проблема. Маск стал популярным не творя бред, и не родился таким, а как раз-таки делая что-то крутое. Как и многие другие (далеко не все) популярные люди. И его продажа духов жженых волос - это по сути мерч, который никак не ущемляет возможностей других людей.
Абсолютно независимые вещи. Если ты делаешь что-то очень крутое, никто не скажет "оно крутое, но ты не звезда, пошел ты", абсурдное заявление
А нечего рядом со стартовым столом SpaceX стоять
Маск – практическое воплощение принципа: «сначала ты работаешь на зачётку – потом зачётка работает на тебя».
А чьих волос?
Лобковых волос мамы Маска.
не, не интересно. Мне только Илоновские интересны :)
Волосы будут Илона? (даже могу предположить из какого места)
Слабовата фантазия у Маска. Мог бы поучится неймингу у украинцев. Они бы назвали .... (блин, вариантов масса, но все забанят)
пиздец :D
А еще спрашивают, что я вижу в чёрном квадрате
Лучше скажи, что ты видишь на карте Крыма?
Ждем запаха дохлых подмышек
чо прям с трупа чтолЕ...
ХЗ, может, и до этого дойдет
Ха-ха, ждём запаха протухших яиц. Особенно те, кто любят на себя пол флакона вылить и после шлейф стоит по пол дня.
Видимо вариант с запахом пердежа будет выпущен позже в лимитированной серии.
Мне кажется что если Маск будет продавать свой пердеж в банках, его все равно раскупят ))
И тут можно задуматься - Маск настолько крут и популярен или мир сошел с ума...
Данилу Кузнецову нравится запах жженых волос,так и запишем
Одной мне концлагерями и отдает эта идея?