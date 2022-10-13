«Яндекс Маркет» запустил систему для поиска товаров с завышенными ценами Статьи редакции
Карточки таких товаров будут меньше показывать в поиске.
- «Яндекс Маркет» начнёт выявлять необоснованно высокие цены на маркетплейсе с помощью алгоритмов, объявила компания. Система будет сравнивать цены на товары продавца на «Маркете» и других площадках.
- Карточки товаров с завышенными ценами получат меньше просмотров, а продавцам придёт оповещение. Если они устранят расхождение, смогут продолжить продажи в прежнем режиме, добавили в компании.
- При этом маркетплейс не устанавливает требований к значениям цен, и финальный уровень для конкретного товара определяет сам продавец.
- В августе 2022 года «Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon запустили систему для обмена данных о продавцах контрафакта для «развития конкуренции при параллельном импорте».
2323 просмотров
Беларусью пахнуло
В Беларуси надо автоматическое заведение уголовного дела доделать.
– Папа, папа, чем это пахнет?
– Так пахнет экономика по-белорусски, сынок.
Коммунизм: Я в этом шарю
Перенимают опыт в кратчайший срок:)
Просто вспомним, что такое Яндекс Маркет
Ну всё логично. Если есть лишние деньги на подписку, значит не нищий и можешь позволить себе переплатить за товар
«Устранят расхождение» – это как? То есть продавцы должны «причесать» цены на ЯМ, ориентируясь на данные анализа алгоритма, причём в сравнении с другими площадками?
Перефразируя: «Оригинальные вы затейники».
Там же все написано, не причешут цену под среднее значение будут без трафика сидеть.
считаю что продавец имеет право сам определять стоимость своего товара и при этом никак не наказываться
Пусть продает, но нужно меньше показывать в поиске. Товары x3-x5 реально мешают, когда другие 50 магазинов продают по нормальной цене.
Право то он имеет, выставляй лампочки хоть за миллиард, но будь готов отправиться в виртуальную дурку (понижение в выдаче), чтобы нормальные покупатели не видели твоей шизы. От этого и площадка страдает, необоснованно высокие цены пугают покупателей
Создам фейковый ИМ с низкими ценами. Пускай маркет анализирует
Такое же кривое, как озона?
Когда их программа сравнивает с ценами на товар, которого нет, или с товаром, в который не включена доставка
мда,такая себе новость для продавцов
Зато для покупателей ничего такая.
зачем?
чтоб не выдавал кофе 1000р за 250г, когда на озоне оно 350
Ну немножко завысил, да, капельку
Совковский менталитет до сих пор продолжает портить жизнь и экономику.
Часто покупаю на маркете, реально задолбали проскакивать варианты с x3 ценой, просто ждут своего лоха. Вот у них совковый менталитет, зачем продавать, если можно просто ждать.
P.S. А может они из секты доллара по 200, закупились в свое время.
По сути, используются данные отчета "Цены конкурентов" из личного кабинета магазина. Много ложных срабатываний по этому отчёту. Срабатывает и на товар, которого у конкурента нет, а цены старые. Цены других маркетплейсов могут показываться неактуальные
Пример как новость писать не надо)
Видимо, Маркет теперь будет отправлять информацию продавцам площадки о падении продаж из-за завышенной относительно других мест покупки цены
Завышенная относительно других мест цена это одно, плохо когда во всех местах куда не плюнь цена такая, как-будто внезапно повысили всем зп в два раза
Будут отправлять информацию и понижать в выдаче - это уже инструмент принуждения
VC уже давно не проф. сообщество.
Площадка для привлечения внимания..
Касаемо маркета, чисто маркетинг.
Метрика в другом ключе.
От создателей: наше Плюс лошье платит больше за такси
Может конкуренты wb и озон специально создают аккаунты на ЯМ, ставят цену на ходовые позиции втридорога чтобы уровень площадки в целом понизить)
Свои то товары которые для подписчиков с плюсом на 30% дороже он будет обнаруживать? Или это другое?
Замечательно, а Я.маркет не хочет отвечать тогда перед поставщиками (магазинами) и осуществлять доставку ровно за ту сумму, которую он транслирует покупателям? Выполнять доставки по 49 рублей например. А то получается, что он покупателям транслирует доставку за 49 рублей и типо магазин должен за эту же сумму доставить (что вообще не в рынке и нереально выполнить ни через какую курьерскую службу) допустим при этом сам же через свою службу доставки (если магазин захочет отправить через нее) с магазина берет от 300 рублей и выше.
Та все равно продажа нет. Пофиг
Вот из-за таких решений Яндекс никогда не догонит Озон и ВБ. Чтобы делать подобные решения, селлеры должны ощущать что с Яндекс маркета идёт хотя бы треть выручки от общего дохода в сравнении с другими маркетплейсами. Сейчас эта доля хорошо если до 10% дотягивает, это с учетом того что алиэкспресс свернул своё продвижение. Научились в еде и такси ущемлять своих партнеров, но тут так не прокатит
Они просто потом все купят)) а это эффект бурной деятельности
Продавцы запустили систему обхода системы поиска товаров с завышенными ценами.
Смешно, когда в самом приложении маркета зачастую заходишь, и там в карточке товара 2-3 продавца, а если зайти на сайт, то в этом же товаре будет 10-20 продавцов )))
Здравствуйте, Кирилл!
Если товары разных партнёров идентичны, они могут быть привязаны к одной карточке. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, на которой заметили расхождения. Поможем разобраться
Это про то говнище всплывающее на всех сайтах что якобы на ихнем маркете такое же но подешевше, из-за которого браузер их снёс?)
Нет, это если они находят огромные цены на маркете, допустим x3-4, а не огромные цены на озоне у одного и того же продавца на один товар, начинаются санкции
круто! мне нравится)
Все правильно! задолбали неадекватные барыги на маркетах
мне нравится всё, что позволит мне сэкономить, походу)