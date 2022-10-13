Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» запустил систему для поиска товаров с завышенными ценами Статьи редакции

Карточки таких товаров будут меньше показывать в поиске.

  • «Яндекс Маркет» начнёт выявлять необоснованно высокие цены на маркетплейсе с помощью алгоритмов, объявила компания. Система будет сравнивать цены на товары продавца на «Маркете» и других площадках.
  • Карточки товаров с завышенными ценами получат меньше просмотров, а продавцам придёт оповещение. Если они устранят расхождение, смогут продолжить продажи в прежнем режиме, добавили в компании.
  • При этом маркетплейс не устанавливает требований к значениям цен, и финальный уровень для конкретного товара определяет сам продавец.
  • В августе 2022 года «Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon запустили систему для обмена данных о продавцах контрафакта для «развития конкуренции при параллельном импорте».

#яндексмаркет #новость

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71 комментарий
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 Ещё чуть-чуть

Беларусью пахнуло

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Вася Пражкин

В Беларуси надо автоматическое заведение уголовного дела доделать.

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2 комментария
Вадим Д.

– Папа, папа, чем это пахнет?
– Так пахнет экономика по-белорусски, сынок.

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1 комментарий
Олег Комаров

Коммунизм: Я в этом шарю

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1 комментарий
Alex

Перенимают опыт в кратчайший срок:)

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Утренний вентилятор

Просто вспомним, что такое Яндекс Маркет

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Gorbun iz Notr Dama

Ну всё логично. Если есть лишние деньги на подписку, значит не нищий и можешь позволить себе переплатить за товар

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Вадим Д.

«Устранят расхождение» – это как? То есть продавцы должны «причесать» цены на ЯМ, ориентируясь на данные анализа алгоритма, причём в сравнении с другими площадками?
Перефразируя: «Оригинальные вы затейники».

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Aleks Leps

Там же все написано, не причешут цену под среднее значение будут без трафика сидеть.

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3 комментария
Konstantin Tars

считаю что продавец имеет право сам определять стоимость своего товара и при этом никак не наказываться

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Alex Moren

Пусть продает, но нужно меньше показывать в поиске. Товары x3-x5 реально мешают, когда другие 50 магазинов продают по нормальной цене.

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9 комментариев
GanicusCsw

Право то он имеет, выставляй лампочки хоть за миллиард, но будь готов отправиться в виртуальную дурку (понижение в выдаче), чтобы нормальные покупатели не видели твоей шизы. От этого и площадка страдает, необоснованно высокие цены пугают покупателей

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Привет

Создам фейковый ИМ с низкими ценами. Пускай маркет анализирует

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Игорь Протасов

Такое же кривое, как озона?
Когда их программа сравнивает с ценами на товар, которого нет, или с товаром, в который не включена доставка

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Alvin

мда,такая себе новость для продавцов

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роман долгополов

Зато для покупателей ничего такая.

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Михаил Потапов

зачем?

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Данила Романов

чтоб не выдавал кофе 1000р за 250г, когда на озоне оно 350

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2 комментария
Никита Мардюков

Ну немножко завысил, да, капельку

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Тесла-канадец

Совковский менталитет до сих пор продолжает портить жизнь и экономику.

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Alex Moren

Часто покупаю на маркете, реально задолбали проскакивать варианты с x3 ценой, просто ждут своего лоха. Вот у них совковый менталитет, зачем продавать, если можно просто ждать.

P.S. А может они из секты доллара по 200, закупились в свое время.

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10 комментариев
Максим Кузнецов

По сути, используются данные отчета "Цены конкурентов" из личного кабинета магазина. Много ложных срабатываний по этому отчёту. Срабатывает и на товар, которого у конкурента нет, а цены старые. Цены других маркетплейсов могут показываться неактуальные

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Влад Гуляев

Пример как новость писать не надо)
Видимо, Маркет теперь будет отправлять информацию продавцам площадки о падении продаж из-за завышенной относительно других мест покупки цены

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Ещё чуть-чуть

Завышенная относительно других мест цена это одно, плохо когда во всех местах куда не плюнь цена такая, как-будто внезапно повысили всем зп в два раза

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Олег Якушев

Будут отправлять информацию и понижать в выдаче - это уже инструмент принуждения

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Аккаунт заморожен

VC уже давно не проф. сообщество.
Площадка для привлечения внимания..
Касаемо маркета, чисто маркетинг.
Метрика в другом ключе.

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Невкусно и грустно
необоснованно высокие цены

От создателей: наше Плюс лошье платит больше за такси

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роман долгополов

Может конкуренты wb и озон специально создают аккаунты на ЯМ, ставят цену на ходовые позиции втридорога чтобы уровень площадки в целом понизить)

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George Filippov

Свои то товары которые для подписчиков с плюсом на 30% дороже он будет обнаруживать? Или это другое?

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Денис

Замечательно, а Я.маркет не хочет отвечать тогда перед поставщиками (магазинами) и осуществлять доставку ровно за ту сумму, которую он транслирует покупателям? Выполнять доставки по 49 рублей например. А то получается, что он покупателям транслирует доставку за 49 рублей и типо магазин должен за эту же сумму доставить (что вообще не в рынке и нереально выполнить ни через какую курьерскую службу) допустим при этом сам же через свою службу доставки (если магазин захочет отправить через нее) с магазина берет от 300 рублей и выше.

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Lukas Dexter

Та все равно продажа нет. Пофиг

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Олег Якушев

Вот из-за таких решений Яндекс никогда не догонит Озон и ВБ. Чтобы делать подобные решения, селлеры должны ощущать что с Яндекс маркета идёт хотя бы треть выручки от общего дохода в сравнении с другими маркетплейсами. Сейчас эта доля хорошо если до 10% дотягивает, это с учетом того что алиэкспресс свернул своё продвижение. Научились в еде и такси ущемлять своих партнеров, но тут так не прокатит

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Илья Алёшин

Они просто потом все купят)) а это эффект бурной деятельности

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Alex

Продавцы запустили систему обхода системы поиска товаров с завышенными ценами.

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Kirill Kulagin

Смешно, когда в самом приложении маркета зачастую заходишь, и там в карточке товара 2-3 продавца, а если зайти на сайт, то в этом же товаре будет 10-20 продавцов )))

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Яндекс Маркет

Здравствуйте, Кирилл!

Если товары разных партнёров идентичны, они могут быть привязаны к одной карточке. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, на которой заметили расхождения. Поможем разобраться

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2 комментария
Jon Rembo

Это про то говнище всплывающее на всех сайтах что якобы на ихнем маркете такое же но подешевше, из-за которого браузер их снёс?)

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Никита Мардюков

Нет, это если они находят огромные цены на маркете, допустим x3-4, а не огромные цены на озоне у одного и того же продавца на один товар, начинаются санкции

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Зина Орлова

круто! мне нравится)

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Tioma

Все правильно! задолбали неадекватные барыги на маркетах

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Степан Цветков

мне нравится всё, что позволит мне сэкономить, походу)

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