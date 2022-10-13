Delivery Club добавил доставку заказов из «Яндекс Лавки» Статьи редакции
Можно пользоваться двумя сервисами в одном приложении.
- Экспресс-доставка за 15 минут из «Лавки» доступна в некоторых районах Москвы, позже к Delivery Club подключат все точки «Лавки» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Московской областях, сообщил сервис.
- Сделать заказ можно на любую сумму, собирать и доставлять их будет «Лавка». В районах, где у сервиса есть собственные кухни, кроме продуктов можно будет заказать и горячую еду.
- Это поможет «Лавке» выйти на новую аудиторию — у Delivery Club более 5,6 млн человек активных пользователей. Для клиентов Delivery Club — расширится выбор товаров для заказа.
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. «Яндекс» заявил, что сохранит бренд Delivery Club и после закрытия сделки переведёт его на единую технологическую платформу с «Едой».
- 30 августа ФАС одобрила сделку VK и «Яндекса», а 12 сентября стороны закрыли её.
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Читать предлагаю так: «Яндекс добавил в Delivery доставку заказов из Лавки», раз уж деливери принадлежит Яндексу.
А вообще, можно запилить даже не к супер, а гиперапп: чтобы такси, чат, еда, аренда квартир (привет, SuperJob), мойка машин, оплата ЖКУ, запись в детсад и сдача ЕГЭ.
Интересно когда они начнут скупать роддомы и кладбища - можно будет вообще всё зациклить на приложении Yandex Life
О, точно! Крематории, военкоматы, ПФР, публичные дома, редакции стенгазет и офис Спортлото!
А это не оскорбление чувств верующих в государство? ЕВПОЧЯ
Ага. Не жизнь, а затяжной прыжок из 3.14 в могилу)
Так и госуслуги станут не нужны
Ну-ну, что Вы такое говорите?! Потом всё это прикрутят синей изолентой к госуслугам, конечно.
Будут VKуслуги
В Казахстане есть похожее приложение от Kaspi банка.
Давно уже перешёл с лавки на самокат только по одной причине: за 2022 я НИ РАЗУ не попал в лавке на момент, когда бы не было повышенного спроса. В любой день недели, в любые часы. Либо заказывай от 1000-1500₽, либо плати за доставку.
В самокате наоборот, ни разу на платную доставку не попадал. Минимальный заказ 250₽, вот и всё условие. И как теперь будет? В одном приложении 2 конкурирующих сервиса, в котором в одном из них постоянно повышенный спрос?
У Самоката тоже минималка в течение дня постоянно скачет, но выше 1к не замечал, обычно от 250 до 700 рублей. В целом, Самокат это топчик, особенно в плане скорости
У Самоката (по крайней мере у моего даркстора) проблемы с ассортиментом, а порой и с качеством, при этом цены на одни и те же позиции выше именно у Самоката. Порой бывает минимальный заказ на 700 (а иногда и больше), у Лавки все же часто доставка дешевая. Поэтому я наоборот перешел с Самоката на Лавку по большей части, но все равно комбинировал и смотрел где выгоднее.
Значит ли это, что теперь за доставку надо будет отдать и лавке и деливери?
ну и двойной сервисный сбор надо, иначе слишком дешево
Не забудьте комиссию за сам факт оплаты.
А зачем два бренда у одной компании?
Здравствуйте, уважаемый Качан! Я президент группы компаний Luxottica. После прочтения вашего комментарий, я принял решения со следующей недели объединить все наши бренды очков под одним. Вместо Ray-Ban, Oakley, Prada, Burberry, Chanel и других будет Luxottica. Спасибо за ваш комментарий и продолжайте отличную работу!
(Случайно не туда написал, удалите, плз)