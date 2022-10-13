Торговля
Грядущий микрофон

Wildberries запустил алгоритм для борьбы с фейковыми «скидками» Статьи редакции

В маркетплейсе появился фильтр, который покажет сначала товары с настоящими скидками.

  • Маркетплейс разработал и запустил алгоритм на основе ИИ, который будет показывать пользователям товары с настоящими скидками на товары, а не теми, что установил продавец, сообщила компания.
  • Система анализирует историю цен и показывает на первом месте товары, которые стали выгоднее для пользователя.
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно включить фильтр «Сначала выгодные» — он уже работает и на сайте, и в приложении.
  • Так Wildberries собирается бороться с фейковыми «скидками» и продавцами, которые манипулируют ценами, чтобы улучшить позиции товаров в поисковой выдаче.
  • 13 октября свою систему для борьбы с завышенными ценами на товары запустил и «Яндекс Маркет». Маркетплейс сравнивает цены продавца с ценами на других площадках.

#новость #wildberries

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22 комментария
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 Вадим Д.

ВБ! Борется! С фейковыми скидками?! Это пять. Доставайте попкорн, грядёт битва! А самая сложная борьба — с самим собой.

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СвяТой_ТапоК

В этой помойке найти нормального продавца нужно постараться.

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Etje Meji

Соглашусь, нормальные вещи там можно купить только от бренда или если знать, что искать

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SD1

От бренда там спокойно может быть паль или спешл продакшен

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Leonidas

Что за "спешл продакшн"?

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SD1

Когда делают заказ у производителя, имеющего право на использование ТМ. В лучшем случае обувь или одежда может вообще не отличаться или отличаться совсем незначительно, в худшем - будут другие материалы другого качества и состава. Как брюки найк в спортмастере, которые как треники с рынка, может, видели. Или кеды levis из отвратного кожзама совершенно другого цвета, которые мне как-то пришли в ВБ.

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Алексей Трухин

Господи. Зачем простой алгоритм сравнения называть ИИ?

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Вадим Д.

Ну тренд же, модно, и вообще невероятно круто. Они, возможно, и функцию автосуммы в экселе гордо именуют ИИ 17-го поколения.

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Hnorr

Так любую нейронку называют ИИ, хотя по факту настоящего ИИ еще нет. Так обывателю понятнее и заголовок покликбейтнее получается

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Илья Волочков
алгоритм на основе ИИ
Система анализирует историю цен

Так, а ИИ тут где?

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Alexey QuQu

Чтобы знать цифры - нужно обладать интеллектом

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Алексей Трухин

А, вообще, пусть лучше скидки без ведома продавца перестанут раздавать.

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прядь вереск

Вы в курсе что выдача фйековая. Выдает то что сбыть хотят Искать надо не по наименованию а по модели и что-то релевантное выходит в полцены

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Artem FOMICHEV

А у озона другая позиция на этот счёт, причём люди действительно верят в эти «скидки»

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Алексей М

Какая позиция у озон интересно? Он тупо мониторит площадки и не более. Максимум хотят доставить насильно применить рыночную цену. При это они вообще не в курсе что такое рыночная цена. Имитируют бурную деятельность

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Roman Firsov

А почему нельзя просто по стоимости сортировать?

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Глеб Щавлев

Потому что есть условный бренд который реально снизил цену, а есть условный ноунейм, который и так дешевле

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Roman Firsov

Если я вбиваю название брэнда, то мне по этому брэнду и показывается — разве не так?
Вот товары которые лезут наверх с бэйджиком «реклама» — те бесят, но не помню — это ВБ было или ещё у кого. А хлам с дутыми скидками — ну да, лишняя стимуляция «вау-фактора», но приложения онлайн магазинов — это настолько ... что дутые скидки есть или нет — не важно.

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Глеб Щавлев

Так можно искать не конкретный бренд, а просто товар. И когда ты видишь среди остальных известный тебе бренд - сразу обращаешь внимание

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kirproof

ВБ совсем сгнил. Время доставки в Казахстан увеличилась в 2 раза, поддержка никакая. Так ещё и с марта деньги за непришедший товар не хотят возвращать.

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Алексей Шаров

Фейковые скидки на ВБ = цена каждого товара. Там же все товары со скидкой)

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Сергей Сахно

ПИЗЛЕЦ. Wb сам заставляет продавцов ставить "скидки" для участия в акциях-а если не участвуешь то тебя понижает в рейтинге и иногда даже выше комиссия wb становится

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