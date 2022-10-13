Wildberries запустил алгоритм для борьбы с фейковыми «скидками» Статьи редакции
В маркетплейсе появился фильтр, который покажет сначала товары с настоящими скидками.
- Маркетплейс разработал и запустил алгоритм на основе ИИ, который будет показывать пользователям товары с настоящими скидками на товары, а не теми, что установил продавец, сообщила компания.
- Система анализирует историю цен и показывает на первом месте товары, которые стали выгоднее для пользователя.
- Чтобы воспользоваться функцией, нужно включить фильтр «Сначала выгодные» — он уже работает и на сайте, и в приложении.
- Так Wildberries собирается бороться с фейковыми «скидками» и продавцами, которые манипулируют ценами, чтобы улучшить позиции товаров в поисковой выдаче.
- 13 октября свою систему для борьбы с завышенными ценами на товары запустил и «Яндекс Маркет». Маркетплейс сравнивает цены продавца с ценами на других площадках.
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ВБ! Борется! С фейковыми скидками?! Это пять. Доставайте попкорн, грядёт битва! А самая сложная борьба — с самим собой.
В этой помойке найти нормального продавца нужно постараться.
Соглашусь, нормальные вещи там можно купить только от бренда или если знать, что искать
От бренда там спокойно может быть паль или спешл продакшен
Что за "спешл продакшн"?
Когда делают заказ у производителя, имеющего право на использование ТМ. В лучшем случае обувь или одежда может вообще не отличаться или отличаться совсем незначительно, в худшем - будут другие материалы другого качества и состава. Как брюки найк в спортмастере, которые как треники с рынка, может, видели. Или кеды levis из отвратного кожзама совершенно другого цвета, которые мне как-то пришли в ВБ.
Господи. Зачем простой алгоритм сравнения называть ИИ?
Ну тренд же, модно, и вообще невероятно круто. Они, возможно, и функцию автосуммы в экселе гордо именуют ИИ 17-го поколения.
Так любую нейронку называют ИИ, хотя по факту настоящего ИИ еще нет. Так обывателю понятнее и заголовок покликбейтнее получается
Система анализирует историю цен
Так, а ИИ тут где?
Чтобы знать цифры - нужно обладать интеллектом
А, вообще, пусть лучше скидки без ведома продавца перестанут раздавать.
Вы в курсе что выдача фйековая. Выдает то что сбыть хотят Искать надо не по наименованию а по модели и что-то релевантное выходит в полцены
А у озона другая позиция на этот счёт, причём люди действительно верят в эти «скидки»
Какая позиция у озон интересно? Он тупо мониторит площадки и не более. Максимум хотят доставить насильно применить рыночную цену. При это они вообще не в курсе что такое рыночная цена. Имитируют бурную деятельность
А почему нельзя просто по стоимости сортировать?
Потому что есть условный бренд который реально снизил цену, а есть условный ноунейм, который и так дешевле
Если я вбиваю название брэнда, то мне по этому брэнду и показывается — разве не так?
Вот товары которые лезут наверх с бэйджиком «реклама» — те бесят, но не помню — это ВБ было или ещё у кого. А хлам с дутыми скидками — ну да, лишняя стимуляция «вау-фактора», но приложения онлайн магазинов — это настолько ... что дутые скидки есть или нет — не важно.
Так можно искать не конкретный бренд, а просто товар. И когда ты видишь среди остальных известный тебе бренд - сразу обращаешь внимание
ВБ совсем сгнил. Время доставки в Казахстан увеличилась в 2 раза, поддержка никакая. Так ещё и с марта деньги за непришедший товар не хотят возвращать.
Фейковые скидки на ВБ = цена каждого товара. Там же все товары со скидкой)
ПИЗЛЕЦ. Wb сам заставляет продавцов ставить "скидки" для участия в акциях-а если не участвуешь то тебя понижает в рейтинге и иногда даже выше комиссия wb становится