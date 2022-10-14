Торговля
Полина Лааксо

Ozon запустит «домашние пункты выдачи» в городах и сёлах с населением до 3500 человек Статьи редакции

Развернуть такой ПВЗ франчайзи смогут хоть в частном доме, хоть в местном продуктовом магазине — снимать отдельное помещение не нужно.

  • Ozon объявил о запуске специального тарифа «Домашний пункт» — для франчайзи из сёл с населением от 1000 до 3500 жителей. Вознаграждение партнёров составит 2,55% от оборота в ПВЗ. Оставить заявку на открытие можно на сайте.
  • На первом этапе развернуть такой ПВЗ смогут представители из 2500 населённых пунктов. Все они находятся в радиусе до 100 км от ключевой логистической инфраструктуры Ozon, что позволит компании ручаться за сроки и качество услуг, пояснили vc.ru в пресс-службе. Список доступен на сайте и в будущем будет пополняться.
  • Платить за отдельное помещение с парадным входом и фирменным ремонтом, как в городских пунктах, не нужно. Можно выдавать заказы в своём частном доме или местном магазине. Главное — разместить световую вывеску на здании или у входа на территорию, где оно расположено. Её и другие бренд-материалы бесплатно выдаст Ozon.
  • За свой счёт франчайзи потребуется только купить ноутбук, сканер и принтер, провести интернет, а также установить оборудование для видеонаблюдения — можно самое простое.
  • Все владельцы «домашних пунктов» получат бесплатную маркетинговую поддержку от Ozon в течение первого месяца работы. Способы продвижения будут зависеть от возможностей, которые есть в поселении: это могут быть как рекламные щиты, так и живое общение с потенциальными клиентами. Партнёров также бесплатно обучат всем рабочим процессам.
  • Ещё одно принципиальное отличие «домашних» пунктов от городских — они смогут работать с десяти часов утра и всего пять дней в неделю.
  • На середину октября 2022 года по франшизе Ozon работает более 16 тысяч ПВЗ. В зависимости от тарифного плана — до 14 октября их было два — их вознаграждение составляет либо 3,55%, либо 4,45% от оборота. И в обоих случаях пункты должны соответствовать более строгим бренд-стандартам Ozon.

#ozon #новость

3439 просмотров
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63 комментария
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 Кирилл Кириллов

По-моему прикольно, но щас ведь понабегут и все засрут, бля буду(

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Полина Лааксо
Автор

мне вообще после взгляда на этот домик захотелось быть франчайзи из села...

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9 комментариев
Последний Шанс

Ну я в Казани видел пункт выдачи в гараже, в частном доме. Там ещё объявление висело, что заказов мало, звоните в звонок на доме, выйдем.

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jonewayne

У моего отца здание в селе под сдачу, не гараж, конечно, вполне себе нормальное с двумя этажами. Попросил меня недавно открыть пункт выдачи яндекса, в принципе да, я даже удивился процессу. Послал анкету, минимум проверок, всё, открывайтесь и работайте! В первые дни вообще весело было, заказ приходит, отец такой "да это ж Ванька, давно не виделись, ща наберу ему". И сразу так тепло на душе стало.

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2 комментария
Dmitriy

А потом какой-нибудь гараж в селе случайно сгорит с заказанными туда 10 макбуками... просто случайно

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DeA

гараж в селе 10 макбуков, это серия из "кибер деревни"?

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1 комментарий
Вадим Д.

Если б не Озона рункты в городах и сёлах, никогда б не знали мы этих дней весёлых!

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Vlad Stan3

искал этот коммент.

Коли не было беды, в городах и селах,
выдачу открыли мы
Для бухарей веселых

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2 комментария
Jonas Kotovsky

крутая идея, надеюсь у озона получится реализовать это

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влада

Жаль что кроме озона никто не привозит все на свете. У них ни саппорта нормального, ни адекватных сроков доставки... тупо захват рынка ради денег( хотя где-то читала что они на грани банкротства

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Serjio M

Что за бред, все сроки доставки указаны ещё до оплаты. Все приходит вовремя. Возврат бесплатно. Чего ещё тебе хороняка надо? Я вобще не пойму с чего о вельдберис все время ленту бомбит, даже система поиска е...нутая.(без обид)

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4 комментария
Ещё чуть-чуть

Так вот почему пакеты стали платными

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Игорь Протасов

Поддержка у всех примерно одинакова.
Сидит робот с 3мя классами церковно-приходской школы

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Андрей Волхонский

Можно продавать кабачки, а не рассовывать их по знакомым.

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N013

Раньше дядь Миша относил тете Любе кабачки в соседний дом, а теперь тетя Люба будет сама забирать кабачки у владельца ПВЗ, за дядь Мишины ~40% )

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2 комментария
Alex Shevchenko

Классно, если что можно сделать возврат 😁

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Kimberly Russell

пока мне не очень понятна выгода для тех кто открывает у себя такой пункт выдачи

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Undefined behavior

Поболтать на пенсии, магазинчик ещё свой открыть.

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Игорь Протасов

Если у вас уже есть магазин, то почему нет

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Антошка Картошка

Заработать немного денег и открыть простой доступ к огромному количеству товаров для односельчан.

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Потенциальный турник

2,5% от оборота

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6 комментариев
Grigoriy Malyshev

не понятно - подходят ли снт?

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Экономический франт

почему нет, если есть адрес)

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Serjio M

Ну так то это рабочие места в сельской местности, где с предприятиями не густо.

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dikiy ezh

В деревнях до сих пор популярны автолавки. Приезжает газелька два раза в неделю к определенному времени с товарами народного потребления и деревня к этому времени стекается в одно место. Как следующий этап)

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Валера...Валерия
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under construction

По озону в каждую хату.

Озонуруй хату, что бы жить бохато

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Вячеслав

Многие последуют их примеру. Wb тоже присоединяться.+Транспортные сдек и т.д . Но им логичнее было бы к почте России прицепиться.

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mr. Philipp

Имба, когда в мою жопу мира приехал вб в Химках три года назад, а за ним и озон, не мог понять как раньше жил без этого. Теперь и к бабушке на лето можно сгонять, и пользоваться теми же сервисами

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Вячеслав

Или почте России к Озону.

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Россия

Отлично 👍

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кринге

На самом деле, очень хорошая тема, моя бабуля ярая поклонница интернет-покупок)) не удивлюсь, если она свой дом оборудует под это дело))

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Антон Штадлер
Вознаграждение партнёров составит 2,55% от оборота в ПВЗ
их вознаграждение составляет либо 3,55%, либо 4,45% от оборота

Какая-то дискриминация жителей села :)

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Антон К.

Звучит очень интересно, мне нравится)
Любая коммуникация, особенно логистическая (инет за скобками), для наших сёл - это уже шанс не потерять своей актуальности и быть одной из опций на проживание и приезд туда. Плюс это хорошая возможность быстро и комфортно помогать своим родным и близким, кто живёт в сёлах - от повседневных нужд (еда, одежда, бытовая химия и др) до условной электроники и садовой техники.

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Карина Авернина

Отличная новость! способ заработать и польза в удаленных уголках страны) вот эти мне и нравиться озон

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Беглый самозванец

Озон такое ощущение становится Почтой Россией 2.0 в хорошем смысле

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Цкуро Бесцветный

"для франчайзи из сёл с населением от 1000 до 3500 жителей"
Лучше бы по числу домов считали, потому что есть огромные дачные массивы, где никто не прописан официально, но по факту живет много людей, а летом еще больше за счет дачников. И приходится пилить до ближайшего райцентра за товарами.

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