Ozon запустит «домашние пункты выдачи» в городах и сёлах с населением до 3500 человек Статьи редакции
Развернуть такой ПВЗ франчайзи смогут хоть в частном доме, хоть в местном продуктовом магазине — снимать отдельное помещение не нужно.
- Ozon объявил о запуске специального тарифа «Домашний пункт» — для франчайзи из сёл с населением от 1000 до 3500 жителей. Вознаграждение партнёров составит 2,55% от оборота в ПВЗ. Оставить заявку на открытие можно на сайте.
- На первом этапе развернуть такой ПВЗ смогут представители из 2500 населённых пунктов. Все они находятся в радиусе до 100 км от ключевой логистической инфраструктуры Ozon, что позволит компании ручаться за сроки и качество услуг, пояснили vc.ru в пресс-службе. Список доступен на сайте и в будущем будет пополняться.
- Платить за отдельное помещение с парадным входом и фирменным ремонтом, как в городских пунктах, не нужно. Можно выдавать заказы в своём частном доме или местном магазине. Главное — разместить световую вывеску на здании или у входа на территорию, где оно расположено. Её и другие бренд-материалы бесплатно выдаст Ozon.
- За свой счёт франчайзи потребуется только купить ноутбук, сканер и принтер, провести интернет, а также установить оборудование для видеонаблюдения — можно самое простое.
- Все владельцы «домашних пунктов» получат бесплатную маркетинговую поддержку от Ozon в течение первого месяца работы. Способы продвижения будут зависеть от возможностей, которые есть в поселении: это могут быть как рекламные щиты, так и живое общение с потенциальными клиентами. Партнёров также бесплатно обучат всем рабочим процессам.
- Ещё одно принципиальное отличие «домашних» пунктов от городских — они смогут работать с десяти часов утра и всего пять дней в неделю.
- На середину октября 2022 года по франшизе Ozon работает более 16 тысяч ПВЗ. В зависимости от тарифного плана — до 14 октября их было два — их вознаграждение составляет либо 3,55%, либо 4,45% от оборота. И в обоих случаях пункты должны соответствовать более строгим бренд-стандартам Ozon.
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По-моему прикольно, но щас ведь понабегут и все засрут, бля буду(
мне вообще после взгляда на этот домик захотелось быть франчайзи из села...
Ну я в Казани видел пункт выдачи в гараже, в частном доме. Там ещё объявление висело, что заказов мало, звоните в звонок на доме, выйдем.
У моего отца здание в селе под сдачу, не гараж, конечно, вполне себе нормальное с двумя этажами. Попросил меня недавно открыть пункт выдачи яндекса, в принципе да, я даже удивился процессу. Послал анкету, минимум проверок, всё, открывайтесь и работайте! В первые дни вообще весело было, заказ приходит, отец такой "да это ж Ванька, давно не виделись, ща наберу ему". И сразу так тепло на душе стало.
А потом какой-нибудь гараж в селе случайно сгорит с заказанными туда 10 макбуками... просто случайно
гараж в селе 10 макбуков, это серия из "кибер деревни"?
Если б не Озона рункты в городах и сёлах, никогда б не знали мы этих дней весёлых!
искал этот коммент.
Коли не было беды, в городах и селах,
выдачу открыли мы
Для бухарей веселых
крутая идея, надеюсь у озона получится реализовать это
Жаль что кроме озона никто не привозит все на свете. У них ни саппорта нормального, ни адекватных сроков доставки... тупо захват рынка ради денег( хотя где-то читала что они на грани банкротства
Что за бред, все сроки доставки указаны ещё до оплаты. Все приходит вовремя. Возврат бесплатно. Чего ещё тебе хороняка надо? Я вобще не пойму с чего о вельдберис все время ленту бомбит, даже система поиска е...нутая.(без обид)
Так вот почему пакеты стали платными
Поддержка у всех примерно одинакова.
Сидит робот с 3мя классами церковно-приходской школы
Можно продавать кабачки, а не рассовывать их по знакомым.
Раньше дядь Миша относил тете Любе кабачки в соседний дом, а теперь тетя Люба будет сама забирать кабачки у владельца ПВЗ, за дядь Мишины ~40% )
Классно, если что можно сделать возврат 😁
пока мне не очень понятна выгода для тех кто открывает у себя такой пункт выдачи
Поболтать на пенсии, магазинчик ещё свой открыть.
Если у вас уже есть магазин, то почему нет
Заработать немного денег и открыть простой доступ к огромному количеству товаров для односельчан.
2,5% от оборота
не понятно - подходят ли снт?
почему нет, если есть адрес)
Ну так то это рабочие места в сельской местности, где с предприятиями не густо.
В деревнях до сих пор популярны автолавки. Приезжает газелька два раза в неделю к определенному времени с товарами народного потребления и деревня к этому времени стекается в одно место. Как следующий этап)
По озону в каждую хату.
Озонуруй хату, что бы жить бохато
Многие последуют их примеру. Wb тоже присоединяться.+Транспортные сдек и т.д . Но им логичнее было бы к почте России прицепиться.
Имба, когда в мою жопу мира приехал вб в Химках три года назад, а за ним и озон, не мог понять как раньше жил без этого. Теперь и к бабушке на лето можно сгонять, и пользоваться теми же сервисами
Или почте России к Озону.
Отлично 👍
На самом деле, очень хорошая тема, моя бабуля ярая поклонница интернет-покупок)) не удивлюсь, если она свой дом оборудует под это дело))
их вознаграждение составляет либо 3,55%, либо 4,45% от оборота
Какая-то дискриминация жителей села :)
Звучит очень интересно, мне нравится)
Любая коммуникация, особенно логистическая (инет за скобками), для наших сёл - это уже шанс не потерять своей актуальности и быть одной из опций на проживание и приезд туда. Плюс это хорошая возможность быстро и комфортно помогать своим родным и близким, кто живёт в сёлах - от повседневных нужд (еда, одежда, бытовая химия и др) до условной электроники и садовой техники.
Отличная новость! способ заработать и польза в удаленных уголках страны) вот эти мне и нравиться озон
Озон такое ощущение становится Почтой Россией 2.0 в хорошем смысле
"для франчайзи из сёл с населением от 1000 до 3500 жителей"
Лучше бы по числу домов считали, потому что есть огромные дачные массивы, где никто не прописан официально, но по факту живет много людей, а летом еще больше за счет дачников. И приходится пилить до ближайшего райцентра за товарами.