Торговля
Полина Лааксо

Французская Danone объявила о планах передать 18 предприятий в России новому владельцу Статьи редакции

Списания могут составить до €1 млрд.

  • Производитель молочных продуктов Danone передаст контроль над производственными мощностями в России новому собственнику. В сообщении компания рассказала, что списания в результате сделки могут составить до €1 млрд, а также добавила: текущее решение — лучшее из возможных как для сотрудников и партнёров, так и для потребителей.
  • В марте она объявила, что приостановит инвестпроекты в России. В апреле агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность ухода из страны, но сама Danone после заявила «РИА Новости», что ничего такого не планирует.
  • Позже производитель прекратил импорт растительного молока Alpro и минеральной воды Evian, а также объявил, что переориентирует российский бизнес на базовые молочные продукты и детское и лечебное питание и откажется от дивидендов и прибыли.
  • За первые три квартала 2022 года на российское подразделение пришлось около 5% чистых продаж Danone, сообщили в компании. По её собственным данным, на территории страны у неё 18 предприятий, на которых занято более 10 тысяч человек.

#danone #новость

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48 комментариев
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 СвяТой_ТапоК

В России есть хоть один завод, который не принадлежит западу?

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Айрат Галиуллин

Казанский пороховой завод

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СвяТой_ТапоК

Актуально в наше время :D

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Международный дебаркадер

Живу в Питере, тут очень много магазинов товаров из Финляндии. Разговорился с владелицей, она рассказывает такую историю: ездили в Новгород где производят бытовую химию, хотели продавать отечественное, а не финское. А им на производстве ответили, что сверху не разрешают производить лучше, чем финское. Вот и весь патриотизм "элиты".
Давно уже всё под глобалистами, а люди в телевизоре это массовка.

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Инженер-душнила

"не разрешают производить лучше, чем финское."

как это реализуется? типа куда ты льешь нормальный концентрат, А У НАС ЕЩЕ БОЧКА С ГОВНО В УГЛУ ПОЛНАЯ!

хз как с химией, работал в компании которая шмотки делает по всей рф. там просто качество материала говно, закупаемого и это мало кого волнует.
работал в компании делающей контактную сеть жд путей - и там примерно суть такая же. нержавейка ржавеет на улице - потому что нахуй иди, такие у нас поставщики. нормальных не будем рассматривать

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Международный дебаркадер

Вы, конечно, можете иронизировать, но реальность такова. Или вы хотите от меня услышать как транснациональные корпорации захватывают рынки и вгоняют страны в долги? Вы думаете, что там fair trade??

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Vitaly Ya

Сколько вам лет? Я эти истории от пенсионерок 70-ти лет слышу.

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Инженер-душнила

хотелось бы понять кто эти сверху.

реальность такова что во всем мире будут стремиться делать дешевле и проще, с маржой побольше. тут наверное конкуренция уже работать должна и как то корректировать качество.

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Denis G

Рептилоиды не разрешают производить качественный аналог фейри, что непонятного?

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Международный дебаркадер

Очень просто, политику определяют не технологи, а владельцы.

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Сергей С.

Скорее всего имеется в виду позиционирование. Придти к директору и предложить в дополнение к value-линейке добавить товаров премиум много ума не надо. Много ума потом потребуется, чтобы продать это в премиуме :)

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Международный дебаркадер

Имеется ввиду то, что Россия полностью под западом лежит и делали это целенаправленно не одно десятилетие. Чего стоит только одна новость как Газпрому отключают насосы за плохое поведение. Вы просто вдумайтесь в это! Ну не смешно ли говорить о каком либо "суверенитете"?

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Denis G
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EHF

Ну вообще это нормальная практика. Люди зашли. Построили заводы. Наняли местное население. Платят налоги. Покупают продукцию в округе (молоко), а то и сами фермы организовывают. Что тут плохого?

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Руслан Астафьев

есть. но не слуху они в основном.
у нас же с 90-х все в задницу иностранных инвесторов нацеловывали.
ну вот и продали все что иносы были готовы купить

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Shevdim

А рабочие места,уровень зарплаты и человеческое отношение ни как на русских заводах? Об этом подумали. Это я тем комментаторам, которым начихать на уход европейских партнеров

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Anastasiya Efremova

автоваз ....

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СвяТой_ТапоК

Который рено

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Pavel Pavel

Практически любой завод тяжелой промышленности

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Международный дебаркадер

А станки и прочее оборудование там чьего производства? Думать, что мы суверенное государство конечно можно, хозяева денег наверное это как анекдот рассказываю друг другу. Примерно так: "Привет! Слышал новую шутку? Сырьевая колония выкачивает свои ресурсы, продаёт нам за наши фантики, а потом эти же фантики вывозит к нам в наши банки и думает, что они независимая страна! А ха ха ха ха!!! "

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Pavel Pavel

Ты же спрашивал есть ли заводы, а не какое на них оборудование? Очевидно же, что есть разное, есть западные станки, но преобладает российское оборудование.

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Международный дебаркадер

Спрашивал другой человек, но суть не меняется. Т.е. если стоит здание на территории России, в нём всё оборудование иностранное, технология иностранная и т.д. то его можно считать отечественным если по документам владелец гражданин России или "государство"? А то, что этот гражданин или "государство" прибыль складывает и тратит на западе, а не вкладывает в основные фонды это без разницы?

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Pavel Pavel
его можно считать отечественным если по документам владелец гражданин России или "государство"?

Естественно отечественным, каким же еще? Просто оборудование и процессы импортные, но завод российский.

А то, что этот гражданин или "государство" прибыль складывает и тратит на западе, а не вкладывает в основные фонды это без разницы?

Это вы про какой то конкретный пример или откуда эта проблема вообще? Как это влияет на оценку принадлежности завода если стоит на российском балансе? Я, например, тоже работаю на российских клиентов, используя западный софт и трачу деньги в тур. поездках. Я иностранец что ли? 😁😁

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Международный дебаркадер

Нет, вы не иностранец. Вы путаете мягкое с тёплым. Формальность с реальностью.

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Айрат Галиуллин

Ну да, трагедия, эвиан 200+ за бутылку воды из «золотой» французской скважины. Велика потеря 😂🤣

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Sergey Luzgin
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Нирвана Милхос

Евгений Ваганыч, перелогиньтесь!

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Российские аналоги

Если возможность есть, почему бы и нет?

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Айрат Галиуллин

Так я наоборот за то, чтобы таких потребителей было больше 👍🏼

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Сексорцист Милфхантерович

Йогурт и точка.

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Российские аналоги
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Вадим Д.

Новый день – новый собственник.
Казалось бы – все уже ушли и всё передали, но нет, могут удивить.

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Андрей Рядькин

Это они взвесили ситуацию и окончательно убедились в долгосрочных перспективах РФ?

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Слегка Придурковатый

Леруа Мерлен ещё держится. Интересно, как?

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Владимир Громов

Как, как. Держатся и точка! (Даю подсказку для ребрендинга Леруа)

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Pavel Voronkov

У Леруа доля большая в России, закрыть, значит уволить ещё много во Франции и других странах, за это получить от Макрона писты.

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Антон Штадлер

Шведы же ушли

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Marat Salakhetdinov

ну что, когда заменим? уже скоро?

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Vitaly Ya

Все будет, больше пальмухи хорошей и разной.

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Vitaly Ya

За Простоквашино обидно, творог у них съедобный, а не эта пальможировая смесь всяких молочных родников.

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Антон Штадлер

Почти всю продуктовую линейку Данон в последний год поразила шринкфляция

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кринге

Сразу вспомнилась моя любимая реклама Растишки))

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Alexey V

А кооператив «Озеро» свой крупнейший актив никому пока не передаёт?

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Международный дебаркадер

Вы что?! Они же "патриоты"! Кто же им ещё такое отдаст? :)))

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Хаги

Тут на виси кроме вонючей ваты еще остался кто-то?

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Нирвана Милхос

ой, вылез "неватник"

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виктор сикрит

жили без ваших данонов и еще сто лет проживем!

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виктор сикрит

ой, простите думал это про деаноны

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